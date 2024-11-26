Hots Community Foundation

Hosted by

Hots Community Foundation

About this event

The Future of Women's Leadership Conference

2401 N Rockford Rd

Ardmore, OK 73401

Individual Ticket
$125
-1 ticket for lunch and program -Silent auction -3 course exquisite lunch -Top-notch networking -Inspirational speakers
Bronze Partnership
$2,700
-One Table of Eight -Sponsor name on table -Logo included in all The Women’s Conference’s social media platforms -Placement of logo on event collateral: evite, newsletter and event signage -Recognition as an event sponsor on The Women’s Conference page -Advertisement in virtual program book (quarter page)
Silver Partnership
$5,500
-Logo on Ad Series (3) -One Table of Ten -Sponsor name on table -Logo included in all The Women’s Conference’s social media platforms -Placement of logo on event collateral: evite, newsletter and event signage -Recognition as an event sponsor on The Women’s Conference page -Advertisement in virtual program book (half page)
Gold Partnership
$10,000
-Express VIP check-in -Priority advertisement in virtual program book (full page) -Logo on Ad Series (3) -One Table of Twelve -Sponsor name on table -Logo included in all The Women’s Conference’s social media platforms -Placement of logo on event collateral: evite, newsletter and event signage -Recognition as an event sponsor on The Women’s Conference page -Complimentary valet parking for up to 5 vehicles -20 second corporate support video
Platnium Partnership
$15,000
-Opportunity to record video interview to be posted on -The -Women’s Conference media platforms and website -Gift bottle of wine for each guest -Opportunity for branded display table at the luncheon -60 second corporate support video -Complimentary valet parking for up to 10 vehicles -Two Tables of Eight -Express VIP check-in -Priority advertisement in virtual program book (full page) -Logo on Ad Series (3) -Sponsor name on table -Logo included in all The Women’s Conference’s social media platforms -Placement of logo on event collateral: evite, newsletter and event signage -Recognition as an event sponsor on Power of the Purse page -Wine service at table -30 second corporate support video
Add a donation for Hots Community Foundation

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!