The House Beer Built

42245 Black Hops Ln

Leesburg, VA 20176, USA

T-Shirt- Small
$20
T Shirt - Medium
$20
T Shirt- Large
$20
T Shirt - XL
$20
T Shirt- 2XL
$20
Air Mail
$10
Board Raffle
free
Kid's Activity Bag
$5
Cornhole Tournament - Individual
$30
Cornhole Tournament- Team
$60
Title Sponsorship
$10,000
Gold Sponsorship
$5,000
Board Sponsorship
$2,500
Raffle Ticket
$20
