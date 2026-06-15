The Cure Challenge: Wichita Versus Sedgwick County

About this event
Sedgwick County Commissioner Jim Howell signed up to save lives!
For every $10 you donate, you get a free raffle ticket entry.
Sedgwick County Commissioner Pete Meitzner signed up to save lives!
For every $10 you donate, you get a free raffle ticket entry.
Wichita City Council Member Dalton Glasscock signed up to save lives!
For every $10 you donate, you get a free raffle ticket entry.
Wichita City Council Member J.V. Johnston signed up to save lives!
For every $10 you donate, you get a free raffle ticket entry.
Wichita City Council Member Mike Hoheisel signed up to save lives!
For every $10 you donate, you get a free raffle ticket entry.
Wichita City Council Member Joseph Shepard signed up to save lives!
For every $10 you donate, you get a free raffle ticket entry.
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Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!