Leafs for Wellness Foundation

Hosted by

Leafs for Wellness Foundation

About this event

Big Bear Yoga Festival Retreat 2026: Making Sweet Memories

39707 Big Bear Blvd

Big Bear Lake, CA 92315, USA

Shared Bedroom 1: Full-sized Lower Bunk, Single Use
$475
Available until Jul 31

Bedroom 1: 

*Full-sized lower bunk

(Single use: $475)

(Shared by 2 people: $375 each)

Shared Bedroom 1: Full-sized lower bunk, Double Use
$750
Available until Jul 31

9 left!

This is a group ticket, it includes 2 tickets

Bedroom 1: 

*Full-sized lower bunk

(Single use: $475)

(Shared by 2 people: $375 each)

Shared Bedroom 1: Twin-sized top bunk
$400
Available until Jul 31

Bedroom 1: *Twin-sized top bunk

($400)

Shared Bedroom 1: Queen Bed Single Use
$500
Available until Jul 31

Shared Bedroom 1: *Queen Bed

(Single use: $500)

(Shared by 2 people: $375 each)

Shared Bedroom 1: Queen Bed Double Use
$750
Available until Jul 31

9 left!

This is a group ticket, it includes 2 tickets

Shared Bedroom 1: *Queen Bed

(Single use: $500)

(Shared by 2 people: $375 each)

Shared Bedroom 2: Queen Bed Single Use
$500
Available until Jul 31

Shared Bedroom 2: 

*Queen Bed 

(Single use: $500)

(Shared by 2 people: $375 each)

Shared Bedroom 2: Queen Bed Double Use
$750
Available until Jul 31

9 left!

This is a group ticket, it includes 2 tickets

Shared Bedroom 2: 

*Queen Bed 

(Shared by 2 people: $375 each)

Shared Bedroom 2: Twin Bed
$400
Available until Jul 31

Shared Bedroom 2: 

*Twin Bed

($400)

UPGRADE Private Bedroom 3: Queen Bed
$50
Available until Jul 31

Bedroom 3: 

*Queen Bed

(Single use: $550)

(Shared by 2 people: $425 each)

Shared Bedroom 6: Queen Bed Double Use
$750
Available until Jul 31

9 left!

This is a group ticket, it includes 2 tickets

Bedroom 6: 

*Queen Bed 

(Single use: $500)

(Shared by 2 people: $375 each)

Shared Bedroom 6: Twin Bed
$400
Available until Jul 31

Bedroom 6: 

*2 Twin Beds 

($400 each)

Shared Bedroom 7: Twin Bed Bunk
$400
Available until Jul 31

Bedroom 7: 

*Twin/Twin Bunk 

($400 each)

*Twin Bed

($400) 

Add a donation for Leafs for Wellness Foundation

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!