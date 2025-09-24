Auction Custom Packages

Hosted by
Starting bid
Value: $125
Starting bid
Value: $430
Starting bid
Value $400
Starting bid
Value $165
1 Month Membership
Unlimited classes
Starting bid
Value $175
Starting bid
Value: $900
Bogg Bag
Gift Certificate for infant or beginner toddler survival swim lessons
Starting bid
Value $150
Starting bid
Value: $275
20 Tickets to One Knox at Covenant Park! USL1 Champions 2026 Season
Date to be coordinated with One Knox
Starting bid
Value: sport dependent - on average $200
Starting bid
Value $315
Starting bid
Value $150
Starting bid
Value $210
Starting bid
Value $150
Starting bid
Value $150
Starting bid
Value $175
Starting bid
Value: $375
Starting bid
Value $125
Starting bid
Value $250
2 months of 2 Classes Per Week
Includes karate uniform and testing
Starting bid
Value: $175
Starting bid
Value $525
Starting bid
Value: $214
2 Sewing Down South Pillows (Cover and Insert)
$50 Bliss
Starting bid
Value: $350
30 min. mini session valid 1/1/26–8/31/26
Starting bid
Value $155
Starting bid
Value: priceless for the convenience :)
Starting bid
Value $175
Starting bid
Value: $300
Starting bid
Value $310
Starting bid
Value $435
Starting bid
Value: $600
Private wine tasting at Total Wine for 20 people
Starting bid
Value: $400
Starting bid
Value: $200
Basket of hair products and goodies from Sharkey's
Twig Basket:
-Necklace Craft Making Kit
-Wiggly pen
-Beaufort Bonnet Library Bound Bag Palmetto Pearl
-Jumping Stick
-$25 Gift Card to Twig
Starting bid
Value $350
Old Forester Single Barrel
Starting bid
Value $500
Starting bid
Value: $400
Starting bid
Vaue $695
Starting bid
Value $345
Starting bid
Value $110
Starting bid
Value: $110
Starting bid
Value: $100
Daily elfscapades for your family elf with instructions on how to set it up for easy elf magic!
Starting bid
Value $385
Starting bid
Value $250
18.5x24
20x24.5
Starting bid
Value $655
Starting bid
Value $5,000
For conceptual design work: either an architectural plan (such as a home addition or interior remodel) or for an outdoor living plan (such as a pool, hardscaping, and/or landscaping)!
Starting bid
Value $440
Starting bid
Value: $175
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!