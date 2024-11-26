The Future of Women's Leadership Conference

-Opportunity to record video interview to be posted on -The -Women’s Conference media platforms and website -Gift bottle of wine for each guest -Opportunity for branded display table at the luncheon -60 second corporate support video -Complimentary valet parking for up to 10 vehicles -Two Tables of Eight -Express VIP check-in -Priority advertisement in virtual program book (full page) -Logo on Ad Series (3) -Sponsor name on table -Logo included in all The Women’s Conference’s social media platforms -Placement of logo on event collateral: evite, newsletter and event signage -Recognition as an event sponsor on Power of the Purse page -Wine service at table -30 second corporate support video

-Opportunity to record video interview to be posted on -The -Women’s Conference media platforms and website -Gift bottle of wine for each guest -Opportunity for branded display table at the luncheon -60 second corporate support video -Complimentary valet parking for up to 10 vehicles -Two Tables of Eight -Express VIP check-in -Priority advertisement in virtual program book (full page) -Logo on Ad Series (3) -Sponsor name on table -Logo included in all The Women’s Conference’s social media platforms -Placement of logo on event collateral: evite, newsletter and event signage -Recognition as an event sponsor on Power of the Purse page -Wine service at table -30 second corporate support video

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