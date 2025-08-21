The Alignment Dinner

Kingdom Builder
$10,000
  • Premier table
  • On-stage recognition during event
  • Full-page ad in event program
  • Logo placement on website for 12 months
  • Exclusive post-event networking dinner with founders
Support Ticket
$250
  • All General Admission benefits
  • $100 tax-deductible donation to Me To We Initiative, Inc.
  • Recognition in our event program
Evening Contributor
$500
  • Reserved seating for 2 guests
  • Name listed in event program
Connection Champion
$2,500
  • Quarter-page ad in event program
  • Logo placement on website for 3 months
Legacy Partner
$5,000
  • Half-page ad in event program
  • Logo placement on website for 6 months
  • Recognition in post-event email newsletter
