The NY Resilience Award: Silent Auction

530 W 25th St, New York, NY 10001, USA

#1 Don't break it yet! item
#1 Don't break it yet!
$787

Starting bid

Artist: チ明石松 Chiaki Ishimatsu

14.17 in × 9.84 in

Pen

#2 Now I can say it's forever item
#2 Now I can say it's forever
$5,903

Starting bid

Artist: チ明石松 Chiaki Ishimatsu

28.35 in × 40.55 in

Pen

#3 Let's fly with our hidden power item
#3 Let's fly with our hidden power
$787

Starting bid

Artist: チ明石松 Chiaki Ishimatsu

14.17 in × 9.84 in

Pen

#4 I just stare at you only now item
#4 I just stare at you only now
$787

Starting bid

Artist: チ明石松 Chiaki Ishimatsu

14.17 in × 9.84 in

Pen

#5 I love you item
#5 I love you
$1,574

Starting bid

Artist: チ明石松 Chiaki Ishimatsu

16.54 in × 23.23 in

Pen

#6 These believers item
#6 These believers
$555

Starting bid

Artist: Oswaldo Carlos Rodríguez Rivera
10.63 in × 11.81 in

Oil on canvas

#7 The silence of Ícarus! item
#7 The silence of Ícarus!
$1,100

Starting bid

Artist: Oswaldo Carlos Rodríguez Rivera
29.53 in × 49.61 in × 1.97 in

oil on canvas and graphite on paper

#8 These believers item
#8 These believers
$1,362

Starting bid

Artist: Oswaldo Carlos Rodríguez Rivera
41.34 in × 11.42 in

Graphite and colored pencil on paper

#9 There´s still something to save! item
#9 There´s still something to save!
$1,100

Starting bid

Artist: Oswaldo Carlos Rodríguez Rivera
10.63 in × 47.24 in

printing on paper

#10 Waking Giant item
#10 Waking Giant
$7,000

Starting bid

Artist: Margaret McCann

72" × 36" in

Oil on linen

#11 Tell Me Why item
#11 Tell Me Why
$7,000

Starting bid

Artist: Margaret McCann

40" × 40" in

Oil on canvas

#12 Fountain item
#12 Fountain
$7,000

Starting bid

Artist: Margaret McCann

40" × 40" in

Oil on linen

#13 Ark item
#13 Ark
$7,000

Starting bid

Artist: Margaret McCann

40" × 40" in

Oil on canvas on panel

#14 Jetty item
#14 Jetty
$7,000

Starting bid

Artist: Margaret McCann

40" × 40" in

1993

Oil on canvas

#15 Voice color Room #206 item
#15 Voice color Room #206
$1,300

Starting bid

Artist: Ari Tazaki

17.91 in × 20.87 in

Oil on canvas

#16 About dialogue item
#16 About dialogue
$2,000

Starting bid

Artist: Ari Tazaki

28.62 in × 23.86 in

Oil on canvas

#17 Resonance item
#17 Resonance
$1,300

Starting bid

Artist: Ari Tazaki

17.91 in × 20.87 in

Oil on canvas

#18 I can bear any pain as long as it has meaning item
#18 I can bear any pain as long as it has meaning
$800

Starting bid

Artist: Lillian Nelson

35" × 6"

Acrylic ink & spray paint on bend wood (painted wood surface curves out from the wall)

#19 Shifting sand
$2,000

Starting bid

Artist: Lillian Nelson

60" × 34"

Acrylic ink on wood assemblage

#20 Be Still and Wait
$800

Starting bid

Artist: Lillian Nelson

18" × 36"

Acrylic ink on wood assemblage

#21 Melodies in Discord item
#21 Melodies in Discord
$3,300

Starting bid

Artist: Lama Sfeir

43.5" X 43.5"

edition of 7

Dress made with 240 Chiclets packages sewn together / Photographic print (inkjet, 12-color) on high-quality Kodak photo paper

#22 Sweet Resilence item
#22 Sweet Resilence
$3,300

Starting bid

Artist: Lama Sfeir

43.5" X 43.5"

edition of 7

Collage sweater made with 283 Lebanese Chocolait packagings / Photographic print (inkjet, 12-color) on high-quality Kodak photo paper

#23 Hush Hush Bombs item
#23 Hush Hush Bombs
$3,300

Starting bid

Artist: Lama Sfeir

43.5" X 43.5"

edition of 7

75 empty medication packaging sewn together onto a swimsuit / Photographic print (inkjet, 12-color) on high-quality Kodak photo paper

#24 Inclusion item
#24 Inclusion
$3,300

Starting bid

Artist: Lama Sfeir

43.5" X 43.5"

edition of 7

Jacket collage composed of over 450 Lebanese Tarboosh candy packagings / Photographic print (inkjet, 12-color) on high-quality Kodak photo paper

#25 Blast to Play item
#25 Blast to Play
$3,300

Starting bid

Artist: Lama Sfeir

43.5" X 43.5"

edition of 7

Skirt constructed from 32 folded Lebanese Bonjus juice packages, machine-sewn together / Photographic print (inkjet, 12-color) on high-quality Kodak photo paper

#26 Pedar item
#26 Pedar
$2,200

Starting bid

Artist: Kameh Saman

24" × 18"

Charcoal on toned paper

#27 After the Storm item
#27 After the Storm
$1,400

Starting bid

Artist: Kameh Saman

16" × 14"

Charcoal on paper

#28 Fold item
#28 Fold
$1,200

Starting bid

Artist: Kameh Saman

12" × 9"

Oil on panel

#29 Self portrait item
#29 Self portrait
$2,000

Starting bid

Artist: Kameh Saman

14" × 11"

Oil

#30 Guardians item
#30 Guardians
$9,500

Starting bid

Artist: Kameh Saman

36" × 48"

Oil

#31 Water III item
#31 Water III
$8,880

Starting bid

Artist: MiJung Yun

58" × 49"

Pen and Ink on paper

#32 Volcano No. 4 item
#32 Volcano No. 4
$15,000

Starting bid

Artist: MiJung Yun

47" × 42"

Pen and Ink on paper

#33 Volcano No. 3 (Volcano No. 3 in La Grenouillère) item
#33 Volcano No. 3 (Volcano No. 3 in La Grenouillère)
$15,000

Starting bid

Artist: MiJung Yun

47" × 42"

Pen, Ink, and Charcoal on paper

#34 Volcano No. 5 item
#34 Volcano No. 5
$12,000

Starting bid

Artist: MiJung Yun

31" × 42"

Pen and Ink on paper

#35 Boundless Hearts: Olivia item
#35 Boundless Hearts: Olivia
$5,500

Starting bid

Artist: Natreka Kelly

36" × 24"

Acrylic

#36 Boundless Hearts: Malik item
#36 Boundless Hearts: Malik
$5,500

Starting bid

Artist: Natreka Kelly

36" × 24"

Acrylic

#37 Boundless Hearts: Zoey item
#37 Boundless Hearts: Zoey
$5,500

Starting bid

Artist: Natreka Kelly

36" × 24"

Acrylic

#38 Boundless Hearts: Shawn item
#38 Boundless Hearts: Shawn
$5,500

Starting bid

Artist: Natreka Kelly

36" × 24"

Acrylic

#39 Transformation item
#39 Transformation
$550

Starting bid

Artist: Rik Roos

47.24 in × 35.43 in

Digital Photography

#40 Ne me quitte pas item
#40 Ne me quitte pas
$800

Starting bid

Artist: Rik Roos

47.24 in × 35.43 in

Digital Photography

#41 Healing item
#41 Healing
$600

Starting bid

Artist: Rik Roos

47.24 in × 35.43 in

Digital Photography

#42 Recovery upon struggle item
#42 Recovery upon struggle
$680

Starting bid

Artist: Rik Roos

47.24 in × 35.43 in

Digital Photography

#43 Struggle item
#43 Struggle
$850

Starting bid

Artist: Rik Roos

47.24 in × 35.43 in

Digital Photography

#44 Time's a Bitch Series item
#44 Time's a Bitch Series
$7,500

Starting bid

Artist: Alexandra Palma

22" × 24.5" in

graphite on paper

#45 Time's a Bitch Series item
#45 Time's a Bitch Series
$8,000

Starting bid

Artist: Alexandra Palma

29.5" × 27" in

graphite on paper

#46 "Tell me how..." Image 8 item
#46 "Tell me how..." Image 8
$1,500

Starting bid

Artist: Leigh Witherell

22" × 24" in

Acrylic on canvas

#47 The Artist: Self-Reflection item
#47 The Artist: Self-Reflection
$3,100

Starting bid

Artist: Leigh Witherell

30" × 30" in

Acrylic on canvas

#48 Tell me how... Image 10 item
#48 Tell me how... Image 10
$5,000

Starting bid

Artist: Leigh Witherell

37.5” x 36” in

Acrylic on canvas

#49 We are the Story item
#49 We are the Story
$10,000

Starting bid

Artist: Leigh Witherell

72" × 60" in

Acrylic on canvas (with audio QR code)

#50 Strength item
#50 Strength
$2,300

Starting bid

Artist: Agueda Zabisky

20" × 10" × 7" in

Ceramic

#51 Tranquility item
#51 Tranquility
$2,600

Starting bid

Artist: Agueda Zabisky

16" × 14" × 9" in

Ceramic

#52 Serenity item
#52 Serenity
$2,600

Starting bid

Artist: Agueda Zabisky

16" × 14" × 9" in

Ceramic

#53 Lost In A Dream item
#53 Lost In A Dream
$12,000

Starting bid

Artist: Robert Irwin Wolf

22" × 7" × 7" in

Cedar wood, solid brass rod, black Micarta base with recessed ball-bearing swivel mechanism

#54 Cycle Of Life item
#54 Cycle Of Life
$9,500

Starting bid

Artist: Robert Irwin Wolf

15" × 10" × 4" in

Mixed Alabaster, black Micarta base with recesses ball-bearing swivel mechanism

#55 Á Bientot, Til We Meet Again item
#55 Á Bientot, Til We Meet Again
$7,500

Starting bid

Artist: Robert Irwin Wolf

16" × 6" × 5" in

Wood, solid brass rods, Micarta base

#56 Adversity 2020 item
#56 Adversity 2020
$14,000

Starting bid

Artist: Robert Irwin Wolf

15" × 22" × 7" in

New Brunswick Alabaster, stainless steel rods, black Micarta base

#57 Goldfish item
#57 Goldfish
$800

Starting bid

Artist: Rebecca Lazinger

5" × 7" in

Oil on cradled wood panel, in solid wood floater frame

#58 Sad Sandwich item
#58 Sad Sandwich
$1,600

Starting bid

Artist: Rebecca Lazinger

12" × 12" in

Oil on canvas, in solid wood floater frame

#59 Gummies item
#59 Gummies
$1,200

Starting bid

Artist: Rebecca Lazinger

9" × 12" in

Oil on mounted canvas paper, in solid wood floater frame

#60 Proud Gummies item
#60 Proud Gummies
$1,600

Starting bid

Artist: Rebecca Lazinger

12" × 16" in

Oil on mounted canvas paper, in solid wood floater frame

#61 Inside Out item
#61 Inside Out
$1,000

Starting bid

Artist: Rebecca Lazinger

7" × 5" in

Oil on cradled birch panel, in solid wood floater frame

#62 Feel the Moment item
#62 Feel the Moment
$2,000

Starting bid

Artist: Rebecca Lazinger

12" × 9" in

Oil on cradled birch panel, in solid wood floater frame

#64 Pyrenees Daydream II item
#64 Pyrenees Daydream II
$1,200

Starting bid

Artist: Ioana Vrabie

24" in × 36" in

Analog film double-exposure photograph, archival pigment print on Hahnemühle FineArt paper.
Archivally framed (ready to hang).

#65 My Home on the Clouds 1 item
#65 My Home on the Clouds 1
$1,200

Starting bid

Artist: Ioana Vrabie

24" in × 36" in

Analog film double-exposure photograph, archival pigment print on Hahnemühle FineArt paper.
Archivally framed (ready to hang).

#66 Breathe in, Breathe out item
#66 Breathe in, Breathe out
$1,200

Starting bid

Artist: Ioana Vrabie

36" in × 24" in

Analog film double-exposure photograph, archival pigment print on Hahnemühle FineArt paper.
Archivally framed (ready to hang).

#67 Moulins á Vent item
#67 Moulins á Vent
$1,200

Starting bid

Artist: Ioana Vrabie

24" in × 36" in

Analog film double-exposure photograph, archival pigment print on Hahnemühle FineArt paper.
Archivally framed (ready to hang).

#68 Embedded in the bones item
#68 Embedded in the bones
$200

Starting bid

Artist: Geovanny Argo

18" × 24" × 1" in

Dry

#69 Hush item
#69 Hush
$450

Starting bid

Artist: Geovanny Argo

19" × 25" × 1" in

Dry

#70 Skin of the day item
#70 Skin of the day
$200

Starting bid

Artist: Geovanny Argo

18" × 25" × 1" in

Dry

#71 Fever Day Dream item
#71 Fever Day Dream
$150

Starting bid

Artist: Geovanny Argo

12" × 18" in

Watercolor

#72 Blind Faith item
#72 Blind Faith
$250

Starting bid

Artist: Geovanny Argo

16" × 21" in

Acrylic

#73 The Gentle Gaze item
#73 The Gentle Gaze
$800

Starting bid

Artist: Noriko Nagaiwa

23.62 in × 23.62 in

Photography Art & Giclee Print w/frame

#74 Light Through the Trees item
#74 Light Through the Trees
$800

Starting bid

Artist: Noriko Nagaiwa

23.62 in × 23.62 in

Photography Art & Giclee Print w/frame

#75 Echoes of Light item
#75 Echoes of Light
$800

Starting bid

Artist: Noriko Nagaiwa

23.62 in × 23.62 in

Photography Art & Giclee Print w/frame

#76 The Breath of Light item
#76 The Breath of Light
$800

Starting bid

Artist: Noriko Nagaiwa

23.62 in × 23.62 in

Photography Art & Giclee Print w/frame

#77 The Heart's Abyss of Light item
#77 The Heart's Abyss of Light
$800

Starting bid

Artist: Noriko Nagaiwa

23.62 in × 23.62 in

Photography Art & Giclee Print w/frame

#78 A new day item
#78 A new day
$2,600

Starting bid

Artist: Sherry Solow

24" in × 20" in

Oil on canvas

#79 Waterfall item
#79 Waterfall
$2,600

Starting bid

Artist: Sherry Solow

24" in × 18" in

Oil on canvas

#80 Serenity item
#80 Serenity
$2,400

Starting bid

Artist: Sherry Solow

24" in × 18" in

Oil on canvas

#81 Resilience item
#81 Resilience
$2,600

Starting bid

Artist: Sherry Solow

24" in × 18" in

Oil on canvas

#82 I’m Not the Only Girl, There are Many Girls Like Me. item
#82 I’m Not the Only Girl, There are Many Girls Like Me.
$9,500

Starting bid

Artist: Lib Mason

36" in × 36" in

Oil on Panel

#83 The Angel Carl item
#83 The Angel Carl
$8,000

Starting bid

Artist: Lib Mason

36" in × 36" in

Oil on Canvas

#84 Resilience item
#84 Resilience
$5,000

Starting bid

Artist: Lib Mason

48" in × 24" in

Oil on Panel

#85 After Laocoon, 2022 item
#85 After Laocoon, 2022
$1,500

Starting bid

Artist: Vita Eruhimovitz

Gifted by: the artist

18" in × 15" in

Oil on canvas

#86 Jazz II Deluxe, 1980, 11/200 item
#86 Jazz II Deluxe, 1980, 11/200
$3,500

Starting bid

Artist: Romer Bearden

Gifted by: ACA Galleries

31" x 41.5" in

Serigraph

11/200

#87 005 item
#87 005
$8,000

Starting bid

Artist: Noam Ben-Jacov

Gifted by: the artist

12.5" x12.5" x 1.5" in

wood, plaster and pencil on perspex

#88 009 item
#88 009
$8,000

Starting bid

Artist: Noam Ben-Jacov

Gifted by: the artist

12.5" x12.5" x 1.5" in

wood, plaster, (water) paint, and egg shell

#89 Europe 3 item
#89 Europe 3
$9,000

Starting bid

Artist: Noam Ben-Jacov

Gifted by: the artist

12.5" x12.5" x 1.5" in

perspex and steel  

#90 Trip trap item
#90 Trip trap
$18,000

Starting bid

Artist: Noam Ben-Jacov

Gifted by: the artist

13" x 19" x 3.5" in

perspex, drawing, mix materials

#91 Man - The walk item
#91 Man - The walk
$14,000

Starting bid

Artist: Noam Ben-Jacov

Gifted by: the artist

31.5" x 43.5" x 1.5" in

Acrylic on canvas - drawing over copy, pencil and charcoal

#92 Choreography in circle item
#92 Choreography in circle
$25,000

Starting bid

Artist: Noam Ben-Jacov

Gifted by: the artist

36.5" x 36.5" x 6" in

wood, paper, glou nails.  

#93 Gravity's commute item
#93 Gravity's commute
$1,200

Starting bid

Artist: Ye'ela Wilschanski

Gifted by: the artist

9" x 9" x 3/4" in

Ceramics and Lulav

#94 Self portrait item
#94 Self portrait
$1,500

Starting bid

Artist: Moti Klien

Gifted by: Omer Golan

39.5" x 31" in

Oil on canvas

#95 drawing item
#95 drawing
$500

Starting bid

Artist: Michal Seidenman

Gifted by: the artist

24" x 30" in

charcoal on paper

#96 Before creation item
#96 Before creation
$850

Starting bid

Artist: Michal Seidenman

Gifted by: the artist

24" x 48" in

acrylic on canvas and print

#97 Yoav A item
#97 Yoav A
$350

Starting bid

Artist: Michal Seidenman

Gifted by: the artist

18" x 24" in

acrylic on canvas

#98 Yoav B item
#98 Yoav B
$350

Starting bid

Artist: Michal Seidenman

Gifted by: the artist

18" x 24" in

acrylic on canvas

#99 Nature’s First Whisper item
#99 Nature’s First Whisper
$5,000

Starting bid

Artist: Michal Seidenman

Gifted by: the artist

48" x 60" in

Oil on canvas

#100 We live for tomorrow Time item
#100 We live for tomorrow Time
$950

Starting bid

Artist: Omer Golan

Gifted by: the artist

20" x 15" in

Fuji Flex Crystal Archive Mounting: Plex 1/8" Museum Wall Mount

2/5

#101 We live for tomorrow Arse item
#101 We live for tomorrow Arse
$950

Starting bid

Artist: Omer Golan

Gifted by: the artist

18" x 15" in

Fuji Flex Crystal Archive Mounting: Plex 1/8" Museum Wall Mount

2/5

#102 We live for tomorrow Back item
#102 We live for tomorrow Back
$850

Starting bid

Artist: Omer Golan

Gifted by: the artist

15" x 15" in

Fuji Flex Crystal Archive Mounting: Plex 1/8" Museum Wall Mount

2/5

#103 We live for tomorrow item
#103 We live for tomorrow
$850

Starting bid

Artist: Omer Golan

Gifted by: the artist

15" x 15" in

Fuji Flex Crystal Archive Mounting: Plex 1/8" Museum Wall Mount

2/5

