Detective Rafael Ramos Foundation Inc
The Detective Rafael Ramos Memorial Cup & Awards Dinner
Foursome Tickets
$1,300
groupTicketCaption
Ticket Includes Golf Outing, Lunch, Beer, Wine, Cocktails, Open Bar, Dinner, Cigars, Live Band, DJ, and Giveaways
Ticket Includes Golf Outing, Lunch, Beer, Wine, Cocktails, Open Bar, Dinner, Cigars, Live Band, DJ, and Giveaways
seeMoreDetailsMobile
add
Individual Golf & Dinner Ticket
$325
Ticket Includes Golf Outing, Lunch, Beer, Wine, Cocktails, Open Bar, Dinner, Cigars, Live Band, DJ, and Giveaways
Ticket Includes Golf Outing, Lunch, Beer, Wine, Cocktails, Open Bar, Dinner, Cigars, Live Band, DJ, and Giveaways
seeMoreDetailsMobile
add
Awards Dinner Only Ticket
$165
Includes Cocktail hour, Dinner, Open Bar, Live music, and DJ
Includes Cocktail hour, Dinner, Open Bar, Live music, and DJ
seeMoreDetailsMobile
add
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout