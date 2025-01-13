The Academy of Snohomish Benefit Dinner

General Admission Ticket Perks:
Entrance at 6:00 pm
One complimentary drink per guest
A great way to join the fun and support a great cause!
VIP Ticket
$150
VIP Tickets Perks:
Exclusive early entry at 5:30 pm ( 30 minutes before guest admission)
Two complimentary drinks per guest
Early Auction Bid
Reserved seating
Exclusive auction items
Perfect for guests seeking an elevated event experience!
VIP Perks Ticket
$200
VIP Tickets Perks:
Exclusive early entry at 5:30 pm ( 30 minutes before guest admission)
Two complimentary drinks per guest
Early Auction Bid - Late Auction Bid
Reserved seating
Exclusive auction items
Perfect for guests seeking an elevated event experience!
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!