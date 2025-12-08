George Biddle Kelley Education Foundation

Hosted by

George Biddle Kelley Education Foundation

About this event

The George Biddle Kelley Education Foundation Alpha Phi Alpha Fraternity, Inc. Beta Pi Lambda Chapter Black and Old Gold Ball 2026

120 Van Rensselaer Blvd

Albany, NY 12204

PLATINUM SPONSOR
$20,000
This is a group ticket, it includes 8 tickets

Named Sponsor for Program Year
Company Logo on all advertising and promotional materials
Company Table of Eight (8)
Youth Participant Sponsor - Table of Eight (8) Scholarship Recipients and Alpha Esquire Families
Speaking Role at Formal Gala Program
Premium, Full-Page Color Ad - Centerfold of Gala Program
Presentation to Mentorship Group during Program Year

GOLD SPONSOR
$10,000
This is a group ticket, it includes 8 tickets

Company Name and Logo on all advertising and promotional materials
Premium, Full-Color Ad in Gala Program
Sponsorship Mention during Formal Gala Program
Company Table of Eight (8)
Presentation to Mentorship Group during Program Year

SILVER SPONSOR
$5,000
This is a group ticket, it includes 4 tickets

Company Name and Logo on all advertising and promotional materials
Premium, Full-Color Ad in Gala Program
Sponsorship Mention during Formal Gala Program
Company Half-Table of Four (4)
Presentation to Mentorship Group during Program Year

COMMUNITY SPONSOR
$2,500
This is a group ticket, it includes 4 tickets

Company Name and Logo on Event Placard / Banner
Premium, Full-Color Ad in Gala Program
Sponsorship Mention during Formal Gala Program
Company Half-Table of Four (4)
Presentation to Mentorship Group during Program Year

TABLE (Table of 8)
$1,000
This is a group ticket, it includes 8 tickets

Prominently placed Table of Eight (8)
Post-Gala Social - The Argus Hotel

Gala - General Admission (Couples Ticket)
$275
This is a group ticket, it includes 2 tickets

Gala Admission - Two (2) Tickets
Post-Gala Social - The Argus Hotel

Gala - General Admission (Single Ticket)
$150

Gala Admission - One (1) Ticket
Post-Gala Social - The Argus Hotel

Journal Ad - Full Page
$100

Full Page Journal Advertisement

Submit Print-Ready Image Via Email to:

gbkfoundation@gmail,com

Subject: 2026 Black and Gold Gala Ad

Journal Ad - Half Page
$50

Half Page Journal Advertisement

Submit Print-Ready Image Via Email to:

gbkfoundation@gmail,com

Subject: 2026 Black and Gold Gala Ad

Add a donation for George Biddle Kelley Education Foundation

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!