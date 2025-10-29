The Putterball Classic

32200 Chardon Rd

Willoughby Hills, OH 44094, USA

Tournament Entry Fee
$100

Includes (1) person Putterball Tournament entry fee, lunch, open bar, and (1) putting contest attempt

Lunch and Bar
$75

Includes (1) person lunch and open bar.

Course Sponsor
$5,000

Includes (3) team, six-person Putterball Tournament entry fee, lunch, open bar, and (1) putting contest attempt per team member. Room entry sign name recognition, top banner placement, tournament acknowledgement.

Putting Challenge Sponsor
$1,500

Includes (1) team, two-person Putterball Tournament entry fee, lunch, open bar, and (1) putting contest attempt per team member. Putting contest sign name recognition.

Hospitality Sponsor
$1,000

Includes (1) team, two-person Putterball Tournament entry fee, lunch, open bar, and (1) putting contest attempt per team member. Buffet table and banner sign name recognition.

Caddymaster
$500

Includes (1) team, two-person Putterball Tournament entry fee, lunch, open bar, and (1) putting contest attempt per team member. Sign and banner name recognition.

Hole Sponsor
$100

Your name on a putting green board.

