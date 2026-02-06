The Research Co-op

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Pre-Launch Life Science Co-op Memberships / Subscriptions

$25 Membership/Subscription
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2-year Co-op Membership / Subscription PLUS: Founding Member Certificate, Bamboo Phone Stand, The Research Coop Enamel Pin

$50 Membership/Subscription
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2-Year Co-op Membership / Subscription PLUS Founding Member Certificate, Bamboo Phone Stand, The Research Coop Enamel Pin, Science Rules Sticker Pack

$100 Membership/Subscription
$100

2-Year Co-op Membership / Subscription PUS Founding Member Certificate, Bamboo Phone Stand, The Research Co-op Enamel Pin, Science Rules Sticker Pack, Research Co-op Baseball Cap

$250 Membership/Subscription
$250

3-Year Research Co-op Membership / Subscription PLUS Founding Member Certificate, Bamboo Phone Stand, The Research Co-op Enamel Pin, Science Rules Sticker Pack, Co-op Logo Baseball Cap, Official Research Co-op Beaker Coffee Mug

$500 Membership/Subscription
$500

4-Year Research Co-op Membership / Subscription PLUS Founding Member Certificate, Bamboo Phone Stand, The Research Co-op Enamel Pin, Science Rules Sticker Pack, Co-op Logo Baseball Cap, Official Research Co-op Beaker Coffee Mug and Research Co-op logo Headphones

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