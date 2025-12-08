The Launch

Hosted by
• 1 premier table for 8 guests
• Includes brunch buffet per guest
• 3 complimentary drink tickets per guest
• Verbal recognition during program or option to speak
• Full-page ad in event program
• Social media spotlight
• Recognition during slideshow
• Reserved table for 8 guests
• Includes brunch buffet per guest
• 2 complimentary drink tickets per guest
• Half-page ad in program
• Social media recognition
• Recognition during slideshow
• 4 tickets
• Includes brunch buffet per guest
• 1 complimentary drink ticket per guest
• Quarter-page program ad
• Social media thank-you post
• Recognition during slideshow
• 2 tickets
• Includes brunch buffet per guest
• 1 complimentary drink ticket per guest
• Name listed in event program
• Social media acknowledgment
• Recognition during slideshow
• 2 tickets
• Includes brunch buffet per guest
• 1 complimentary drink ticket per guest
• Recognition in event program
• Can’t attend? Donate toward team needs
• Recognition in event program
• 1 ticket
• Includes brunch buffet
