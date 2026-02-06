Pre-Launch Life Science Co-op Memberships / Subscriptions

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2-year Co-op Membership / Subscription PLUS: Founding Member Certificate, Bamboo Phone Stand, The Research Coop Enamel Pin
2-Year Co-op Membership / Subscription PLUS Founding Member Certificate, Bamboo Phone Stand, The Research Coop Enamel Pin, Science Rules Sticker Pack
2-Year Co-op Membership / Subscription PUS Founding Member Certificate, Bamboo Phone Stand, The Research Co-op Enamel Pin, Science Rules Sticker Pack, Research Co-op Baseball Cap
3-Year Research Co-op Membership / Subscription PLUS Founding Member Certificate, Bamboo Phone Stand, The Research Co-op Enamel Pin, Science Rules Sticker Pack, Co-op Logo Baseball Cap, Official Research Co-op Beaker Coffee Mug
4-Year Research Co-op Membership / Subscription PLUS Founding Member Certificate, Bamboo Phone Stand, The Research Co-op Enamel Pin, Science Rules Sticker Pack, Co-op Logo Baseball Cap, Official Research Co-op Beaker Coffee Mug and Research Co-op logo Headphones
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