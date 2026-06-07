Festivals of Aloha Inc

Hosted by

Festivals of Aloha Inc

About this event

The Lahaina Homecoming - Partner Opportunities

Lahaina

HI, USA

Presenting Sponsor item
Presenting Sponsor
$100,000

Recognized as the Presenting Sponsor of Lahaina Homecoming


Top-tier logo placement across all event materials (print, digital, website, radio, social media)


Prominent logo placement on main stage, signage, and key event visuals


On-stage acknowledgment during opening and closing ceremonies


Premier booth or exhibit space and permission to distribute promotional materials on-site


Opportunity to co-sponsor a workshop, talk story session, or cultural exhibit


8 VIP parking passes (or shuttle pickup and return, depending on logistics)


Commemorative makana for 30 guests

Platinum Sponsor item
Platinum Sponsor
$50,000

Prominent logo placement across all event materials (print, digital, website, radio, social media)


Logo placement on stage signage and select event banners


Verbal acknowledgment during main stage programming


Exhibit space


5 VIP parking passes (or shuttle pickup and return, depending on logistics)


Commemorative makana for 20 guests

Gold Sponsor item
Gold Sponsor
$25,000

Logo placement across all event materials (print, digital, website, radio, social media)


Recognition during event programming


Shared booth or exhibit space (as available)


3 VIP parking passes (or shuttle pickup and return, depending on logistics)


Commemorative makana for 10 guests

Silver Sponsor item
Silver Sponsor
$15,000

Logo placement across all event materials (print, digital, website, social media)


Recognition during event programming


Shared booth or exhibit space (as available)


2 VIP parking passes (or shuttle pickup and return, depending on logistics)


Commemorative makana for 5 guests

Bronze Sponsor item
Bronze Sponsor
$5,000

Logo placement across all event materials (print, digital, website, social media)


Recognition during event programming


Shared booth or exhibit space (as available)


Preferred seating for 2 at the Culinary Celebration


1 VIP parking pass (or shuttle pickup and return, depending on logistics)


Commemorative makana for 2 guests

Community Sponsor item
Community Sponsor
$1,000

Name or logo listed on event website and sponsor signage


Group acknowledgment during the event

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