The Power of S.H.E. Summit Sponsorship Form

$
As a 5 Pearls Level Sponsor, you will receive:
EXCLUSIVE RECOGNITION @ SUMMIT VIA A PRE-
RECORDED CONGRATULATORY MESSAGE,
RECEIVES 8 COMPLIMENTARY TICKETS TO THE SUMMIT WITH A TABLE LOCATED IN VIP SECTION AT BOTH THE DINNER AND LUNCHEON
FEATURED AS 5 PEARLS SPONSOR ON ALL PRINTED
& ELECTRONIC MATERIALS
COMPANY NAME ON TABLE PLACARD,
COMPANY NAME AND LOGO ON MATERIALS FOR DINNER, WORKSHOPS, AND LUNCHEON
As a Scholarship Level Sponsor, you will receive:
6 COMPLIMENTARY TICKETS TO THE SUMMIT,
RECOGNIZED AS A SCHOLARSHIP SPONSOR ON ALL
PRINTED & ELECTRONIC MATERIALS ON SOCIAL MEDIA AND
WEBSITE,
COMPANY NAME ON TABLE PLACARD,
COMPANY NAME AND LOGO ON MATERIALS FOR DINNER, WORKSHOPS, AND LUNCHEON
As a Service Level Sponsor, you will receive:
4 COMPLIMENTARY TICKETS TO THE SUMMIT
RECOGNIZED AS A SERVICE SPONSOR ON ALL PRINTED &
ELECTRONIC MATERIALS ON SOCIAL MEDIA AND WEBSITE
COMPANY NAME ON TABLE PLACARD,
COMPANY NAME AND LOGO ON MATERIALS FOR DINNER, WORKSHOPS, AND LUNCHEON
As a Sisterhood Level Sponsor, you will receive:
3 COMPLIMENTARY TICKETS TO THE SUMMIT
RECOGNIZED AS A SISTERHOOD SPONSOR ON ALL PRINTED &
ELECTRONIC MATERIALS ON SOCIAL MEDIA AND WEBSITE
COMPANY NAME ON TABLE PLACARD,
COMPANY NAME AND LOGO ON MATERIALS FOR DINNER, WORKSHOPS, AND LUNCHEON
As a Finer Womanhood Level Sponsor, you will receive:
2 COMPLIMENTARY TICKETS TO THE SUMMIT
RECOGNIZED AS A SISTERHOOD SPONSOR ON ALL PRINTED &
ELECTRONIC MATERIALS ON SOCIAL MEDIA AND WEBSITE
COMPANY NAME ON TABLE PLACARD,
COMPANY NAME AND LOGO ON MATERIALS FOR DINNER, WORKSHOPS, AND LUNCHEON
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!