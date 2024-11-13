Essential Friends Foundation

Essential Friends Foundation

The Annual ERNIE R. REESE MEMORIAL GOLF CLASSIC

6767 Greatwood Pkwy

Sugar Land, TX 77479

Individual Golfer
$150
Teams
$600
This is a group ticket, it includes 4 tickets
One Team (4 golfers) Company name on Sponsor Board & Tee Box 4 Guest Tickets to the Awards Banquet Company Logo Embroidered on Golf Shirts Goody Bag for each golfer
Gold Title Sponsor
$10,000
This is a group ticket, it includes 12 tickets
Three Teams (12 golfers) Company name on Sponsor Board & Tee Box 12 Guest Tickets to the Awards Banquet Company Logo Embroidered on Golf Shirts Goody Bag for each golfer
Title Sponsor
$7,500
This is a group ticket, it includes 12 tickets
Three Teams (12 golfers) Company name on Sponsor Board & Tee Box 12 Guest Tickets to the Awards Banquet Company Logo Embroidered on Golf Shirts Goody Bag for each golfer
Presenting Sponsor
$5,000
This is a group ticket, it includes 8 tickets
Two Team (8 golfers) Company name on Sponsor Board & Tee Box 8 Guest Tickets to the Awards Banquet Company Logo Embroidered on Golf Shirts Goody Bag for each golfer
Golf Shirt Sponsor
$4,000
This is a group ticket, it includes 8 tickets
Two Team (8 golfers) Company name on Sponsor Board & Tee Box 8 Guest Tickets to the Awards Banquet Company Logo Embroidered on Golf Shirts Goody Bag for each golfer
Awards Banquet Sponsor
$3,000
This is a group ticket, it includes 8 tickets
Two Team (8 golfers) Company name on Sponsor Board & Tee Box 4 Guest Tickets to the Awards Banquet Company Logo Embroidered on Golf Shirts Goody Bag for each golfer
Golf Hat Sponsor
$2,500
This is a group ticket, it includes 8 tickets
Two Team (8 golfers) Company name on Sponsor Board & Tee Box 8 Guest Tickets to the Awards Banquet Company Logo Embroidered on Golf Shirts Goody Bag for each golfer
Golf Ball Sponsor
$2,500
This is a group ticket, it includes 8 tickets
Two Team (8 golfers) Company name on Sponsor Board & Tee Box 8 Guest Tickets to the Awards Banquet Company Logo Embroidered on Golf Shirts Goody Bag for each golfer
Golf Towel Sponsor
$2,500
This is a group ticket, it includes 8 tickets
Two Team (8 golfers) Company Name on Sponsor Board & Tee Box 8 Guest Tickets to the Awards Banquet Company Name/Logo on all golf towels Goody bag for each golfer
Corporate Sponsor
$1,000
This is a group ticket, it includes 4 tickets
One Team (4 golfers) Company Name on Sponsor Board & Tee Box Vendors may set up a tent (1), table & chairs on Tee Box, hand out marketing materials, snacks & food, and sell products. Goody Bag for each golfer
Small Business Hole Sponsor
$500
One (1) Golfer Company Name on Sponsor Board & Tee Box Vendors may set up a tent (1), table & chairs on Tee Box, hand out marketing materials, snacks & food, and sell products. Goody Bag for each golfer
Breakfast Sponsor
$2,500
This is a group ticket, it includes 8 tickets
Two Team (8 golfers) Company name on Sponsor Board & Tee Box 4 Guest Tickets to the Awards Banquet Company Logo Embroidered on Golf Shirts Goody Bag for each golfer
Hole Sponsor
$300
Company Name on Tee Box
Mulligan's
$20
Tiger Drive
$40
This is a group ticket, it includes 4 tickets
Pre team
Award Banquet Dinner
$25
Dinner
Combine Donation
$50
Add a donation for Essential Friends Foundation

$

