The Maggy Haves School's Annual Fundraiser Gala Silent Auction

101 - High Desert Paradise Getaway in Yucca Valley
$650

Escape to a serene desert retreat in Yucca Valley for two nights of tranquility. Explore nearby Joshua Tree or simply relax under the starry skies in this cozy home-away-from-home. *Subject to availability. 3 bedrooms 3.5 baths (sleeps 10 guests) Property includes expansive outdoor lounging and dining areas, yoga studio, pool, and hot tub. *Expires December 31, 2025. Click here to view the property: https://tinyurl.com/44x6vyxu FMV: $1,555 / Donated by Rob and Cat Tokarz
102 - Desert Getaway in Palm Springs
$360

Escape to the desert with a luxurious two-night stay at La Serena Villas in Palm Springs. Enjoy boutique accommodations, tranquil pools, and breathtaking mountain views, all just steps away from downtown’s vibrant scene. *Blackout dates apply. *Expires March 8, 2026. www.laserenavillas.com FMV: $1200 / Donated by Evan and Lindsey Langweiler
103 - Prime Seats to Los Angeles Lakers vs. Houston Rockets
$500

Monday March 31 at 7pm: Watch the Lakers take on the Rockets from Section 105, Row 13, Seats 1-4 at Crypto.com Arena. Experience the thrill of live NBA action up close and personal. FMV: Priceless / Donated by Katie Rampey and Ben Harris
104 - Center Ice at Los Angeles Kings vs. Edmonton Oilers
$450

Saturday April 5 at 1pm at Crypto Arena: Score four premier VIP seats at center ice for complete with in-seat service, Lexus Club access, and one parking pass. Cheer on the Kings as they battle the Oilers in an unforgettable hockey experience. Premier 14, Row 3, Seats 1-4 FMV: Priceless / Donated by Evan and Lindsey Langweiler
105 - LAFC vs. SportingKC
$60

Wednesday, May 28th at 7:30pm: Two tickets to cheer on LAFC in Section 110, Row L, Seats 19-20 as they face Sporting KC. Experience the electrifying atmosphere of Banc of California Stadium in prime seating. FMV: $200 / Donated by Mike and Marie Rosolio
106 - Four Tickets to Universal Studios Hollywood
$280

Get ready for an unforgettable adventure! Bid on four tickets to the world-famous Universal Studios Hollywood, where thrilling rides, amazing attractions, and blockbuster entertainment await you. From heart-pounding roller coasters to Super Silly Fun Land, experience it all with family or friends at one of the top theme parks in the world! *Tickets are good for single/same day admission only. They may not be applied toward the price of any Celebrity Annual Pass. Passes are not upgradeable and cannot be applied as a credit. Tickets are not valid for Halloween Horror Nights. Blackout dates apply. *Expires March 31, 2026. FMV: $600 / Donated by Evan and Lindsey Langweiler
107 - Four Tickets to The Bad Guys 2 Los Angeles Premiere
$200

Bid on the ultimate Los Angeles experience with a chance to win four (4) tickets to the Los Angeles premiere of The Bad Guys 2 in July 2025. Reformed criminals Mr. Wolf, Mr. Snake, Mr. Piranha, Mr. Shark and Ms. Tarantula are trying very hard to be good. However, they soon find themselves hijacked into a high-stakes heist that's masterminded by a new team of delinquents they never saw coming -- the Bad Girls. *Winner must contact Universal Pictures within thirty (30) days of receipt. Universal Pictures will provide the winner with tickets to the event but never promises interaction with the talent and filmmakers (e.g., pictures with stars, admittance to VIP areas, autographs from stars). In the event all or part of the premiere gets cancelled, rescheduled or for any other reason in Universal’s sole discretion, Universal Pictures reserves the right to provide certificate holder with tickets to a different Universal Pictures release. Premiere locations change regularly, and Universal will not provide travel or lodging should the premiere take place in a location far from you. FMV: Priceless / Donated by Evan and Lindsey Langweiler
108 - Two Tickets to a Live Taping of The Voice
$100

Get a seat to experience the excitement of "The Voice" in person! Bid for two tickets to a live taping of this hit show, where you’ll witness the thrilling performances and see your favorite coaches in action. Feel the energy of the audience, experience the magic of TV production, and be part of the live-action as contestants compete for the spotlight. Don’t miss your chance to be a part of this unforgettable experience! *Dates available: 5/12/25, 5/13/25, 5/19/25, 5/20/25. *Must be 18 years or older to attend. FMV: Priceless / Donated by Evan and Lindsey Langweiler
109 - Tickets for Two to a Taping of The Kelly Clarkson Show
$100

Bid on two seats in the audience for a taping of The Kelly Clarkson Show during its 2025-2026 season! *Show is taped in New York City. FMV: Priceless / Donated by Evan and Lindsey Langweiler
110 - Sit in the Audience at Jimmy Kimmel Live!
$150

Get the chance to be part of the live studio audience for Jimmy Kimmel Live! in Los Angeles! These two (2) general admission tickets grant you access to the studio audience, where you can experience the excitement of a live taping with celebrity guests, musical performances, and hilarious comedy! *Must be 21 or older to attend. *Expires December 1, 2025. FMV: Priceless / Donated by Evan and Lindsey Langweiler
111 - Four Tickets to the Magic Castle
$75

Enjoy waived door charges and VIP access for up to four guests at the exclusive Magic Castle in Hollywood. Dine on-site and immerse yourself in enchanting performances for a truly magical night. FMV: $180 / Donated by Danielle Blatchley and John Barcheski
112 - Chelsea Handler in Las Vegas + 2 Night Hotel Stay
$450

Experience Vegas in style with a chance to win two nights at The Cosmopolitan Las Vegas, plus two tickets to Chelsea Handler's Las Vegas residency. Enjoy world-class dining, nightlife, and nonstop laughter from a top comedian. ***Winner must select which show they would like to attend within one month of the fundraiser. Date will be sent to Chelsea's office, and they will approve or deny based on availability within 48 hours. No date is guaranteed until Chelsea's office approves it. Possible shows: Friday, April 18, 2025 doors open at 7 PM. Show begins 8 PM; Saturday, July 5, 2025 doors open at 7 PM. Show begins 8 PM; Saturday, August 30, 2025 doors open at 7 PM. Show begins at 8 PM; Saturday, November 1, 2025 doors open at 7 PM. Show begins at 8 PM; Saturday, November 29, 2025 doors open at 7 PM, show begins at 8 PM.*** FMV: $1,500 / Donated by Molly Burke and Tom Hudson
113 - Chelsea Handler in Las Vegas + 2 Night Hotel Stay
$450

Experience Vegas in style with a chance to win two nights at The Cosmopolitan Las Vegas, plus two tickets to Chelsea Handler's Las Vegas residency. Enjoy world-class dining, nightlife, and nonstop laughter from a top comedian. ***Winner must select which show they would like to attend within one month of the fundraiser. Date will be sent to Chelsea's office, and they will approve or deny based on availability within 48 hours. No date is guaranteed until Chelsea's office approves it. Possible shows: Friday, April 18, 2025 doors open at 7 PM. Show begins 8 PM; Saturday, July 5, 2025 doors open at 7 PM. Show begins 8 PM; Saturday, August 30, 2025 doors open at 7 PM. Show begins at 8 PM; Saturday, November 1, 2025 doors open at 7 PM. Show begins at 8 PM; Saturday, November 29, 2025 doors open at 7 PM, show begins at 8 PM.*** FMV: $1,500 / Donated by Molly Burke and Tom Hudson
114 - Ricky Gervais + A Gourmet Basket for 4
$495

Enjoy an unforgettable evening of laughs with four terrace box seats to see Ricky Gervais at the Hollywood Bowl on May 31. Indulge in a gourmet picnic basket featuring food and wine as you take in the show under the stars. FMV: $1800 / Donated by Marika Cahn and Andy Berman and Gemma Stafford and Kevin Kurtz
115 - Leon Bridges at the Hollywood Bowl
$475

Groove to the soulful sounds of Leon Bridges with four box seats at the Hollywood Bowl on June 5, and valet parking included. Relax under the open sky and let the music transport you. FMV: $1600 / Donated by Marika Cahn and Andy Berman
116 - Rachel Platten at the El Rey
$70

Enjoy an uplifting performance by Rachel Platten with four (4) tickets to her March 25 show at the El Rey Theatre. Sing along to chart-topping hits in an intimate, historic venue. FMV: $240 / Donated by Kevin and Rachel Lazan
117 - Four Tickets to The Groundlings Improv in Hollywood
$50

Laugh the night away at The Groundlings with four tickets to one of its legendary improv or sketch shows. See future comedy stars hone their craft on this iconic Los Angeles stage. FMV: $200 / Donated by Cynthia Georgiadis and Nick Thomas
118 - Museum Ticket Bundle!
$80

Step into the spotlight with two tickets to the Hollywood Wax Museum; fuel your fascination for automobiles with four general admission tickets, a vault tour, and included parking at the renowned Petersen Automotive Museum; and enjoy front-of-the-line access for four to The Broad - experience modern masterpieces in a striking architectural setting without the wait. FMV: $268 / Donated by Dasha and Jimmy Hayward and Jessica Rabin and Seth Peretzman
119 - Stunning Diamond Tennis Bangle from XIV Karats
$800

Adorn your wrist with timeless elegance in this stunning diamond tennis bangle from XIV Karats. Flexible 14 Karat Yellow Gold with 42 round cut diamonds weighing 1.5 Carats G-H Color, SI Clarity. Elegant, easy to secure minimalist clasp. Its sparkling design complements any style, adding a touch of luxury to everyday wear. FMV: $4,000 / Donated by Michelle McDermott and Bruce Faber
120 - Gold Hoop Earrings by Kendra Scott
$20

Elevate your style with a timeless pair of gold hoop earrings from Kendra Scott. Effortlessly chic, these hoops add a touch of elegance to any outfit. FMV: $65 / Donated by Jessica Rabin and Seth Peretzman
121 - Stacey Todd Gift Card item
121 - Stacey Todd Gift Card
$100

Elevate your wardrobe at Stacey Todd, a luxury boutique on Ventura and Coldwater, offering curated styles from top designers. Use this $250 gift card to discover timeless pieces that showcase your personal flair. www.staceytoddboutique.com FMV: $250 / Donated by Erica and Andrew Schwartz
122 - 3 IPL Photofacial Laser Treatments
$450

Revitalize your complexion with three IPL Photofacial sessions with Advanced Dermatology and Cosmetic Care designed to reduce age spots, sun damage, and redness. This minimally invasive treatment delivers a youthful glow with minimal downtime. *Can be redeemed at Valencia or Porter Ranch locations. *Expires March 8, 2026. FMV: $1500 / Donated by Lisa and Dru Boyarsky
123 - 3 Private 1:1 Reformer Pilates Sessions
$80

Elevate your fitness routine with three private reformer Pilates sessions tailored to your needs. Ashley Brown Pilates offers personalized guidance to strengthen, tone, and increase flexibility. *Expires March 8, 2026. FMV: $280 / Donated by Ashley and Rory Brown
124 - 3 Duo 2:1 Reformer Pilates Sessions
$80

Team up with a friend for three duo reformer Pilates sessions with Ashley Brown Pilates designed to challenge and motivate both of you. Strengthen your core and refine your alignment with expert instruction. *Expires March 8, 2026. FMV: $280 / Donated by Ashley and Rory Brown
125 - Total Wellness Package item
125 - Total Wellness Package
$125

Embark on a transformative journey for two with a 1-hour infrared sauna and cold plunge contrast suite, plus two float tank sessions at Pause Studio. Also enjoy an Evan Healy skincare bundle featuring cleansing milk, hydrosoul, eye balm, clay mask, and more for a holistic mind-body refresh. FMV: $520 / Donated by Lauren Eckstrom and Travis Smith
126 - Level Up Your Yoga with InnerDimension + Manduka
$90

A yearlong subscription to Inner Dimension Yoga, an online streaming platform for on-demand yoga, meditation and daily wisdom plus a full yoga package from Manduka including two (2) foam yoga blocks, one (1) yoga strap, and Manduka's exclusive ProLite Yoga Mat. FMV: $320 / Donated by Lauren Eckstrom and Travis Smith
$50

Two personalized 1:1 training sessions with renowned personal trainer and former athlete Kasia Swiostek. Whether you're looking to build strength, improve flexibility, or boost your fitness, these sessions are tailored to your goals. Don't miss this opportunity to invest in your health and well-being! *Expires March 8, 2026. FMV: $250 / Donated by Kimberley Fernandes and Chris Porsena
128 - Challenge Yourself with The Class
$100

Access over 45 live-streamed classes weekly, plus on-demand yoga, meditation, and sculpt sessions with a one-year subscription to The Class Digital Studio. Join a supportive online community and elevate your mind-body routine anytime, anywhere. *Expires March 8, 2026. FMV: $400 / Donated by Teresa and Josh Keesan
$90

Pamper yourself with Surya Spa’s luxurious collection: Balancing Collagen Cream, Balancing Face Oil, a Kansa Wand, Calming Body Oil, and Healing Hot Chocolate Latte. This holistic set nourishes body, mind, and spirit for a radiant glow. Experience under-eye rejuvenation with Neo Science’s red light and EMS therapy, stimulating collagen and boosting circulation. Diminish puffiness, fine lines, and dark circles for a refreshed, youthful appearance. FMV: $672 / Donated by Robin and Marie Kuehne
130 - 10Body Acupuncture Consult and First Treatment
$50

Discover a personalized approach to wellness with a consultation and initial treatment from 10Body Acupuncture. Target specific imbalances and experience a holistic path toward better health. FMV: $180 / Donated by Cynthia Georgiadis and Nick Thomas
131 - Mother Nurture Wellness (Acupuncture)
$85

Receive a 75-minute initial consultation plus a detailed treatment plan tailored to fertility or pregnancy support. Mother Nurture Wellness helps guide you through every step with personalized, holistic care. FMV: $395 / Donated by Katie Rampey and Ben Harris
132 - Custom Facial at K&K Skin
$50

Refresh your complexion with a custom facial from K&K Skin, tailored to your unique needs. Enjoy luxurious skincare products and professional techniques that leave you glowing and revitalized. FMV: $175 / Donated by Dasha and Jimmy Hayward
133 - Get into Alignment with Pazera Chiropractic
$90

Begin your wellness journey with an evaluation, X-rays, and first spinal adjustment at Pazera Chiropractic, plus a verbal report of findings. Address underlying issues and start moving toward better spinal health. *New patients only. *Expires March 8, 2026. FMV: $500 / Donated by Robin and Marie Kuehne
134 - Massage, Red Light and Stretch Bundle
$100

Treat yourself to a blissful escape with a 60-minute massage or facial from Massage Heights. Ease tension, rejuvenate your skin, and leave feeling renewed from head to toe. Rejuvenate under your eyes with Neo Science’s red light and EMS technology, designed to stimulate collagen production, reduce puffiness, and improve circulation. This targeted therapy helps diminish fine lines and dark circles for a more youthful, radiant look. Experience a guided stretch session that targets your tight spots and enhances flexibility at Stretch Lab. Enjoy expert assistance that supports muscle recovery, mobility, and overall wellness. FMV: $338 / Donated by Crystal and Sean Farris; Robin and Marie Kuehne; and Ashley and Rory Brown
135 - Squeeze Out Your Stress
$30

Relax and unwind with a 50-minute massage at Squeeze. Skilled therapists tailor each session to melt away stress, leaving you feeling revitalized and renewed. FMV: $129 / Donated by Evan and Lindsey Langweiler
136 - His/Hers Haircut Package at Westfolk Salon
$50

Get a fresh new look with a professional haircut! Whether you need a sharp, clean cut or a stylish trim, these experienced stylists will ensure precision, attention to detail, and a style that suits you best. This package is for one men's haircut with Gina Canale and one women's haircut with Leslie Natalie. *Expires May 1, 2026. FMV: $170 / Donated by Erica and Andrew Schwartz
137 - Evening Horsebackriding Tour for Two
$125

Embark on a two-hour guided tour through Mount Hollywood at sunset. Soak in stunning city views while enjoying a serene escape on horseback. *No one under 8 years old. No riders over 240lbs. FMV: $375 / Donated by Kelley and Charlie Bean
138 - A Day for Two in Santa Barbara
$100

Savor Santa Barbara’s finest with four complimentary wine tastings, plus three exquisite bottles—Happy Canyon Sauvignon Blanc, Afiora Rosé, and Articondo Proprietary Blend—accompanied by a beautiful coffee table book. This curated collection from Grassini Family Vineyards is the perfect indulgence for any wine lover. Finish out the day with a dining experience at Finch & Fork, located within the stylish Kimpton Canary Hotel. With this $150 gift card, enjoy innovative cuisine and a warm atmosphere in the heart of downtown Santa Barbara. *Expires March 8, 2026. FMV: $425 / Donated by Jessica Bennett and Ryan Graber; and Evan and Lindsey Langweiler
139 - Wine Hike for Two
$30

Explore scenic vineyard trails and sample local wines on this guided hike for two in Malibu. Soak in breathtaking views, discover wildlife, and toast to adventure along the way. FMV: $98 / Donated by Jessica Rabin and Seth Peretzman
140 - A Day of Tea and Flower Gazing in Pasadena
$125

Immerse yourself in 120 acres of breathtaking botanical gardens, world-class art, and historical libraries at The Huntington. These two tickets grant you a day of exploration in one of Southern California’s most iconic cultural destinations. Follow it up with a delectable afternoon high tea for four at the Langham Huntington Pasadena. FMV: $374 / Donated by Michelle Lirtzman and Richard Mendelson and Jessica Rabin and Seth Peretzman
141 - Wine Down with Haley's Wines
$25

Toast to good taste with a $40 gift card to Haley’s Wines plus a bottle of Whitcraft Winery’s 2021 Chardonnay and five (5) free tastings. Elevate any occasion with a crisp, flavorful pour from a local favorite. FMV: $95 / Donated by Michelle Lirtzman and Richard Mendelson
142 - Toast with Macallan Highland Single Malt Double Cask
$20

Raise a glass to refined taste with The Macallan’s Double Cask single malt scotch (750ml). Matured in sherry-seasoned oak, this whisky offers a harmonious balance of rich flavor and smooth finish. FMV: $70 / Donated by Alex and Hillary Wills
143 - Jon and Vinny's
$40

Indulge in modern Italian-American comfort food at Jon & Vinny’s with a $100 gift card. From mouthwatering pizzas to hearty pasta dishes, there’s something delicious for everyone. FMV: $100 / Donated by Emily Park and Sung Chae
144 - Dinner for Two at Hugo's
$30

Savor a flavorful meal with two appetizers, two entrées, two desserts, and two non-alcoholic beverages at Hugo’s. Dine on creative, health-conscious dishes in a welcoming setting (tax and gratuity not included). FMV: $100 / Donated by Ashley and Rory Brown
145 - Gift Card to Petit Trois
$100

Treat yourself to authentic French cuisine at Petit Trois with a $250 gift card. From buttery pastries to indulgent entrées, savor the flavors of Paris right in Los Angeles. FMV: $250 / Donated by Erica and Andrew Schwartz
146 - Homestate Gift Card
$25

Treat yourself to a taste of Texas-inspired comfort food at Homestate with this $50 gift card. From breakfast tacos to hearty plates, enjoy a little Southern hospitality in L.A. FMV: $50 / Donated by Jessica Rabin and Seth Peretzman
147 - Yunomi Handroll Gift Card
$40

Treat yourself to fresh, handcrafted sushi at Yunomi Handroll with a $100 gift card. Experience flavorful combinations and quality ingredients in a relaxed, modern setting. FMV: $100 / Donated by Yunomi Handroll
148 - $50 to Prince Street Pizza
$15

Satisfy your craving for iconic New York-style pizza at Prince Street Pizza. Use this gift card to indulge in crispy pepperoni squares or any of their famous specialty pies. FMV: $50 / Donated by Evan and Lindsey Langweiler
149 - Target $100 Gift Card
$50

Shop for all your essentials—from groceries to home décor—with a $100 Target gift card. Whether you’re stocking up or splurging, you’ll find everything you need under one roof. FMV: $100 / Donated by Cristina Malavenda and Sean-Michael Smith
150 - 1 Month of Unlimited Gymnastics Classes at Cal Elite
$65

Jump into an exciting month of gymnastics at Cal Elite, where kids develop strength, coordination, and confidence. Professional coaches ensure a fun and safe environment for every budding athlete. *Expires March 8, 2026. FMV: $215 / Donated by Paige Luke and Zack Matthews
151 - Color Me Mine Little Artist Gift Basket
$60

Let your little artist go wild with a painter's paradise in a basket. Basket includes: 2 ceramic mugs and a To-Go-Paint Kit; $100 gift card to Color Me Mine; and 2 free studio cards as well! FMV: $150 / Donated by Teresa and Josh Keesan
152 - One Month of Classes at Creation Station/GROOVE
$35

Let your child explore dance and movement with four weeks of classes in ballet, tap, hip hop, musical theater, jazz, or lyrical. Creation Station/GROOVE, located on Ventura near Vineland, inspires creativity, self-expression, and joy in every session. *New students only. FMV: $115 / Donated by Dasha and Jimmy Hayward
153 - Mission: Renaissance Fine Art Classes
$70

Spark a child's imagination with four fine art classes that nurture creativity and skill. From painting to drawing, Mission: Renaissance introduces fundamental techniques in a fun, supportive environment. *New Students Only. Expires March 8, 2026. FMV: $239 / Donated by Mike and Marie Rosolio
154 - Theatre Classes for the Littles
$125

Enroll your budding performer in a semester of classes with Tiny Spotlight - a theatre school for kiddos ages 3-11, offering musical theatre, imrov and sketch comedy classes. *Expires March 2026. FMV: $650 / Donated by Tyler and Brian Dawson
155 - Camp Wildfolk
$50

Kickstart an unforgettable camp experience with a $200 voucher for new campers at Camp Wildfolk. Let your child explore creative activities, forge new friendships, and embrace the magic of summer camp. *New campers only. Expires September 2025. FMV: $200 / Donated by Camp Wildfolk
156 - Gabby's Dollhouse, Trolls, and More Merch Bundle!
$50

Bid on this epic merch bundle packed with collectibles and fan-favorite items! Bundle includes: "Gabby's Dollhouse" Cat-Tastic Dance-along DVD, hooded bath towel wrap, kitty cat ears headband, turquoise headband, and Mercat and Gabby floatin' figurines; "Not Quite Narwhal" Stuffed Narwhal, book and themed sidewalk chalk set; and "Trolls" adult Trolls wig, Trollstopia 10 bracelet-making kit, hair-raising satin troll and baby figurines, mini DJ Suki figurines, Gia Grooves and Troll Baby Clip n' Style figurines, Camp Critter Pod, Pod'ular Troll Tree, branded hair bands, and mini troll figurine. FMV: $150 / Donated by Evan and Lindsey Langweiler
157 - DreamWorks Animation TV Merch Bundle
$25

Bid on this awesome merch bundle packed with exclusive collectibles, apparel, and fan-favorite items! Perfect for collectors, gift-givers, or superfans. Bundle includes: "Spirit Riding Free" stuffed horse and mini horse; "Kung Fu Panda: The Dragon Knight" dumpling-shaped sidewalk chalk; "Abominable" stuffed animal pillow; "Mighty Monster Wheelies" kids hat and t-shirt; "Jurassic Park Snap Squad" T-Rex, Baryonyx, Dilophosaurus figurines; "Archibald's Big Thing" H20 Go 16.9oz stainless steel water bottle; and "Orion and the Dark" Branded journal. FMV: $75 / Donated by Evan and Lindsey Langweiler
158 - Lyon Music – Four Private Music Lessons
$90

Ignite a passion for music with four private lessons at Lyon Music (45 mins per lesson, any instrument). Whether you’re a beginner or looking to hone your craft, expert instructors tailor each session to your goals. FMV: $300 / Donated by Laura Steele and Sam Jackson
159 - Educational Therapy Session
$50

Give a child the gift of confidence with one specialized educational therapy session with Graber Educational Services, perfect for K–5 students facing learning challenges. Through individualized instruction and evidence-based methods, students gain tools to succeed academically. *For a student grades K-5. *Expires March 8, 2026. FMV: $175 / Donated by Jessica Bennett and Ryan Graber
160 - LA Lakers Austin Reaves Autographed Jersey
$100

Celebrate the rising star of the Lakers with an Austin Reaves autographed jersey. Display this authentic piece of NBA gear proudly or gift it to a true fan. Item comes with Certificate of Authenticity. FMV: Priceless / Donated by Katie Rampey and Ben Harris
161 - LA Lakers Rui Hachimura Autographed Basketball
$100

Own a piece of Lakers memorabilia with this basketball signed by forward Rui Hachimura. A perfect collector’s item for dedicated fans of the purple and gold. Item comes with Certificate of Authenticity. FMV: Priceless / Donated by Katie Rampey and Ben Harris
162 - LA Lakers Austin Reaves Autographed Hat & Lakers Tote
$100

Take home a hat signed by Austin Reaves plus a stylish gold-and-black Lakers tote bag. Show off your team pride with this one-of-a-kind memorabilia set. Item comes with Certificate of Authenticity. FMV: Priceless / Donated by Katie Rampey and Ben Harris
163 - LA Lakers Swag Bag
$50

Combine team spirit and entertainment with a Lakers white tote bag, a wireless karaoke speaker, and a heartfelt Kobe & Gigi bracelet. Perfect for fans who want to keep the L.A. spirit alive on the go. FMV: Priceless / Donated by Katie Rampey and Ben Harris
164 - LA Lakers Cozy Luxury
$50

Cozy up with an array of Lakers-branded items, including a plush blanket, mini grooming set, a nap mat, a neck pillow, plus a breakaway speaker for tunes on the road. This set brings comfort and team pride together in one package. FMV: Priceless / Donated by Katie Rampey and Ben Harris
165 - LA Lakers Bar Set
$50

Upgrade your travel and home bar with official Lakers packing cubes and a sophisticated whiskey, whisky stones and champagne glassware set. Perfect for fans who love to celebrate in style. FMV: Priceless / Donated by Katie Rampey and Ben Harris
166 - LA Lakers Travel Entertainment Set
$50

Stay entertained and connected with this Lakers-themed portable checkers set, tech kit, and wireless phone printer. Enjoy fun on the go while repping your favorite NBA team. FMV: Priceless / Donated by Katie Rampey and Ben Harris
167 - Lost & Found Organizing
$30

Declutter and transform your space with two hours of professional home organizing services. Tackle a small project or jumpstart a larger overhaul to bring calm and order to your everyday life. *Scope of services will be outlined and agreed upon before jobstart. Price does not include any organizational supplies/bins that clients may need to purchase separately at additional cost. Clients often request additional organizational services, which can be quoted and purchased separately, if desired.* FMV: $100 / Donated by Danielle Blatchley and John Barcheski
168 - Bespoke Artist Portrait Rendering
$450

Commission a personalized 16x20 family portrait (up to five people) artist-drawn and digitally created from your photographs and printed on archival paper. Capture cherished memories in a one-of-a-kind artwork to treasure forever. *Expires March 8, 2026. FMV: $1400 / Donated by Rob and Cat Tokarz
169 - 'Day in the Life' Photo Shoot with Kelly O Photography
$150

Bid on this unique half-day “day in the life” family documentary photo session, which captures authentic, candid moments throughout a typical day in a family's life. It's all about storytelling and capturing the essence of everyday interactions, rather than posed or planned shots. The session usually unfolds in the family’s home or another familiar setting, starting from the morning and continuing through various moments—i.e. breakfast, playtime, chores, meals, and bedtime. *Expires March 8, 2026. FMV: $700 / Donated by Tyler and Brian Dawson
170 - Shutterbugs Photoshoot
$100

Shutterbugs is offering one lucky family black and white personality portraits to capture your kiddo’s sweet, fun, and playful personality at this age! The family will receive a 15-minute photoshoot for up to 2 siblings, with the choice of color and/or black and white images upon gallery delivery (sibling portraits included). *Expires April 1, 2026. FMV: $375 / Donated by Natalie and Chris Xanthakis
171 - In-Studio Session with Roclord Photography
$100

Capture a timeless portrait with Roclord Photography’s three-appointment package: consultation, session, and presentation. Includes one matted 9x14-inch print, creating a personalized keepsake for your family or loved ones. *Expires July 8, 2025 FMV: $900 / Donated by Roclord Photography
172 - A24 Swag Bag
$100

Delight in the ultimate film-lover’s haul with an A24 Swag Bag, featuring collectible items like limited edition Blu-Rays, a logo beach towel, a beanie, an umbrella, movie chocolate, and more. Celebrate cinematic creativity and take home a piece of indie film magic. Full basket includes: logo scramble A24 beach towel, yellow patch A24 beanie, navy scramble A24 travel umbrella, A24 movie chocolate bundle, Everything Everywhere All At Once: Collector's Edition (Standard HD Blu-Ray), Stop Making Sense: Deluxe Collector's Edition, (Standard HD Blu-Ray), A24 99 TV Crosswords, A24 playing cards: 10 year Collector's Set, A24 sticker packs, The Iron Claw original motion picture soundtrack, Marcel The Shell heavy metal figurine. FMV: $360 / Donated by Lindsey and Evan Langweiler
173 - Animation Movie Lover Bundle
$45

Enhance your collection with a trove of animation coffee table books featuring stunning artwork, behind-the-scenes insights, and exclusive concept designs from the storied DreamWorks Animation. Bundle includes: 30th Anniversary coffee table book; DreamWorks Animation "Trolls Band Together," "Teenage Kraken," and "The Boss Baby" storyboard coffee table books; and DreamWorks Animation 1000 Piece Puzzle - made complete with a DreamWorks Animation canvas tote bag. FMV: $175 / Donated by Evan and Lindsey Langweiler
174 - Connetix & Creative Fort Building Kit
$100

Unleash your child’s imagination with this Connetix 212-Piece Mega Pack! These high-quality, vibrant magnetic tiles are perfect for building towers, castles, and endless creative structures. A must-have for kids who love hands-on play, STEM learning, and open-ended fun! Turn imagination into reality with this Creative Fort Building Kit! Perfect for little builders, this set lets kids design and construct their own forts, tunnels, castles, and more. Easy to assemble and great for indoor or outdoor play, it's the ultimate STEM activity for hands-on fun! FMV: $300 / Donated by Emily and James Rodgers; and Laura Steele and Sam Jackson
175 - House of Ambrose Deluxe Liqour Basket
$50

Perfect for any celebration, this Deluxe Liquor Gift Basket is a luxurious collection of top-shelf spirits and gourmet treats. Whether it's a birthday, anniversary, or other gift, this basket is sure to impress! Basket includes: (1) 750ml Angels Envy Private selection single barrel Bourbon finished in port wine barrels. (1) Aviation American Gin (1) Aviation Cocktail Shaker (1) Sazerac Rye straight Rye Whisky (1) Filthy black cherry Italian amarena cherries - perfect for whisky cocktails FMV: $179 / Donated by Cristina Malavenda and Sean-Michael Smith
176 - Flamingo Estate Self Care Set
$85

Indulge in pure luxury with this Flamingo Estate Self-Care Set—a thoughtfully curated collection of botanical-rich products designed to nourish your body and soothe your senses. Made with natural ingredients and crafted for ultimate relaxation, this set is perfect for an at-home spa experience. This set includes a sage candle, peppermint exfoliating soap brick, Manuka rich cream, rosemary & sage hand soap and body wash, and jasmine & rose hand soap. FMV: $315 / Donated by Tyler and Brian Dawson
177 - Monday/Wednesday Toddler Class Project
$65

Stay dry during rainy days with this adorable set of umbrellas painted by the Monday/Wednesday Toddler Class! FMV: Priceless / Donated by Teresa and Josh Keesan
178 - Tuesday/Thursday Toddler Class Project
$65

Relax outside in this sweet Adirondack chair painted by the Tuesday/Thursday Toddler Class. FMV: Priceless / Donated by Lisa and Dru Boyarsky

