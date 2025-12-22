Ariel Collins Foundation Ltd

Sponsor Form for The 5th Annual Come Out Swinging

5100 Heron Bay Blvd

Locust Grove, GA 30248

Platinum Sponsor
$15,000
Available until Apr 10
This is a group ticket, it includes 8 tickets

2 Team/8 Players

Set-up a marketing table on sponsored hole

Company Name/Logo on banner at tournament

Company Name/Logo on Team Captains Golf Cart

Company Name/Logo on Tournament Website


Gold Sponsor
$10,000
Available until Apr 10
This is a group ticket, it includes 4 tickets

1 Team/ 4 Players

Marketing Table at Sponsored Hole

Company Name/Logo Displayed on Banner at Tournament

Company Name/Logo on Team Captains Golf Cart

Silver Sponsor
$5,000
Available until Apr 10
This is a group ticket, it includes 4 tickets

1Team/4 Players

Company Name/Logo Displayed on Banner at Tournament

Company Name/Logo on Team Captains Cart

Bronze Sponsor
$2,500
Available until Apr 10
This is a group ticket, it includes 4 tickets

1 Team/4 Players

Company Name/Logo on Hole Sign at tournament

Company Name/Logo on Team Captains Golf Cart

Copper Sponsor
$1,000
Available until Apr 10

Company Name/Logo on Banner at tournament

Company Name/Logo on Tournament Website

Sponsor Banner
$500
Available until Apr 10

Write a Personal Message or Company Name/Logo on a banner for the tournament

Hole Sign
$100
Available until Apr 10

Write a personal message or Company Name/Logo on a Hole Sign for the tournament.

Cart Sign
$90
Available until Apr 10

Write a personal message or Company Name/Logo on a Cart Sign for the tournament.

