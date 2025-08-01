Sales closed

The Power of S.H.E. Summit Sponsorship Form

125 E Main St

Rochester, NY 14604

Add a donation for Pearls of Grace Charitable Foundation of Rochester

$

5 Pearls Sponsor
$5,000
This is a group ticket, it includes 8 tickets

As a 5 Pearls Level Sponsor, you will receive:

EXCLUSIVE RECOGNITION @ SUMMIT VIA A PRE-
RECORDED CONGRATULATORY MESSAGE,

RECEIVES 8 COMPLIMENTARY TICKETS TO THE SUMMIT WITH A TABLE LOCATED IN VIP SECTION AT BOTH THE DINNER AND LUNCHEON

FEATURED AS 5 PEARLS SPONSOR ON ALL PRINTED
& ELECTRONIC MATERIALS

COMPANY NAME ON TABLE PLACARD,

COMPANY NAME AND LOGO ON MATERIALS FOR DINNER, WORKSHOPS, AND LUNCHEON

Scholarship Sponsor
$4,000
This is a group ticket, it includes 6 tickets

As a Scholarship Level Sponsor, you will receive:

6 COMPLIMENTARY TICKETS TO THE SUMMIT,

RECOGNIZED AS A SCHOLARSHIP SPONSOR ON ALL
PRINTED & ELECTRONIC MATERIALS ON SOCIAL MEDIA AND
WEBSITE,

COMPANY NAME ON TABLE PLACARD,

COMPANY NAME AND LOGO ON MATERIALS FOR DINNER, WORKSHOPS, AND LUNCHEON

Service Sponsor
$3,000
This is a group ticket, it includes 4 tickets

As a Service Level Sponsor, you will receive:

4 COMPLIMENTARY TICKETS TO THE SUMMIT

RECOGNIZED AS A SERVICE SPONSOR ON ALL PRINTED &
ELECTRONIC MATERIALS ON SOCIAL MEDIA AND WEBSITE

COMPANY NAME ON TABLE PLACARD,

COMPANY NAME AND LOGO ON MATERIALS FOR DINNER, WORKSHOPS, AND LUNCHEON

Sisterhood Sponsor
$2,000
This is a group ticket, it includes 3 tickets

As a Sisterhood Level Sponsor, you will receive:

3 COMPLIMENTARY TICKETS TO THE SUMMIT

RECOGNIZED AS A SISTERHOOD SPONSOR ON ALL PRINTED &
ELECTRONIC MATERIALS ON SOCIAL MEDIA AND WEBSITE

COMPANY NAME ON TABLE PLACARD,

COMPANY NAME AND LOGO ON MATERIALS FOR DINNER, WORKSHOPS, AND LUNCHEON

Finer Womanhood Sponsor
$1,000
This is a group ticket, it includes 2 tickets

As a Finer Womanhood Level Sponsor, you will receive:

2 COMPLIMENTARY TICKETS TO THE SUMMIT

RECOGNIZED AS A SISTERHOOD SPONSOR ON ALL PRINTED &
ELECTRONIC MATERIALS ON SOCIAL MEDIA AND WEBSITE

COMPANY NAME ON TABLE PLACARD,

COMPANY NAME AND LOGO ON MATERIALS FOR DINNER, WORKSHOPS, AND LUNCHEON

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!