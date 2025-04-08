Hosted by

The Pretty Pittie Committee

About this event

Sales closed

The Pretty Pittie Committee's Silent Auction ending May 10

Pick-up location

101 Shadow Lake Dr, Hattiesburg, MS 39402, USA

Crochet Covered Giraffe Reading Chair with books by Joanne
$50

Starting bid

Crochet Covered Giraffe Reading Chair with books created by and donated by Joanne.
Sterling Silver and Turquoise Ring and Toggle Bracelet
$40

Starting bid

Sterling Silver and Turquoise Size 7.25 Ring and 7.5” Toggle Bracelet. Both pieces are Sterling Silver and Turquoise. Donated by Corey Sumrall whom appraises and buys and sells US coins/paper money/jewelry and more. 6014088637
Sterling Silver “Trembler” CZ Pendant
$20

Starting bid

Sterling Silver “Trembler” CZ Pendant. Stunning Piece with a dazzling center CZ that moves and “trembles” as you move.
Vintage Jim Beam Fish Whiskey Decanter
$30

Starting bid

Vintage Jim Beam Fish Whiskey Decanter
$50 Raising Cane’s insulated bag, stuffed dog and gift card item
$50 Raising Cane’s insulated bag, stuffed dog and gift card
$25

Starting bid

$50 value - Raising Cane’s insulated bag, stuffed dog and gift card
Gail Pittman Set - Pitcher, Serving Tray and mugs
$25

Starting bid

Gail Pittman Set - Pitcher, Serving Tray and 4 mugs. Pre-loved. Mugs have some crazing on interior surfaces.
Gail Pittman Pet food Dishes with Iron Holder
$15

Starting bid

Gail Pittman Pet food Dishes with Iron Holder
Genuine Prada Oversized Sunglasses
$30

Starting bid

Genuine Prada Oversized Sunglasses. Pre-owned. Minor damage to case as shown. Current Value $125.
Never Worn Purple Versace Ladies Sunglasses
$50

Starting bid

Never Worn Purple Versace Ladies Sunglasses. Valued at $275.
New In Box Metal Lawn/Utility Cart item
New In Box Metal Lawn/Utility Cart
$50

Starting bid

New In Box Metal Lawn/Utility Cart. Donated by a Joanne, our tireless supporter.
Vintage Sterling Silver and Hand Carved Shell Cameo
$25

Starting bid

Vintage Sterling Silver and Hand Carved Shell Cameo with Sterling Chain
Dinner & a Movie. Movie Star Southwest Theater Hattiesburg item
Dinner & a Movie. Movie Star Southwest Theater Hattiesburg
$30

Starting bid

Dinner & a Movie Package. Movie Star Southwest Theater in Hattiesburg. $60 value.
Gift Certificate for Dog Training by Trish Lambert item
Gift Certificate for Dog Training by Trish Lambert
$50

Starting bid

Gift Certificate for Dog Training by Trish Lambert Of Okatoma Kennel in Hattiesburg. Trish runs the training at our Paws and Stripes program at South Mississippi Correctional and she is extraordinary! Monetary value is up to $150 but the experience for the lucky winner will be priceless.
Brocade Pattern Mason Ginger Jar circa 1920
$85

Starting bid

Mason Ginger Jar, Brocade pattern, circa 1920, pristine condition. Value of $175. Kindly donated by: Rick Wilemon REALTOR ® O 601.310.8292 c 228.471.5211 # [email protected] • rickwilemonrealtor.com
Pre War Nippon Royal Kinron, Kutani pattern.
$25

Starting bid

Nippon Royal Kinron, Kutani pattern. Pre war $45 Rick Wilemon REALTOR ® O 601.310.8292 c 228.471.5211 # [email protected] • rickwilemonrealtor.com
Val St Lambert Crystal Bell & Royal Worcester Salt Dish
$38

Starting bid

Vintage Val St. Lambert crystal bell and a Royal Worcester open salt dish, shell and dolphin pattern. Combined Value of $65. Kindly donated by: Rick Wilemon REALTOR ® O 601.310.8292 c 228.471.5211 # [email protected] • rickwilemonrealtor.com
1902 Porcelain Nappy Dish & Melanie Eubanks Vase
$38

Starting bid

Erdmann Schlegelmilch small porcelain nappy dish. Germany, circa 1902 Melanie Eubanks small hand painted vase. Combined Value of $65 Kindly donated by: Rick Wilemon REALTOR ® O 601.310.8292 c 228.471.5211 # [email protected] • rickwilemonrealtor.com
Texas Thistle vintage, footed bowl and footed dish
$38

Starting bid

Texas Thistle vintage, footed bowl and footed dish Value of $65 Kindly donated by: Rick Wilemon REALTOR ® O 601.310.8292 c 228.471.5211 # [email protected] • rickwilemonrealtor.com
Small dog or cat Stroller - brand new
$40

Starting bid

Small dog or cat Stroller - brand new. Valued at $90.00
Art Deco 4.25 Carat Diamond/Platinum/18k Gold Pendant/Brooch
$4,500

Starting bid

The largest and most centrally set Old European cut diamond measures approximately 6.50 × 6.50 x 3.70 mm within its bezel setting, with an estimated weight of. 1.05 carats. It includes European, mine, and single-cut diamonds weighing a total of approximately 4.25 carats; plus rose-cut diamonds Composed of Platinum-topped 18k white gold with a 14k white gold chain. Gross Weight: 16.90 grams Pendant Dimensions: 2-1/16 inches x 1-1/8 inches Chain Length: 18 inches APPRAISAL VALUE ESTIMATED AT $16,500 by Jewelmasters in Hattiesburg.
Rieker Women's Felicitas Z6743 Booties - Brand New Size 8
$50

Starting bid

Rieker Women's Felicitas Z6743 Booties - Brand New Size 8 Looking for a cozy, versatile boot that also has an appealing splash of color? Look no further! With incredible cushioning, beautiful contours and expressive stitched detailing, this bootie is a smile for your feet!
4 New with Tags Vera Bradley Bags
$60

Starting bid

4 New with Tags Vera Bradley Bags
Cats N’ Hats Party for 10 at Cattiesburg Cafe!
$100

Starting bid

Cats N’ Hats Party for 10 at Cattiesburg Cafe! * Join us for a purr-fect cats & hats party for you + friends! What is included in the party bundle? • One (1) hour in our cat lounge for you and 9 guests (10 total) • 10 trucker hats • Patches and accessories for customized hat Valid until July 2025
Pizza Hut and Shipley Doughnut party basket
$45

Starting bid

Pizza Hut Pizza Party Basket $40 Pizza Hut GC, Dozen Shipleys Do-Nuts, misc goodies $90 value
“Under the Sea” crochet covered Melissa & Doug Reading Chair
$60

Starting bid

“Under the Sea” crochet covered Melissa & Doug Reading Chair Donated by JoAnne
Mario’s in Hattiesburg $50 gift certificate item
Mario’s in Hattiesburg $50 gift certificate
$25

Starting bid

Mario’s in Hattiesburg $50 gift certificate
$50 Gift certificate to Half Shell item
$50 Gift certificate to Half Shell
$25

Starting bid

$50 Gift certificate to Half Shell
AETREX Kristin Arch Support Block Heel New in Box 9 to 9.5
$50

Starting bid

AETREX Kristin Arch Support Block Heel New in Box size 9 to 9.5 US or size 40EU. Retail $149.99
Softride Pro Echo Slip On New In Box Running Shoes sz 9-9.5
$40

Starting bid

Softride Pro Echo Slip On New In Box Running Shoes sz 9-9.5 US or Size 40EU. $75 retail
$60 Gift certificate to Outback Steakhouse item
$60 Gift certificate to Outback Steakhouse
$30

Starting bid

$60 Gift certificate to Outback Steakhouse
$50 Gift Certificate Winn Dixie item
$50 Gift Certificate Winn Dixie
$25

Starting bid

$50 Winn Dixie Gift certificate
$25 Sam’s Club and $75 Walmart Gift Certificate
$40

Starting bid

$25 Sam’s Club and $75 Walmart Gift Certificate
$100 Aldi Gift Certificate item
$100 Aldi Gift Certificate
$50

Starting bid

$100 Aldi Gift Certificate
$60 Sweet Peppers Gift Certificate item
$60 Sweet Peppers Gift Certificate
$30

Starting bid

$60 Sweet Peppers Gift Certificate
$50 Corner Market Gift Card item
$50 Corner Market Gift Card
$25

Starting bid

$50 Corner Market Gift Card
$25 Qdoba and $25 Smoothie King gift certificate item
$25 Qdoba and $25 Smoothie King gift certificate
$25

Starting bid

$25 Qdoba and $25 Smoothie King gift certificate
$50 Rainforest Carwash/Oil Change gift certificate item
$50 Rainforest Carwash/Oil Change gift certificate
$25

Starting bid

$50 Rainforest Carwash/Oil Change gift certificate
Brand New Callaway Elyte Irons with Steel Stiff Flex Shafts.
$450

Starting bid

Callaway Elyte Irons with Steel Stiff Flex Shafts. Kindly donated by The Golf Station 1220 W Hurst Bivd, Hurst, TX, United States +1 (817) 595-4653 http://thegolfstation.com/ Valued at $1050
$50 Chesterfields Gift Certificate item
$50 Chesterfields Gift Certificate
$25

Starting bid

$50 Chesterfields Gift Certificate
$50 Fuzzy’s Tacos Gift Certificate item
$50 Fuzzy’s Tacos Gift Certificate
$25

Starting bid

$50 Fuzzy’s Tacos Gift Certificate
$40 Logan’s Roadhouse Gift Certificate item
$40 Logan’s Roadhouse Gift Certificate
$20

Starting bid

$40 Logan’s Roadhouse Gift Certificate
$50 Walk On’s Gift Certificate item
$50 Walk On’s Gift Certificate
$25

Starting bid

$50 Walk On’s Gift Certificate
$50 Half Shell Gift Certificate item
$50 Half Shell Gift Certificate
$25

Starting bid

$50 Walk On’s Gift Certificate
$50 Olive Garden Gift Certificate item
$50 Olive Garden Gift Certificate
$25

Starting bid

$50 Olive Garden Gift Certificate
Dominos/Shipley Do-Nuts Pizza Party Basket $100 value item
Dominos/Shipley Do-Nuts Pizza Party Basket $100 value
$50

Starting bid

Dominos/Shipley Do-Nuts Pizza Party Basket $100 value
Mario’s $50 gift certificate item
Mario’s $50 gift certificate
$25

Starting bid

Mario’s $50 gift certificate
Benson’s $50 gift certificate item
Benson’s $50 gift certificate
$25

Starting bid

Benson’s $50 gift certificate
Raider’s Wrist Watch
$25

Starting bid

Never used with new battery Raider’s Wrist Watch $60 value
Signed Augusta golf print by Harrington
$25

Starting bid

Signed Augusta golf print by Harrington. Matted with Frame.
Framed Tom Bond Print. Frame has a scrape - needs touch up
$10

Starting bid

Framed Tom Bond Print. Frame has a scrape - needs touch up
Amika Normcore Shampoo/conditioner & $75 hair service g.c. item
Amika Normcore Shampoo/conditioner & $75 hair service g.c.
$45

Starting bid

Amika Normcore Shampoo/conditioner & $75 hair service gift card with Amanda Bennett at Jen Leigh Studios in Grand Bay, Alabama.

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!