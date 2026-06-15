Blood Cancer United Inc

Hosted by

Blood Cancer United Inc

About this event

The Cure Challenge: Wichita Versus Sedgwick County

Donation to support Team Jim Howell item
Donation to support Team Jim Howell
Pay what you can

Sedgwick County Commissioner Jim Howell signed up to save lives!

For every $10 you donate, you get a free raffle ticket entry.

Donation to support Team Pete Meitzner item
Donation to support Team Pete Meitzner
Pay what you can

Sedgwick County Commissioner Pete Meitzner signed up to save lives!


For every $10 you donate, you get a free raffle ticket entry.

Donation to support Team Dalton Glasscock item
Donation to support Team Dalton Glasscock
Pay what you can

Wichita City Council Member Dalton Glasscock signed up to save lives!


For every $10 you donate, you get a free raffle ticket entry.

Donation to support Team J.V. Johnston item
Donation to support Team J.V. Johnston
Pay what you can

Wichita City Council Member J.V. Johnston signed up to save lives!


For every $10 you donate, you get a free raffle ticket entry.

Donation to support Team Mike Hoheisel item
Donation to support Team Mike Hoheisel
Pay what you can

Wichita City Council Member Mike Hoheisel signed up to save lives!


For every $10 you donate, you get a free raffle ticket entry.

Donation to support Team Joseph Shepard item
Donation to support Team Joseph Shepard
Pay what you can

Wichita City Council Member Joseph Shepard signed up to save lives!


For every $10 you donate, you get a free raffle ticket entry.

Add a donation for Blood Cancer United Inc

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!