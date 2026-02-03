The Italian Festival Food Booth Vendor

Hosted by
About this event
******IN ORDER TO RECEIVE NON-PROFIT PRICING MUST SHOW IN GOOD STANDING WITH THE SECRETARY OF STATE. (PROVIDE COPY OF 501C LETTER) *****
******IN ORDER TO RECEIVE NON-PROFIT PRICING MUST SHOW IN GOOD STANDING WITH THE SECRETARY OF STATE. (PROVIDE COPY OF 501C LETTER) *****
******IN ORDER TO RECEIVE NON-PROFIT PRICING MUST SHOW IN GOOD STANDING WITH THE SECRETARY OF STATE. (PROVIDE COPY OF 501C LETTER) *****
******IN ORDER TO RECEIVE NON-PROFIT PRICING MUST SHOW IN GOOD STANDING WITH THE SECRETARY OF STATE. (PROVIDE COPY OF 501C LETTER) *****
(Additional items may be sold for a fee of $50.00 per item. Can add items after application deadline and must be approved by Festival prior to March 31st. No items can be added after this date)
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!