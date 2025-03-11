Sales closed

The Arc Of High Point, Inc's Spring Open House Silent Auction - Support Leadership High Point's Class of 2025 Construction of a "Sensory Garden"

Pick-up location

153 E Bellevue Dr, High Point, NC 27265, USA

Oak Hollow Golf Course - Gift Certificates item
Oak Hollow Golf Course - Gift Certificates
$80

Starting bid

Tee off at the stunning Oak Hollow Golf Course with FOUR individual passes for greens fees, generously donated by the City of High Point's Parks and Recreation Department. Valued at $200, these passes offer a fantastic opportunity to enjoy a round of golf at one of the area's premier courses. Place your bid today and get ready to hit the links!
Blair Park Colf Course - Gift Certifcates item
Blair Park Colf Course - Gift Certifcates
$80

Starting bid

Enjoy a day on the greens with FOUR individual passes for greens fees at the beautiful Blair Park Golf Course, generously donated by the City of High Point's Parks and Recreation Department. Valued at $175, these passes offer the perfect opportunity to tee off at one of the area’s top courses! Place your bid today and get ready for a round of golf in a stunning setting!
Brown Truck Brewery Gift Box item
Brown Truck Brewery Gift Box
$20

Starting bid

This fantastic gift from High Point's BEST brewery includes a pint glass, some awesome stickers, and TWO $20 gift certificates to enjoy at Brown Truck Brewery! A huge thank you to Mike at Brown Truck for his generosity with this donation. Place your bid today and raise a glass to great beer and even better times!
Tire Max of Oak Hollow - Free Oil Change Coupon item
Tire Max of Oak Hollow - Free Oil Change Coupon
$40

Starting bid

A big thank you to Steven Taylor of Tire Max for this generous donation of a FREE oil change (up to an $89.99 value) at Tire Max's 2410 Eastchester Drive location! Keep your vehicle in top shape with this essential service. Place your bid today and take advantage of this great offer!
Tire Max of Oak Hollow - Free Oil Change Coupon item
Tire Max of Oak Hollow - Free Oil Change Coupon
$40

Starting bid

A special thanks to Steven Taylor of Tire Max for generously donating a FREE oil change (up to an $89.99 value) at Tire Max's 2410 Eastchester Drive location! Keep your car running at its best with this essential service. Place your bid today and take advantage of this great offer!
Tire Max of Oak Hollow - Free Oil Change Coupon item
Tire Max of Oak Hollow - Free Oil Change Coupon
$40

Starting bid

A big thank you to Steven Taylor of Tire Max for generously donating a FREE oil change (up to $89.99 value) at their 2410 Eastchester Drive location! Keep your vehicle running smoothly with this valuable service. Place your bid today and take advantage of this fantastic offer!
Kersey Valley - FREE 2-hour Session of Laser Tag item
Kersey Valley - FREE 2-hour Session of Laser Tag
$15

Starting bid

A big thank you to Sydney at Kersey Valley for generously donating a 2-hour Laser Tag Adventure session! Gear up for an action-packed experience as you team up or go head-to-head in an epic laser tag battle. Place your bid today and get ready for non-stop fun and excitement!
Kersey Valley - FREE Indoor Axe Throwing Session item
Kersey Valley - FREE Indoor Axe Throwing Session
$10

Starting bid

A big thank you to Sydney at Kersey Valley for generously donating a FREE Indoor Axe Throwing Session! Unleash your inner warrior and test your aim in this exciting and unique activity. Place your bid today and get ready for a fun and thrilling experience!
Kersey Valley - FREE First Class Zip Line Adventure item
Kersey Valley - FREE First Class Zip Line Adventure
$15

Starting bid

A big thank you to Sydney at Kersey Valley for generously donating a FREE First-Class Zip Line Adventure! Soar through the trees and experience the thrill of zip lining like never before. Place your bid today and get ready for an unforgettable adventure in the great outdoors!
Kersey Valley - FREE Escape Game Adventure item
Kersey Valley - FREE Escape Game Adventure
$10

Starting bid

A big thank you to Sydney at Kersey Valley for generously donating a FREE Escape Game Adventure! Test your puzzle-solving skills and experience the thrill of escaping before time runs out. Place your bid today and get ready for an exciting, action-packed experience!
Kersey Valley - 4 (four) FREE Maize Adventure passes item
Kersey Valley - 4 (four) FREE Maize Adventure passes
$20

Starting bid

A big thank you to Sydney at Kersey Valley for generously donating FOUR FREE general admission passes to the Maize Adventure! Enjoy a day of fun, adventure, and excitement as you explore the maze and all the other amazing attractions. Place your bid today and get ready for an unforgettable experience!
Sammy G's Tavern - $50 Gift Card item
Sammy G's Tavern - $50 Gift Card
$30

Starting bid

A big thank you to Nick and Chuck at Sammy G's Tavern for their generous donation of a $50 gift card! Enjoy a delicious meal at one of the best spots in town—Sammy G’s offers an incredible dining experience you won’t want to miss. Place your bid today and treat yourself to an excellent meal!
New In Box - LEGO DOTS Big Message Board (41952) item
New In Box - LEGO DOTS Big Message Board (41952)
$25

Starting bid

You won’t find this awesome LEGO set in stores because it’s been retired! This unique set lets you create BIG, colorful messages with the magic of LEGO. It’s the perfect way to add some fun and creativity to your space. Don’t miss out on this rare opportunity—place your bid today and bring home the magic of LEGO!
New In Box - LEGO Brick Calendar (40172) item
New In Box - LEGO Brick Calendar (40172)
$25

Starting bid

This awesome LEGO set is no longer available in stores—it’s been retired! But now you have the chance to own it. With this unique set, you and your tactile friends can create the coolest calendar in the office, all with the magic of LEGO. Don’t miss out on this rare opportunity to add some fun and creativity to your workspace. Place your bid today!
New In Box - Lego Pluto and Goofy BrickHeadz (40378) item
New In Box - Lego Pluto and Goofy BrickHeadz (40378)
$10

Starting bid

LEGO and Disney are a perfect match, and this awesome set brings both together! Create your own fun with Goofy and Pluto, brought to life in LEGO form. It’s the perfect combination of classic Disney charm and creative block-building fun! Place your bid today and bring home this adorable set for your collection!
1-Hour Health Coaching or Pantry Purge item
1-Hour Health Coaching or Pantry Purge
$80

Starting bid

"Thrive with Coach Candance" as she generously donates a free 1-hour health coaching consultation or a pantry purge wellness service, valued at $200! Whether you're looking to improve your overall health or start fresh with a pantry makeover, this is the perfect opportunity to invest in your wellness journey. Place your bid today and take the first step toward a healthier you!
Monkee's of High Point $100 Gift Card item
Monkee's of High Point $100 Gift Card
$60

Starting bid

Come explore one of High Point's most unique stores and say "Thank you!" to Lauren for generously donating a $100 gift card. Whether you're shopping for something special or treating yourself, this gift card is the perfect way to experience all that this fantastic store has to offer. Place your bid today and enjoy a shopping experience you won't forget!
Essential Oils Basket from doTERRA item
Essential Oils Basket from doTERRA
$75

Starting bid

Introduce the power of Essential Oils into your life with this generous gift basket from Vickie Carpenter of doTERRA, valued at $200! This incredible basket includes a free wellness consultation, a diffuser necklace, essential oils, and oil samples—everything you need to start your wellness journey. Place your bid today and experience the natural benefits of essential oils!
Mary Kay Gift Basket item
Mary Kay Gift Basket
$65

Starting bid

Mary Kay gift baskets are always a hit, and this one, valued at $130, is sure to impress! Featuring the exclusive 60th Anniversary Collection, this beautiful basket includes hand creams, silkening oil, nail polish, lipstick, eyeshadow, and sponges; everything you need for a fabulous beauty experience. A big thank you to Sherry Haynes for this generous donation. Place your bid today and treat yourself or someone special to this luxurious collection!
YMCA FREE Six (6) Month Membership item
YMCA FREE Six (6) Month Membership
$100

Starting bid

Discover all the incredible ways the YMCA can enrich your life with this generous six-month membership! Whether you're focusing on fitness, wellness, or family fun, the YMCA has something for everyone. A big thank you to Melissa Crawford for this thoughtful donation—get ready to kickstart your wellness journey! Place your bid today and take the first step toward a healthier, happier you!
Southern Roots Gift Card item
Southern Roots Gift Card
$35

Starting bid

A big thank you to Locas, Sydney, and Tracey at Southern Roots for their generous donation of a $50 gift card! Whether you're treating yourself to something special or picking out a gift for someone else, this gift card is the perfect way to enjoy all that Southern Roots has to offer. Place your bid today and indulge in a shopping experience you won’t want to miss!
Ellington's Florist Silk Floral Arrangement item
Ellington's Florist Silk Floral Arrangement
$40

Starting bid

A special thank you to Kim Reynolds at Ellington's for creating this stunning silk floral arrangement, valued at $100. This elegant piece will add a touch of beauty to any space and is perfect for home or office decor. Place your bid today and bring this beautiful arrangement into your life!
Safari Nation Gift Certifcates item
Safari Nation Gift Certifcates
$25

Starting bid

A big thank you to Lillie at Safari Nation for her generous donation of THREE $15 Gift Certificates! Whether you're planning a fun outing or looking for a unique experience, these certificates are the perfect way to enjoy all that Safari Nation has to offer. Place your bid today and get ready for an adventure!
Sensory Art Rocks - Local Artist item
Sensory Art Rocks - Local Artist item
Sensory Art Rocks - Local Artist item
Sensory Art Rocks - Local Artist
$25

Starting bid

A talented local artist has generously donated a beautiful collection of 15 painted rocks, designed to bring a sense of calm to your touch-sensitive friends and family. Each rock is colorful, creative, and carries a special theme related to ASD and sensory issues. This unique set is not only a work of art but also a meaningful way to support sensory well-being. Place your bid today and bring home these one-of-a-kind treasures!
The SOAP LADY - Gift Basket item
The SOAP LADY - Gift Basket
$25

Starting bid

The SOAP LADY has created a stunning basket filled with custom gifts, including a $50 gift card for you to pamper yourself (or a loved one)! The gift card can be used on anything in the store, plus you’ll receive beautiful handmade soap valued at $10. With a total value of $60, this is the perfect opportunity to indulge in some self-care. Place your bid today and treat yourself to something special!
High Point Jewelers - Bracelet item
High Point Jewelers - Bracelet
$75

Starting bid

Joe at High Point Jewelers has generously donated this stunning Lucas Robert Oval Pearl Bracelet, valued at $150. Whether you’re treating yourself or someone special, this elegant piece is sure to make a statement. Place your bid today and add a touch of timeless beauty to your collection!
First Bank - Pennybryn Gift Basket item
First Bank - Pennybryn Gift Basket
$30

Starting bid

Cheryl at First Bank's Pennybryn branch has generously put together a beautiful gift basket to support our Sensory Garden project. This lovely basket includes a selection of Williams Sonoma items: two multi-use mats, a gorgeous vase, a cookbook, flavorful spices, and delicious candy—all valued at $50. Don’t miss your chance to take home this delightful collection while supporting a meaningful cause. Place your bid today and help make a difference!
High Point Rockers - Four Game Tickets Certificate item
High Point Rockers - Four Game Tickets Certificate
$25

Starting bid

High Point’s favorite baseball team is gearing up for an exciting season, and you could be there to catch all the action! Thanks to Morgan, we’re offering a generous gift of FOUR tickets to a game—perfect for a fun outing with family or friends. Don’t miss the chance to cheer on the team and enjoy a great game. Place your bid today and get ready to swing into action!
HP City Lake Park - FREE Kayak Rental Tickets item
HP City Lake Park - FREE Kayak Rental Tickets
$25

Starting bid

We’re excited to announce that Julia Stockwell from High Point Parks and Rec has generously donated TWO passes, each good for TWO people to rent kayaks at City Lake Park! This is a fantastic way to get some exercise while taking in the beautiful natural scenery right in our own backyard. Grab a friend and get ready for an unforgettable adventure on the water! Place your bid today and experience the park like never before!
HP City Lake Park - Paddleboard Rental item
HP City Lake Park - Paddleboard Rental
$25

Starting bid

We’re thrilled to have Julia Stockwell from High Point Parks and Rec generously donate TWO passes, each good for a paddleboard rental at City Lake Park! This is the perfect opportunity to get active while enjoying the natural beauty right in our own backyard. Whether you’re a seasoned paddler or trying it for the first time, these passes are a fantastic way to experience the park from a whole new perspective. Place your bid today and get ready to explore the water!
HP City Lake Park - Aquatic Center Passes item
HP City Lake Park - Aquatic Center Passes
$20

Starting bid

We’re excited to announce that Julia Stockwell from High Point Parks and Rec has generously donated FOUR passes to the City Lake Park Aquatic Center! These passes are perfect for cooling off when the summer heat hits—especially when the humidity arrives in July! Don’t miss your chance to enjoy a refreshing day at the Aquatic Center. Place your bid today and get ready to make a splash this summer!
Simon Jewelers-Julie Vos 20” Toggle Necklace item
Simon Jewelers-Julie Vos 20” Toggle Necklace item
Simon Jewelers-Julie Vos 20” Toggle Necklace
$175

Starting bid

We’re thrilled to have High Point’s own Simon Jewelers generously donate a stunning Julie Vos 20” Toggle Necklace in yellow gold, valued at $325. This exquisite piece is a favorite at Simon Jewelers’ showroom, and now it could be yours! All proceeds from this auction item will support the Sensory Garden project at The Arc of High Point. Don’t miss the chance to own this beautiful necklace while contributing to a meaningful cause. Place your bid today and help make a difference!

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!