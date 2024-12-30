Hosted by

The Pretty Pittie Committee

The Pretty Pittie Committee's Silent Auction at the Putt Pawty

101 Shadow Lake Dr, Hattiesburg, MS 39402, USA

Autographed Joe Montana Jersey. Framed.
Autographed Joe Montana Jersey. Framed.
$100

Starting bid

This jersey was donated by RDZCoins. This small, local Hattiesburg company buys and sells coins/paper money (both world and US) as well as historical memorabilia and other collections. Free. valuations. [email protected] is contact email.
Autographed Brett Favre Jersey in frame
Autographed Brett Favre Jersey in frame
$100

Starting bid

This jersey was donated by RDZCoins. This small, local Hattiesburg company buys and sells coins/paper money (both world and US) as well as historical memorabilia and other collections. Free valuations. [email protected] is contact email.
Brett Farve Autographed Golf Shoes
Brett Farve Autographed Golf Shoes
$75

Starting bid

These Brett Farve autographed Golf Shoes were also generously donated by RDZCoins - a small, local Hattiesburg company buys and sells coins/paper money (both world and US) as well as historical memorabilia and other collections. Free valuations. [email protected] is contact email.
44"x18" Custom Tile Surfboard Custom Mosaics by Connie
44”x18” Custom Tile Surfboard Custom Mosaics by Connie
$150

Starting bid

Donated by Custom Mosaics by Connie. She designs fabulous custom tile mosaics to be part of a shower, pool, etc or simply to be a gorgeous piece of art like this one of a kind surfboard ready to hang on the wall. https://www.custommosaicsbyconnie.com/?
Christian Fischer old Paris spill vases, circa 1870-1900.
Christian Fischer old Paris spill vases, circa 1870-1900.
$25

Starting bid

Exceptionally fine pair of Christian Fischer old Paris spill vases, circa 1870-1900. 7” at mouth by 8.5” tall. Marked “CF”, 699 Retail value: $350 Kindly donated by Rick Wilemon REALTOR ® 601.310.8292 228.471.5211 [email protected] rickwilemonrealtor.com
Children's Reading Chair Dr Seus Crocheted by Joanne
Children’s Reading Chair Dr Seus Crocheted by Joanne
$50

Starting bid

Wooden Melissa and Doug toddler reading chair covered with colorful custom crochet work by local artist Joanne. Cat in the Hat/Dr Seus theme. New stuffies and books included. One of a kind piece.
Drama Llama Children's Reading Chair crocheted by Joanne
Drama Llama Children’s Reading Chair crocheted by Joanne
$50

Starting bid

Wooden Melissa and Doug toddler reading chair covered with colorful custom crochet work by local artist Joanne. Drama Llama theme. New stuffies and books included. One of a kind piece.
Porcelain Snow Leopard Royal Copenhagen
Porcelain Snow Leopard Royal Copenhagen
$50

Starting bid

Porcelain Snow Leopard by Royal Copenhagen. 8 1/4" tall and 8 3/4" x 6 1/2" Gorgeous piece! Donated by the Dorothy Brown estate. The sale to liquidate the rest of her estate will be Feb. 28, March 1 and March 2.
Phillip Gavriel Diamond Sterling Fleur De Lis Bracelet item
Phillip Gavriel Diamond Sterling Fleur De Lis Bracelet
$50

Starting bid

Phillip Gavriel Diamond & Sterling Silver Bracelet. Gorgeous Vintage piece. Donated by Corey Sumrall with APCrings. Text or call 6014088637 with any of your coin buying or sellling needs. Over 17 years of coin experience.
14K Gold Amethyst and Aquamarine Ring
14K Gold Amethyst and Aquamarine Ring
$150

Starting bid

14K Gold Amethyst and Aquamarine Ring. Unique, Dazzling Piece. Size 7. Donated by Corey Sumrall with APCrings. Text or call 6014088637 with any of your coin buying or sellling needs. Over 17 years of coin experience.
Cats 'n Hats Party for 10 at the Cattiesburg Cafe!
Cats ‘n Hats Party for 10 at the Cattiesburg Cafe!
$100

Starting bid

Join us for a PURRFECT CATS ‘n HATS party for you AND 9 cat loving friends! What is included in the party bundle? • One (1) hour in our cat lounge for you and 9 guests (10 total) • 10 trucker hats • Patches and accessories for customized hat Valid until July 2025 Donated by the Cattiesburg Cafe 5268 Old Hwy 11 Suite 9 Hattiesburg MS 39402
1970's Wild Turkey with poults ceramic decanter
1970’s Wild Turkey with poults ceramic decanter
$40

Starting bid

1970’s Wild Turkey with poults ceramic decanter. Excellent condition. Stunning vintage piece.
Six Piece Oriental Lot ( blanc de chine style & soap stone) item
Six Piece Oriental Lot ( blanc de chine style & soap stone)
$50

Starting bid

Three vintage Kwan Yin, blanc de chine style figurines. 12”, 6”, and 4.5” Kwan Yin is the goddess of mercy and compassion in Chinese Buddhism. Three Chinese carved soapstone “brush cups”. 8”, 6”, and 4” Retail value $150 Kindly donated by Rick Wilemon REALTOR ® 601.310.8292 228.471.5211 [email protected] rickwilemonrealtor.com
Chick Fil A Breakfast Catering Package for 20 people
Chick Fil A Breakfast Catering Package for 20 people
$50

Starting bid

2025 Pretty Pittie Putt Pawty Silent Auction Basket from Chik Fil A Catering Breakfast Package for 20 people Includes: Chick-fil-A Hattiesburg T-shirt Chick-fil-A water bottle, frisbee, pen & key chain 6" Plush Cow Chick-fil-A Pet travel bowl & bandana Chick-fil-A 8oz Sauce Bottle Approx. value - $200.
David Triche Original 8” by 10” Painting. Leaves of Change item
David Triche Original 8” by 10” Painting. Leaves of Change
$40

Starting bid

8” by 10” “Leaves of Grace” original painting by David Triche. This painting captures the beauty of fresh leaves and grapes. David Is a local Hattiesburg artist which generously donated this piece. He can be contacted at 601-408-4350 if you are interested in purchasing a piece from this wonderful artist for yourself.
Swarovski Snakeskin Style Small purse
Swarovski Snakeskin Style Small purse
$40

Starting bid

Swarovski Wristlet Bag new in box. $240 Retail.
Magnolia Soap "Pampered Pet" Box $50 value
Magnolia Soap “Pampered Pet” Box $50 value
$20

Starting bid

Magnolia Soap “Pampered Pet” Box $50 value
Bark Box and a Pet Smart Gift Card value $70 item
Bark Box and a Pet Smart Gift Card value $70
$20

Starting bid

Bark Box and Pet Smart value $70
J Olive Gift Box plus $25 Corner Market GC value $70
J Olive Gift Box plus $25 Corner Market GC value $70
$25

Starting bid

J Olive Gift Box plus $25 Corner Market Gift Card value $70
Shadow Ridge Gift Certificate $140 value item
Shadow Ridge Gift Certificate $140 value
$50

Starting bid

Shadow Ridge Gift Certificate $140 value
Raising Cane's Cooler, Gift Card, stuffed Dog Valued At $45
Raising Cane’s Cooler, Gift Card, stuffed Dog Valued At $45
$20

Starting bid

Raising Cane’s Cooler, Gift Card, adorable stuffed Dog Valued At $45
Emma wilder farm Gift Basket valued at $50
Emma wilder farm Gift Basket valued at $50
$20

Starting bid

Incredible gift basket full of locally created lotions and soaps. Valued at $50. Donated by Emma Wilder Farms. https://emmawilderfarm.com/
$250 Gift Card to Randy Price & Company item
$250 Gift Card to Randy Price & Company
$100

Starting bid

$250 Gift Card to Randy Price & Company
9" by 7" Arkansas Razorbacks Ezra Brooks Decanter
9” by 7” Arkansas Razorbacks Ezra Brooks Decanter
$30

Starting bid

Vintage 9” by 7” Arkansas Razorbacks Ezra Brooks Decanter. Donated by one of our kind supporters.
Sterling Silver Whitney Kelly Carved Rhodonite Flower Ring
Sterling Silver Whitney Kelly Carved Rhodonite Flower Ring
$25

Starting bid

Sterling Silver Whitney Kelly Carved Rhodonite Flower Ring. Vintage Statement Piece. 1.5” in Diameter. Size 9.25”. Donated by APCRings
23” Sterling Silver and Turquoise Nugget Old Pawn Necklace item
23” Sterling Silver and Turquoise Nugget Old Pawn Necklace
$45

Starting bid

23” Sterling Silver and Turquoise Nugget Old Pawn Necklace. Valued at $200.
Smoothie King ($25) Qdoba ($25) gift certificates
Smoothie King ($25) Qdoba ($25) gift certificates
$25

Starting bid

Smoothie King ($25) Qdoba ($25) gift certificates $50 total value. Graciously donated by these local Hattiesburg business locations.
$50 Gift Certificate to Oishi item
$50 Gift Certificate to Oishi
$25

Starting bid

$50 Gift Certificate to Oishi ❤️
$60 gift certificate to Newks item
$60 gift certificate to Newks
$30

Starting bid

$60 gift certificate to Newks
New in Box Milwaukee M18 2-Gallon Wet/Dry Vacuum
New in Box Milwaukee M18 2-Gallon Wet/Dry Vacuum
$50

Starting bid

New in Box Milwaukee M18 2-Gallon Wet/Dry Vacuum $140 Value. Donated by Ferguson Plumbing Supply
Robert Manse Sterling Silver 18K Gold Multi Gemstone Cuff
Robert Manse Sterling Silver 18K Gold Multi Gemstone Cuff
$150

Starting bid

Robert Manse Sterling Silver 18K Gold Multi Gemstone Cuff Bracelet Value $500. Donated by Corey Sumrall with APCrings. Text or call 6014088637 with any of your coin buying or selling needs. Over 17 years of coin experience.
New Hand Made Hammered Metal Charcuterie Board/Serving Tray
New Hand Made Hammered Metal Charcuterie Board/Serving Tray
$25

Starting bid

New Hand Made Hammered Metal Charcuterie Board/Serving Tray Plus two books.
Milwaukee M18 Sawzall 2821-20 item
Milwaukee M18 Sawzall 2821-20
$50

Starting bid

Milwaukee M18 Sawzall 2821-20. Donated by Ferguson Plumbing Supply
3 Vintage Blanc de Chine Style Figurines
3 Vintage Blanc de Chine Style Figurines
$20

Starting bid

Three vintage blanc de chine style figurines. 8.5”, 5”, and 4” Retail Value $40 Kindly donated by Rick Wilemon REALTOR ® 601.310.8292
Lot of 3 Vintage Glass Pieces - Fenton, Victorian
Lot of 3 Vintage Glass Pieces - Fenton, Victorian
$40

Starting bid

Estimated Value for lot $105 Fenton Aqua Crest basket vase with chest blue frilled edge. 7” Hand painted Victorian, cranberry glass globe. 7.5 x 5 Mid Century Modern hand blown slag glass cornucopia. 10” x 8.5” x 4” Kindly donated by Rick Wilemon REALTOR ® 601.310.8292
Epiphany Diamonique CZ Cubic Zirconia Sterling Silver Round
Epiphany Diamonique CZ Cubic Zirconia Sterling Silver Round
$30

Starting bid

Epiphany Diamonique CZ Cubic Zirconia Sterling Silver Round Medallion with 20" Chain with CZ Stations. Valued at $75. Donated by Corey Sumrall with APCrings. Text or call 6014088637 with any of your coin buying or selling needs. Over 17 years of coin experience.
"Pottery for Pups" Treat Jar by Laurie Ryba
“Pottery for Pups” Treat Jar by Laurie Ryba
$20

Starting bid

7.5” by 6” One of a Kind Piece created and donated by the ever talented Laurie Ryba! This charming handmade treat jar combines functionality and artistry, making it a perfect addition to any home. Designed with a unique raw ceramic interior which naturally absorbs humidity, keeping contents fresh! https://www.facebook.com/share/19yQEaKDfg/?mibextid=wwXIfr
Vintage Fenton Opalescent Green Spiral Optic Bowl
Vintage Fenton Opalescent Green Spiral Optic Bowl
$30

Starting bid

Vintage Opalescent Green Spiral Optic Bowl This amazing vintage bowl is that standout piece of glass artwork that lasts the test of time. It’s eye catching design and reflective opalescent green color is what sets Fenton apart from others. The colors change as you change giving way to an amazing piece of artwork. Estimated Value $110 Measurements - 3.25” H x 10” across
Pet Stroller
Pet Stroller
$45

Starting bid

New Blue Pet stroller. Designed for a pet less than 20#. Donated by Cattiesburg Cafe and JoAnne.
Michael Kors Voilet Large Carryall Tote Bag In Ballet
Michael Kors Voilet Large Carryall Tote Bag In Ballet
$40

Starting bid

Michael Kors Voilet Large Carryall Tote Bag In Ballet
Elijah Craig Limited Edition Ryder Cup Bourbon Crystal Glass item
Elijah Craig Limited Edition Ryder Cup Bourbon Crystal Glass
$45

Starting bid

Elijah Craig Limited Edition Ryder Cup Bourbon with Crystal Glasses $130 Value. Donated by Liberty Spirits. Must be over 21 years of age to bid on this.
Rustling Leaves appliquéd in colorful Batiks" Throw Quilt
“Rustling Leaves appliquéd in colorful Batiks” Throw Quilt
$175

Starting bid

“Rustling Leaves appliquéd in colorful Batiks” 76” by 57” with hanging sleeve. Oversized Throw Quilt hand made by Colleen Zabreznik. Colleen received global recognition with a first place prize at the International Quilt Festival in Houston.
Springtime Sampler Lap Quilt 48" by 65"
Springtime Sampler Lap Quilt 48” by 65”
$175

Starting bid

Springtime Sampler Quilt hand made by Colleen Zabreznik. Colleen received global recognition with a first place prize at the International Quilt Festival in Houston.
Pair of Cambridge Glass candle holders.
Pair of Cambridge Glass candle holders.
$60

Starting bid

Pair of Cambridge Glass candle holders. Valued at $225. Kindly donated by Rick Wilemon REALTOR ® 601.310.8292
Zeal Optics of Boulder, Colorado Dark Grey Snapshot item
Zeal Optics of Boulder, Colorado Dark Grey Snapshot
$40

Starting bid

Brand new in box: Zeal Optics of Boulder, Colorado Dark Grey Snapshot in Matte Black retail at $99 Kindly donated by Rick Wilemon REALTOR ® 601.310.8292
Get Lit Wax Co. Gift Basket w. Handmade Wax Melts & more
$20

Starting bid

Get Lit Wax Co. Gift Basket with Handmade Wax Melts and More. A home business from Grand Bay, Alabama. Valued at 40.00 https://www.facebook.com/share/1AT1xMfVEm/?mibextid=wwXIfr
$50 Gift card to Olive Garden item
$50 Gift card to Olive Garden
$25

Starting bid

$50 Gift card to Olive Garden
$50 Gift Card to Half Shell item
$50 Gift Card to Half Shell
$25

Starting bid

$50 Gift Card to Half Shell
Dinner & A Movie $75 Value item
Dinner & A Movie $75 Value
$35

Starting bid

Dinner & A Movie $75 Value. Donated by Longhorn Streakhousr and Turtle Creek Cinemas
Rolling Tool Box $100 value.
$50

Starting bid

Rolling Tool Box $100 value. Donated by Home Depot Hattiesburg
Mobile Upright Rigid Tool Chest with Wheels and Drawers
Mobile Upright Rigid Tool Chest with Wheels and Drawers
$60

Starting bid

Mobile Upright Rigid Tool Chest with Wheels and Drawers by Stalwart. Retail value $160.
Power Tool Organizer Cart
Power Tool Organizer Cart
$35

Starting bid

Power Tool Organizer Cart New in Box. $95 value.
$50 Gift Card to Walk Ons item
$50 Gift Card to Walk Ons
$25

Starting bid

$50 Gift Card to Walk Ons
GEARWRENCH® 26 Piece Socket Set
GEARWRENCH® 26 Piece Socket Set
$30

Starting bid

Donated by Carquest. GEARWRENCH® 26 Piece Socket Set $75 retail value.
Fernando Botero The plump Man rides Horse Bronze Marble Base
Fernando Botero The plump Man rides Horse Bronze Marble Base
$75

Starting bid

Fernando Botero The plump Man rides Horse Bronze Marble Base Sculpture. Valued at $400 15" X Width 10" Marble Dimensions:7" X 5" Height without base:14"
14k yellow gold Lab Grown 1/6 ctw Diamond by the inch
14k yellow gold Lab Grown 1/6 ctw Diamond by the inch
$300

Starting bid

14k yellow gold Lab Grown 1/6 ctw Bezel set Diamond by the inch Bracelet. Retails for $810.00. Graciously donated by Jewelmasters of Hattiesburg.

