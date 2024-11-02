The Crawfish Collective

Gold
$150

Gold Collective members receive the following benefits: * Early access event ticket * Mental Awakening 2025 Hat and T-shirt * 2 beer tickets * 20% off all merchandise * Access to member benefits (Nugs streams, separate beer lines, etc.)
Silver
$125

Silver Collective members receive the following benefits: * Early access event ticket * Mental Awakening 2025 Hat and T-shirt * 1 beer ticket * 10% off all merchandise * Access to member benefits (Nugs streams, separate beer lines, etc.)
Bronze
$100

Bronze Collective members receive the following benefits: * Early access event ticket * Mental Awakening 2025 Hat * Access to member benefits (Nugs streams, separate beer lines, etc.)
