The Bruin Club
eventClosed
The Bruin Club's Beef Box Raffle 2025
addExtraDonation
$
BEEF BOX RAFFLE ENTRY
$5
ONE (1) ENTRY TO WIN ONE (1) OF TWO (2) BOXES OF HIGHLAND BEEF.
ONE (1) ENTRY TO WIN ONE (1) OF TWO (2) BOXES OF HIGHLAND BEEF.
seeMoreDetailsMobile
closed
BEEF BOX RAFFLE - FIVE (5) ENTRIES FOR $20
$20
groupTicketCaptionRaffle
FIVE (5) ENTRIES TO WIN ONE (1) OF TWO (2) BOXES OF HIGHLAND BEEF.
FIVE (5) ENTRIES TO WIN ONE (1) OF TWO (2) BOXES OF HIGHLAND BEEF.
seeMoreDetailsMobile
closed
BEEF BOX RAFFLE - FIFTEEN (15) ENTRIES FOR $50
$50
groupTicketCaptionRaffle
FIFTEEN (15) ENTRIES TO WIN ONE (1) OF TWO (2) BOXES OF HIGHLAND BEEF.
FIFTEEN (15) ENTRIES TO WIN ONE (1) OF TWO (2) BOXES OF HIGHLAND BEEF.
seeMoreDetailsMobile
closed
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout