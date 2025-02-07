eventClosed

The Aloe Family's Silent Auction

auction.pickupLocation

1402 Clinton St, Nashville, TN 37203, USA

FACE FOUNDRIÉ Facial Bar Gift Card item
FACE FOUNDRIÉ Facial Bar Gift Card
$80

auctionV2.input.startingBid

$100 Gift Card to the Face Foundrie
Solidcore 5 Class Pack item
Solidcore 5 Class Pack
$480

auctionV2.input.startingBid

5 Class Pack of $500 Value to Solidcore
Happenstance Whiskey Basket item
Happenstance Whiskey Basket
$80

auctionV2.input.startingBid

Happenstance Whiskey Basket of $100 Value
Twelve Thirty Club Gift Card item
Twelve Thirty Club Gift Card
$230

auctionV2.input.startingBid

$250 Gift Card to Twelve Thirty Club
Arete Wellness Bundle for Two item
Arete Wellness Bundle for Two
$1,100

auctionV2.input.startingBid

$1146 Value Wellness Bundle for Two including Glutathione, Infrared Sauna, Cryotherapy, Red Light Therapy, and Hyperbaric Chamber
Urban Sweat Sauna Studios Triple Threat Package item
Urban Sweat Sauna Studios Triple Threat Package
$100

auctionV2.input.startingBid

Triple Threat Package of $120 Value to Urban Sweat
MIAN Investments Lyric Lounge 2-Night Stay item
MIAN Investments Lyric Lounge 2-Night Stay
$2,900

auctionV2.input.startingBid

2-Night Stay in Nashville's Lyric Lounge Airbnb of $3000 Value
Lisa Paris "Sisters" Painting
$160

auctionV2.input.startingBid

"Sisters" Painting of $175 Value
City Winery Nashville Wine and Show Tickets for Two item
City Winery Nashville Wine and Show Tickets for Two
$330

auctionV2.input.startingBid

$350 Value of 2 Bottles of Wine and 2 Tickets to Any Show
ElaMar Nashville Botox Treatment item
ElaMar Nashville Botox Treatment
$630

auctionV2.input.startingBid

$650 Value of ElaMar 50 Unit Botox Treatment
Flamingo Cocktail Bottle Service item
Flamingo Cocktail Bottle Service
$280

auctionV2.input.startingBid

Complimentary Bottle Service of $300 Value
Nashville Skin Company Treatment item
Nashville Skin Company Treatment
$630

auctionV2.input.startingBid

Lip Filler Treatment of $650 Value
Nashville Skin Company Treatment item
Nashville Skin Company Treatment
$380

auctionV2.input.startingBid

BBL Photofacial Treatment of $400 Value
Ol Smokey Gift Basket item
Ol Smokey Gift Basket
$230

auctionV2.input.startingBid

Ol Smokey Merch and Booze Basket of $250 Value
Cohiba Cigar from Bivens & Associates item
Cohiba Cigar from Bivens & Associates
$230

auctionV2.input.startingBid

Cohiba Blue Cigars of $250 Value
Cohiba Cigars from Bivens & Associates item
Cohiba Cigars from Bivens & Associates
$140

auctionV2.input.startingBid

Cohiba Nicaragua Cigars of $160 Value
Members Health Co Health Bundle item
Members Health Co Health Bundle
$2,400

auctionV2.input.startingBid

$2500 Value Comprehensive Preventive Health Bundle Including Biomarker Bloodwork + Body Composition Scan with Professional Review
Flight Whiskey Gift Basket item
Flight Whiskey Gift Basket
$230

auctionV2.input.startingBid

Gift Basket of $250 Value
Rachel's Renderings Custom Pet Portrait item
Rachel's Renderings Custom Pet Portrait
$85

auctionV2.input.startingBid

5x7 Watercolor Custom Pet Portrait of $95 Value
UV Zero Spray Tans Party Package item
UV Zero Spray Tans Party Package
$430

auctionV2.input.startingBid

$450 Value of a Mobile Spray Tan Party Including 6 Spray Tans at One Location
Butcher and Bee Gift Card item
Butcher and Bee Gift Card
$65

auctionV2.input.startingBid

$75 Gift Card to Butcher and Bee
BTC Inc Festival Passes for Two item
BTC Inc Festival Passes for Two
$880

auctionV2.input.startingBid

Two Festival Passes to Bitcoin 2025 in Las Vegas of $900 Value
Framework One-Year Membership item
Framework One-Year Membership
$1,400

auctionV2.input.startingBid

$1428 Value of One Year Forge Membership to Framework (4 Visits/Month)
One Month of Full BC Block Access item
One Month of Full BC Block Access
$380

auctionV2.input.startingBid

$499 Value of VIP BC Block Access including gym classes, tread classes, reform classes, access to the recovery suite, and one complimentary IV service
House of Hudson Recovery Bundle item
House of Hudson Recovery Bundle
$45

auctionV2.input.startingBid

50 Minute Recovery Bundle including infrared sauna, cold plunge, and champagne of $55 value
HarperCollins Book Bundle item
HarperCollins Book Bundle
$230

auctionV2.input.startingBid

$250 Value Book Bundle
Feed the Party Gift Card item
Feed the Party Gift Card
$80

auctionV2.input.startingBid

$100 Gift Card to Feed the Party
EVTME Tickets to Iroquois Steeplechase Royal 615 item
EVTME Tickets to Iroquois Steeplechase Royal 615
$580

auctionV2.input.startingBid

Iroquois Steeplechase Royal 615 Tickets of $600 Value
Clothing Capsule From Not Your Average item
Clothing Capsule From Not Your Average
$265

auctionV2.input.startingBid

$285 Value Clothing Capsule
Daniel Diamond Necklace item
Daniel Diamond Necklace
$65

auctionV2.input.startingBid

The Lasso Necklace in Black of $85 Value
Hard Truth Whiskey item
Hard Truth Whiskey
$230

auctionV2.input.startingBid

$230 Value of Hard Truth Sweet Mash Rye Cognac Finished (Fred Minnick Top-50 Whiskey of the Year), Sweet Mash Rye Double Oaked, and Sweet Mash Rye
American Paint Hat Co. Design Experience item
American Paint Hat Co. Design Experience
$230

auctionV2.input.startingBid

$250 Value of a Complimentary Hat Design Experience
Any Old Iron Suite and Tee Shirt item
Any Old Iron Suite and Tee Shirt
$1,200

auctionV2.input.startingBid

Smiley Suit and Tee Shirt of $1250 Value
Better Than Booze Party Pack item
Better Than Booze Party Pack
$130

auctionV2.input.startingBid

Non-Alcoholic Party Pack of $150 Value
Olas & Flamingo Collagen Hair Treatment item
Olas & Flamingo Collagen Hair Treatment
$125

auctionV2.input.startingBid

Collagen Hair Treatment of $135 Value
Kate Snake Art Framed Print item
Kate Snake Art Framed Print
$230

auctionV2.input.startingBid

Framed Willie Nelson Charcoal Print of $250 Value
Lange Photo Studio Photoshoot item
Lange Photo Studio Photoshoot
$380

auctionV2.input.startingBid

Creative Kid Clicks Photoshoot of $499 Value
Wooden Mask by Brian Wooden item
Wooden Mask by Brian Wooden
$6,800

auctionV2.input.startingBid

Wooden Mask artwork by Brian Wooden of $7000 Value
H&H Outfitters Gift Card item
H&H Outfitters Gift Card
$1,000

auctionV2.input.startingBid

$1100 Gift Card to H&H Outfitters
Eddie V's Gift Card item
Eddie V's Gift Card
$180

auctionV2.input.startingBid

$200 Gift Card to Eddie V's
The Henry Gift Card item
The Henry Gift Card
$180

auctionV2.input.startingBid

$200 Gift Card to The Henry
Lorrie Fowler Artwork item
Lorrie Fowler Artwork
$1,800

auctionV2.input.startingBid

Live Painting of $2500+ Value by Lorrie Fowler *50% of this auction item will be donated to The Aloe Family, 50% of this auction item will be donated to Lorrie Fowler Art
Larry Stewart Artwork item
Larry Stewart Artwork
$480

auctionV2.input.startingBid

Golden Nashville Cowboy Painting of $500 Value by Larry Stewart
Larry Stewart Artwork item
Larry Stewart Artwork
$480

auctionV2.input.startingBid

Silver Nashville Cowboy Painting of $500 Value by Larry Stewart
Paint Night with Baley 'Billy' Bodden & Larry Stewart item
Paint Night with Baley 'Billy' Bodden & Larry Stewart
$1,500

auctionV2.input.startingBid

A night of painting with Billy & Larry with up to 8 guests located at the Forge Gallery location of $1600 value
Curb Records Vinyl & Merch Bundle item
Curb Records Vinyl & Merch Bundle
$680

auctionV2.input.startingBid

$700 Value of Vinyl & Merch from Curb Records
Rayban Sunglasses item
Rayban Sunglasses
$160

auctionV2.input.startingBid

Rayban Aviator Large Metal Sunglasses of $180 Value
Spade & Sparrows Wine item
Spade & Sparrows Wine
$80

auctionV2.input.startingBid

$100 Value of 3 Bottles of Wine: one red, one white, and one rose

common:zeffyTipDisclaimerTicketing