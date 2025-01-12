The Hamptons Festival of Music - 2025 Festival Concert Series

18 James Ln

East Hampton, NY 11937, USA

FESTIVAL PASS - COMPLETE FESTIVAL CONCERT SERIES
$400

Signature Seating ticket for ALL 3 orchestral concerts - 6, 11 & 14 September 2025

Opening Concert - Saturday, 6 Sept. 2025 - 7PM
$150

SOLD OUT - Signature Seating ticket: HOIE HALL

Limited Tickets Available

TH•FM opening night concert on Saturday, 6 September 2025 (7PM)
@ Hoie Hall, St. Luke's Episcopal Church, East Hampton Village

Concert 2 - Thursday, 11 Sept. 2025 - 7PM
$150

Signature Seating Ticket: SANCTUARY

Tix $75 - $150 available below: https://www.zeffy.com/ticketing/ticket-levels-september--11

Thursday 11 September 2025 (7PM)
@ The Sanctuary, St. Luke's Episcopal Church, East Hampton Village

Finale Concert - Sunday, 14 Sept. 2025 - 4PM
$150

Signature Seating Ticket: HOIE HALL

Limited Tickets Available

TH·FM Festival Finale concert on Sunday, 14 September 2025 (4PM)
@ Hoie Hall, St. Luke's Episcopal Church, East Hampton Village

