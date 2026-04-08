The Addams Family- Business Playbill Ads

7.75″ tall x 4.75″ wide – Recommended dimensions: 3176px tall x 2120px wide.

Directions and Templates for Playbill Ads

Back Cover Guidelines:

Business ads need to be family friendly and can not include weapons, alcohol, drugs, or any illegal substances or paraphernalia.

Pictures that highlight an individual or small friend group are not permitted for the back cover ad.

Groups of cast and/ or crew members such as 8th graders, all technicians, main characters, ensemble, or full cast and/or crew are permitted.

It is important to CTMS Theater and CTMS Theatre Booster that all students involved in the production feel included and valued and we request any business partnering with us to do the same.