West Hills Baptist Preschool & Kindergarten
Auction Custom Packages

Cold Day, Play Day
$50

Starting bid

Value: $125

  • Backyard Bouncers 2 passes
  • Onsight Rock Gym 2 day passes
  • Family Bowl Strike & Spare BOGO Passes
  • Wonderworks
  • 2 General Admission Tickets
GymTek Academy Gold Medal Party!
$100

Starting bid

Value: $430

Cherokee Round of Golf
$100

Starting bid

Value $400

  • Must be played with donating member - The Wallace Family
  • Redeemed by 12/31/2026*
The Bunny Hive
$55

Starting bid

Value $165

1 Month Membership

Unlimited classes

Winter Break
$50

Starting bid

Value $175

Knoxville Survival Swim Academy
$100

Starting bid

Value: $900

Bogg Bag
Gift Certificate for infant or beginner toddler survival swim lessons



Ice Skates & Iced Sweets
$50

Starting bid

Value $150


One Knox
$85

Starting bid

Value: $275

20 Tickets to One Knox at Covenant Park! USL1 Champions 2026 Season


Date to be coordinated with One Knox


KYS Sport Registration item
KYS Sport Registration
$60

Starting bid

Value: sport dependent - on average $200

Say Cheese
$75

Starting bid

Value $315

The Great Escape Date
$50

Starting bid

Value $150

Tee-rific Birthday Bash
$65

Starting bid

Value $210

Crack the Code
$50

Starting bid

Value $150

Pool Time & Pancakes
$50

Starting bid

Value $150

AYSO One Free Registration & Uniform
$50

Starting bid

Value $175

Mini Party Pack
$100

Starting bid

Value: $375


Sips & Spins
$50

Starting bid

Value $125


Karate Kidz
$75

Starting bid

Value $250

2 months of 2 Classes Per Week

Includes karate uniform and testing

Jellystone Park Day
$75

Starting bid

Value: $175

Spruce It Up
$150

Starting bid

Value $525

Home Sweet Styled Home
$65

Starting bid

Value: $214

2 Sewing Down South Pillows (Cover and Insert)

$50 Bliss

Picture Perfect
$125

Starting bid

Value: $350


30 min. mini session valid 1/1/26–8/31/26

Local Eats
$75

Starting bid

Value $155

Fast Favorites
$50

Starting bid

Value: priceless for the convenience :)

Pizza Party
$60

Starting bid

Value $175

Monthly Date Nights
$100

Starting bid

Value: $300

Butcher & Bourbon
$100

Starting bid

Value $310

Tate's Summer Camp
$200

Starting bid

Value $435

Total Wine-O
$100

Starting bid

Value: $600


Private wine tasting at Total Wine for 20 people

Fresh & Clean
$100

Starting bid

Value: $400

Feeling Fresh & Forever Cute
$60

Starting bid

Value: $200

Basket of hair products and goodies from Sharkey's


Twig Basket:

-Necklace Craft Making Kit

-Wiggly pen

-Beaufort Bonnet Library Bound Bag Palmetto Pearl

-Jumping Stick

-$25 Gift Card to Twig

Smoke Em'
$100

Starting bid

Value $350

Old Forester Single Barrel

Brighten & Glow
$150

Starting bid

Value $500

Total Balance
$100

Starting bid

Value: $400

The Ultimate Glow & Go
$125

Starting bid

Vaue $695

Restore & Glow
$150

Starting bid

Value $345

2 Months of TOTs
$40

Starting bid

Value $110

Creative Kids' Corner
$50

Starting bid

Value: $110

Elf Made Easy
$40

Starting bid

Value: $100

Daily elfscapades for your family elf with instructions on how to set it up for easy elf magic!

A Happy Wife
$100

Starting bid

Value $385

Tennessee Artists
$50

Starting bid

Value $250

18.5x24


20x24.5

Home Refresh
$125

Starting bid

Value $655


Yard Goals
$250

Starting bid

Value $5,000

For conceptual design work: either an architectural plan (such as a home addition or interior remodel) or for an outdoor living plan (such as a pool, hardscaping, and/or landscaping)!

Fly Fishin'
$125

Starting bid

Value $440

Valentine's Day Southern & Star-Crossed
$100

Starting bid

Value: $175

