The Lahaina Homecoming - Partner Opportunities

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About this event
Recognized as the Presenting Sponsor of Lahaina Homecoming
Top-tier logo placement across all event materials (print, digital, website, radio, social media)
Prominent logo placement on main stage, signage, and key event visuals
On-stage acknowledgment during opening and closing ceremonies
Premier booth or exhibit space and permission to distribute promotional materials on-site
Opportunity to co-sponsor a workshop, talk story session, or cultural exhibit
8 VIP parking passes (or shuttle pickup and return, depending on logistics)
Commemorative makana for 30 guests
Prominent logo placement across all event materials (print, digital, website, radio, social media)
Logo placement on stage signage and select event banners
Verbal acknowledgment during main stage programming
Exhibit space
5 VIP parking passes (or shuttle pickup and return, depending on logistics)
Commemorative makana for 20 guests
Logo placement across all event materials (print, digital, website, radio, social media)
Recognition during event programming
Shared booth or exhibit space (as available)
3 VIP parking passes (or shuttle pickup and return, depending on logistics)
Commemorative makana for 10 guests
Logo placement across all event materials (print, digital, website, social media)
Recognition during event programming
Shared booth or exhibit space (as available)
2 VIP parking passes (or shuttle pickup and return, depending on logistics)
Commemorative makana for 5 guests
Logo placement across all event materials (print, digital, website, social media)
Recognition during event programming
Shared booth or exhibit space (as available)
Preferred seating for 2 at the Culinary Celebration
1 VIP parking pass (or shuttle pickup and return, depending on logistics)
Commemorative makana for 2 guests
Name or logo listed on event website and sponsor signage
Group acknowledgment during the event
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