The Coin Chest

Limited Edition "Rescue League" Challenge Coin item
Limited Edition "Rescue League" Challenge Coin item
Limited Edition "Rescue League" Challenge Coin item
Limited Edition "Rescue League" Challenge Coin
$30

Pets Are Worth Saving Yokosuka limited print challenge coin featuring QR code for a special adoption album featuring "PAWS alumni"


* COIN PURCHASES CAN BE PICKED UP IN PERSON AT PAWS DURING SELECT TIMES. TIMES WILL BE ANNOUNCED VIA FACEBOOK *

PAWS Yokosuka Challenge Coin item
PAWS Yokosuka Challenge Coin
$20

Own the classic.

Pets Are Worth Saving original challenge coin


* COIN PURCHASES CAN BE PICKED UP IN PERSON AT PAWS DURING SELECT TIMES. TIMES WILL BE ANNOUNCED VIA FACEBOOK *

Add a donation for Pets Are Worth Saving Yokosuka

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!