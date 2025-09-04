The Coin Chest

Pets Are Worth Saving Yokosuka limited print challenge coin featuring QR code for a special adoption album featuring "PAWS alumni"
* COIN PURCHASES CAN BE PICKED UP IN PERSON AT PAWS DURING SELECT TIMES. TIMES WILL BE ANNOUNCED VIA FACEBOOK *
Own the classic.
Pets Are Worth Saving original challenge coin
* COIN PURCHASES CAN BE PICKED UP IN PERSON AT PAWS DURING SELECT TIMES. TIMES WILL BE ANNOUNCED VIA FACEBOOK *
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!