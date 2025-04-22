City Youth Now
The 32nd Mae Louise May annual 50/50 Cash raffle 2025
50/50 Cash Raffle
$5
Winner will get 50% of all ticket sales.
Winner will get 50% of all ticket sales.
seeMoreDetailsMobile
add
50/50 Cash Raffle
$10
groupTicketCaptionRaffle
Winner will get 50% of all ticket sales.
Winner will get 50% of all ticket sales.
seeMoreDetailsMobile
add
50/50 Cash Raffle
$20
groupTicketCaptionRaffle
Winner will get 50% of all ticket sales.
Winner will get 50% of all ticket sales.
seeMoreDetailsMobile
add
50/50 Cash Raffle
$50
groupTicketCaptionRaffle
Winner will get 50% of all ticket sales.
Winner will get 50% of all ticket sales.
seeMoreDetailsMobile
add
50/50 Cash Raffle
$100
groupTicketCaptionRaffle
Winner will get 50% of all ticket sales.
Winner will get 50% of all ticket sales.
seeMoreDetailsMobile
add
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout