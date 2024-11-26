The Future of Women's Leadership Conference

-1 ticket for lunch and program
-Silent auction
-3 course exquisite lunch
-Top-notch networking
-Inspirational speakers
-1 ticket for lunch and program
-Silent auction
-3 course exquisite lunch
-Top-notch networking
-Inspirational speakers
Bronze Partnership
$2,700
-One Table of Eight
-Sponsor name on table
-Logo included in all The Women’s Conference’s social media platforms
-Placement of logo on event collateral: evite, newsletter and event signage
-Recognition as an event sponsor on The Women’s Conference page
-Advertisement in virtual program book (quarter page)
-One Table of Eight
-Sponsor name on table
-Logo included in all The Women’s Conference’s social media platforms
-Placement of logo on event collateral: evite, newsletter and event signage
-Recognition as an event sponsor on The Women’s Conference page
-Advertisement in virtual program book (quarter page)
Silver Partnership
$5,500
-Logo on Ad Series (3)
-One Table of Ten
-Sponsor name on table
-Logo included in all The Women’s Conference’s social media platforms
-Placement of logo on event collateral: evite, newsletter and event signage
-Recognition as an event sponsor on The Women’s Conference page
-Advertisement in virtual program book (half page)
-Logo on Ad Series (3)
-One Table of Ten
-Sponsor name on table
-Logo included in all The Women’s Conference’s social media platforms
-Placement of logo on event collateral: evite, newsletter and event signage
-Recognition as an event sponsor on The Women’s Conference page
-Advertisement in virtual program book (half page)
Gold Partnership
$10,000
-Express VIP check-in
-Priority advertisement in virtual program book (full page)
-Logo on Ad Series (3)
-One Table of Twelve
-Sponsor name on table
-Logo included in all The Women’s Conference’s social media platforms
-Placement of logo on event collateral: evite, newsletter and event signage
-Recognition as an event sponsor on The Women’s Conference page
-Complimentary valet parking for up to 5 vehicles
-20 second corporate support video
-Express VIP check-in
-Priority advertisement in virtual program book (full page)
-Logo on Ad Series (3)
-One Table of Twelve
-Sponsor name on table
-Logo included in all The Women’s Conference’s social media platforms
-Placement of logo on event collateral: evite, newsletter and event signage
-Recognition as an event sponsor on The Women’s Conference page
-Complimentary valet parking for up to 5 vehicles
-20 second corporate support video
Platnium Partnership
$15,000
-Opportunity to record video interview to be posted on
-The -Women’s Conference media platforms and website
-Gift bottle of wine for each guest
-Opportunity for branded display table at the luncheon
-60 second corporate support video
-Complimentary valet parking for up to 10 vehicles
-Two Tables of Eight
-Express VIP check-in
-Priority advertisement in virtual program book (full page)
-Logo on Ad Series (3)
-Sponsor name on table
-Logo included in all The Women’s Conference’s social media platforms
-Placement of logo on event collateral: evite, newsletter and event signage
-Recognition as an event sponsor on Power of the Purse page
-Wine service at table
-30 second corporate support video
-Opportunity to record video interview to be posted on
-The -Women’s Conference media platforms and website
-Gift bottle of wine for each guest
-Opportunity for branded display table at the luncheon
-60 second corporate support video
-Complimentary valet parking for up to 10 vehicles
-Two Tables of Eight
-Express VIP check-in
-Priority advertisement in virtual program book (full page)
-Logo on Ad Series (3)
-Sponsor name on table
-Logo included in all The Women’s Conference’s social media platforms
-Placement of logo on event collateral: evite, newsletter and event signage
-Recognition as an event sponsor on Power of the Purse page
-Wine service at table
-30 second corporate support video
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