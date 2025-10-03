eventClosed

The Greatest Alumni On Earth Shop (GHOE PICK-UP ONLY)

addExtraDonation

$

Everybody Can't Be Us item
Everybody Can't Be Us item
Everybody Can't Be Us
$15

Gold Metal Hard Enamel Pin. Double pin back.


PICK-UP LOCATION: SHERANTON VENDORS (2nd Flr.)


ANYTIME AFTER 2:00 PM @ THE HBCU SLIPPER BOOTH. BUYER WILL BE RESPONSIBLE FOR SHIPPING COST IF ITEMS ARE NOT PICKED UP BY 10:00 AM SUNDAY (10/12)

Metal "Greatest Alumni on Earth" item
Metal "Greatest Alumni on Earth" item
Metal "Greatest Alumni on Earth"
$15

Gold Metal Hard Enamel Pin. Double pin back.


PICK-UP LOCATION: SHERANTON VENDORS (2nd Flr.)


ANYTIME AFTER 2:00 PM @ THE HBCU SLIPPER BOOTH. BUYER WILL BE RESPONSIBLE FOR SHIPPING COST IF ITEMS ARE NOT PICKED UP BY 10:00 AM SUNDAY (10/12)

Buy Both- Greatest Alumni AND Everybody Can't item
Buy Both- Greatest Alumni AND Everybody Can't item
Buy Both- Greatest Alumni AND Everybody Can't item
Buy Both- Greatest Alumni AND Everybody Can't
$28

Gold Metal Hard Enamel Pin. Double pin back.


PICK-UP LOCATION: SHERANTON VENDORS (2nd Flr.)


ANYTIME AFTER 2:00 PM @ THE HBCU SLIPPER BOOTH. BUYER WILL BE RESPONSIBLE FOR SHIPPING COST IF ITEMS ARE NOT PICKED UP BY 10:00 AM SUNDAY (10/12)

Limited Edition "Greatest Alumni" item
Limited Edition "Greatest Alumni" item
Limited Edition "Greatest Alumni"
$36

Baltic Birch Wood. High-gloss shine. Metal pin back.


PICK-UP LOCATION: SHERANTON VENDORS (2nd Flr.)


ANYTIME AFTER 2:00 PM @ THE HBCU SLIPPER BOOTH. BUYER WILL BE RESPONSIBLE FOR SHIPPING COST IF ITEMS ARE NOT PICKED UP BY 10:00 AM SUNDAY (10/12)

common:zeffyTipDisclaimerTicketing