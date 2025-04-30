The Fund Scholarship
The Fund Scholarship's "Alcohol Sales Fundraiser: May 2-4, 2025" IS OPEN
Plastic Cup with Ice + Umbrella/Stirrer
$3
Plastic Cup with Ice + Umbrella/Stirrer
Plastic Cup with Ice + Umbrella/Stirrer
seeMoreDetailsMobile
add
Purified Bottled Drinking Water
$2
Purified Bottled Drinking Water
Purified Bottled Drinking Water
seeMoreDetailsMobile
add
Cola or Lemon Lime Soda
$3
Cola or Lemon Lime Soda
Cola or Lemon Lime Soda
seeMoreDetailsMobile
add
SECOND MINI
$5
Need a double? We've got you covered. Get a Second Mini. (Must be purchased with a First Mini)
Need a double? We've got you covered. Get a Second Mini. (Must be purchased with a First Mini)
seeMoreDetailsMobile
add
Lauders Blended Scotch Whiskey
$10
Lauders Blended Scotch Whiskey 120
Lauders Blended Scotch Whiskey 120
seeMoreDetailsMobile
add
Inver House Green Plaid Blended Scotch Whiskey
$10
Inver House Green Plaid Blended Scotch Whiskey -120
Inver House Green Plaid Blended Scotch Whiskey -120
seeMoreDetailsMobile
add
Smirnoff #21 Vodka
$10
Smirnoff #21 Vodka -60
Smirnoff #21 Vodka -60
seeMoreDetailsMobile
add
99 Vodka 99 Proof
$10
99 Vodka 99 Proof- 48
99 Vodka 99 Proof- 48
seeMoreDetailsMobile
add
Wheatley Vodka
$10
Wheatley Vodka - 120
Wheatley Vodka - 120
seeMoreDetailsMobile
add
Bacardi Limon
$10
Bacardi Limon Rum- 120
Bacardi Limon Rum- 120
seeMoreDetailsMobile
add
Ron Abuelo Anejo Reserva Especial Rum
$10
Ron Abuelo Anejo Reserva Especial Rum 130
Ron Abuelo Anejo Reserva Especial Rum 130
seeMoreDetailsMobile
add
Chuckle RealFruit Flavored Rum
$10
RUM Chuckle RealFruit Flavored 50
RUM Chuckle RealFruit Flavored 50
seeMoreDetailsMobile
add
Margaritaville Silver
$10
Margartaville Silver Tequila- 60
Margartaville Silver Tequila- 60
seeMoreDetailsMobile
add
Margaritaville Gold
$10
Margaritaville Gold Tequila 12
Margaritaville Gold Tequila 12
seeMoreDetailsMobile
add
Camarena Silver Tequila
$10
Camarena Silver Tequila - 48
Camarena Silver Tequila - 48
seeMoreDetailsMobile
add
di Amore Amaretto
$10
di Amore Amaretto - 120
di Amore Amaretto - 120
seeMoreDetailsMobile
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout