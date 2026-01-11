Hosted by

The Giving Bowl

About this event

Sales closed

The Giving Bowl's Silent Auction

Pick-up location

1263 Park St, Castle Rock, CO 80109, USA

Sorelle Fine Porcelain tea set. item
Sorelle Fine Porcelain tea set. item
Sorelle Fine Porcelain tea set.
$50

Starting bid

23-piece set. $200 value

All Flags item
All Flags
$30

Starting bid

1 flag picture with state names on it. 1 quilt. 1 hanging flag. VLUE: $150

Whiskey infusion kit. item
Whiskey infusion kit.
$90

Starting bid

2 glasses, Ice cubes, kit, 3 bottles of whiskey, Tin Cup, Spicy Breckenridge, Brown Sugar Bourbon. VALUE $300

COLORADO BASKET item
COLORADO BASKET
$30

Starting bid

SIGN, CUTTING BOARD, HAT, CUP, CARDS, BOOK, ROCKIE'S OPENING DAY BALL (1ST GAME EVER), AND MORE. VALUE: $150

ALL KITCHEN item
ALL KITCHEN
$50

Starting bid

POPCORN MAKER, KNIVES, CROCK POT, FONDUE, SPOON, POT HOLDERS, GLASS CONTAINERS, FIRE BLANKET, SPONGES. VALUE: $200

BIKER BABE item
BIKER BABE
$30

Starting bid

PURSE, 2 BANDZ, PEN, RIBBON, STIRRUPS. IRON MULE TEESHIRT, GLASS AND GIFT CARD. VALUE:$130

2 LANGE item
2 LANGE
$50

Starting bid

2-N-1 INTERCHANGEABLE BRUSH DRYER, AIRFLOW STYLER. VALUE: $190

28X12 PERSONALIZED STONE item
28X12 PERSONALIZED STONE item
28X12 PERSONALIZED STONE item
28X12 PERSONALIZED STONE
$100

Starting bid

ADDRESS OR NAME STONE. LOCAL SET UP ONLY. VALUE: $350

BABY BATH + item
BABY BATH +
$40

Starting bid

FROM CORE3, BEAR, OUTFIT, TOWELS, WEESPROUT, WINGING, 2 TEATHERS, NEWBORN ESSENTIALS, BLANKET, CARE KIT, BATH TUB. VALUE: $160

COLLECTORS SET. item
COLLECTORS SET.
$20

Starting bid

SNOWMAN CANDY JAR, 4 CAMPBELL SOUP CUPS. VALUE: $80

PINK BACKPACK item
PINK BACKPACK
$60

Starting bid

BACKPACK WITH A GIFT CERTIFICATE FOR A FACIAL WITH SENERITY SPA. VALUE: $220

Monarch Casino Resort Spa, Black Hawk item
Monarch Casino Resort Spa, Black Hawk
$50

Starting bid

Dinner for 4 in The Buffet at Monarch Casino Resort spa. Value up to $236

retro toys item
retro toys
$15

Starting bid

Toys from our past. vlaue: $75

cars and more item
cars and more
$25

Starting bid

colloctors cars Value: $130

Bike item
Bike
$210

Starting bid

Value: $900

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!