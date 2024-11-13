The Annual ERNIE R. REESE MEMORIAL GOLF CLASSIC

One Team (4 golfers)
Company name on Sponsor Board & Tee Box
4 Guest Tickets to the Awards Banquet
Company Logo Embroidered on Golf Shirts
Goody Bag for each golfer
Gold Title Sponsor
$10,000
This is a group ticket, it includes 12 tickets
Three Teams (12 golfers)
Company name on Sponsor Board & Tee Box
12 Guest Tickets to the Awards Banquet
Company Logo Embroidered on Golf Shirts
Goody Bag for each golfer
Title Sponsor
$7,500
This is a group ticket, it includes 12 tickets
Three Teams (12 golfers)
Company name on Sponsor Board & Tee Box
12 Guest Tickets to the Awards Banquet
Company Logo Embroidered on Golf Shirts
Goody Bag for each golfer
Presenting Sponsor
$5,000
This is a group ticket, it includes 8 tickets
Two Team (8 golfers)
Company name on Sponsor Board & Tee Box
8 Guest Tickets to the Awards Banquet
Company Logo Embroidered on Golf Shirts
Goody Bag for each golfer
Golf Shirt Sponsor
$4,000
This is a group ticket, it includes 8 tickets
Two Team (8 golfers)
Company name on Sponsor Board & Tee Box
8 Guest Tickets to the Awards Banquet
Company Logo Embroidered on Golf Shirts
Goody Bag for each golfer
Awards Banquet Sponsor
$3,000
This is a group ticket, it includes 8 tickets
Two Team (8 golfers)
Company name on Sponsor Board & Tee Box
4 Guest Tickets to the Awards Banquet
Company Logo Embroidered on Golf Shirts
Goody Bag for each golfer
Golf Hat Sponsor
$2,500
This is a group ticket, it includes 8 tickets
Two Team (8 golfers)
Company name on Sponsor Board & Tee Box
8 Guest Tickets to the Awards Banquet
Company Logo Embroidered on Golf Shirts
Goody Bag for each golfer
Golf Ball Sponsor
$2,500
This is a group ticket, it includes 8 tickets
Two Team (8 golfers)
Company name on Sponsor Board & Tee Box
8 Guest Tickets to the Awards Banquet
Company Logo Embroidered on Golf Shirts
Goody Bag for each golfer
Golf Towel Sponsor
$2,500
This is a group ticket, it includes 8 tickets
Two Team (8 golfers)
Company Name on Sponsor Board & Tee Box
8 Guest Tickets to the Awards Banquet
Company Name/Logo on all golf towels
Goody bag for each golfer
Corporate Sponsor
$1,000
This is a group ticket, it includes 4 tickets
One Team (4 golfers)
Company Name on Sponsor Board & Tee Box
Vendors may set up a tent (1), table & chairs on Tee Box, hand out marketing materials, snacks & food, and sell products.
Goody Bag for each golfer
Small Business Hole Sponsor
$500
One (1) Golfer
Company Name on Sponsor Board & Tee Box
Vendors may set up a tent (1), table & chairs on Tee Box, hand out marketing materials, snacks & food, and sell products.
Goody Bag for each golfer
Breakfast Sponsor
$2,500
This is a group ticket, it includes 8 tickets
Two Team (8 golfers)
Company name on Sponsor Board & Tee Box
4 Guest Tickets to the Awards Banquet
Company Logo Embroidered on Golf Shirts
Goody Bag for each golfer
Hole Sponsor
$300
Company Name on Tee Box
Mulligan's
$20
Tiger Drive
$40
This is a group ticket, it includes 4 tickets
Pre team
Award Banquet Dinner
$25
Dinner
Combine Donation
$50
Add a donation for Essential Friends Foundation
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!