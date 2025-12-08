The George Biddle Kelley Education Foundation Alpha Phi Alpha Fraternity, Inc. Beta Pi Lambda Chapter Black and Old Gold Ball 2026

Hosted by
Named Sponsor for Program Year
Company Logo on all advertising and promotional materials
Company Table of Eight (8)
Youth Participant Sponsor - Table of Eight (8) Scholarship Recipients and Alpha Esquire Families
Speaking Role at Formal Gala Program
Premium, Full-Page Color Ad - Centerfold of Gala Program
Presentation to Mentorship Group during Program Year
Company Name and Logo on all advertising and promotional materials
Premium, Full-Color Ad in Gala Program
Sponsorship Mention during Formal Gala Program
Company Table of Eight (8)
Presentation to Mentorship Group during Program Year
Company Name and Logo on all advertising and promotional materials
Premium, Full-Color Ad in Gala Program
Sponsorship Mention during Formal Gala Program
Company Half-Table of Four (4)
Presentation to Mentorship Group during Program Year
Company Name and Logo on Event Placard / Banner
Premium, Full-Color Ad in Gala Program
Sponsorship Mention during Formal Gala Program
Company Half-Table of Four (4)
Presentation to Mentorship Group during Program Year
Prominently placed Table of Eight (8)
Post-Gala Social - The Argus Hotel
Gala Admission - Two (2) Tickets
Post-Gala Social - The Argus Hotel
Gala Admission - One (1) Ticket
Post-Gala Social - The Argus Hotel
Full Page Journal Advertisement
Submit Print-Ready Image Via Email to:
gbkfoundation@gmail,com
Subject: 2026 Black and Gold Gala Ad
Half Page Journal Advertisement
Submit Print-Ready Image Via Email to:
gbkfoundation@gmail,com
Subject: 2026 Black and Gold Gala Ad
