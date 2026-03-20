Rhode Island Nurses Institute Middle College Charter High School

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Rhode Island Nurses Institute Middle College Charter High School

About this event

The RINI Golf Invitational 2026

950 N Quidnessett Rd

North Kingstown, RI 02852, USA

Presenting Sponsor
$15,000

Includes 4 Foursomes


Benefits include:

  • Recognition as a partner in developing RI future nursing workforce 
  • Logo placement in dinner program 
  • Logo placement in event program 
  • Premium logo placement on score card 
  • Premium logo placement on golf carts 
  • Premium logo placement on event banner
  • Recognition at the event check-in 
  • Featured logo recognition on social media 
  • Featured logo recognition on the website
  • Speaking opportunity at the dinner program
Healthcare Workforce Champion
$10,000

Includes 2 Foursomes


Benefits include:

  • Recognition as a partner in developing RI future nursing workforce 
  • Logo placement in dinner program 
  • Logo placement in event program 
  • Recognition at the event check-in 
  • Featured logo recognition on social media 
  • Featured logo recognition on website
  • Podium recognition during dinner
  • Opportunity to include recruitment materials at dinner
Official Tee Sponsor
$8,500

Includes 2 Foursomes

Benefits include:

  • Recognition as a partner in developing RI future nursing workforce 
  • Logo placement in dinner program 
  • Logo placement in event program 
  • Logo placement on gift package
  • Co-branded apparel 
  • Recognition at event check-in 
  • Featured Logo recognition on social media 
  • Featured Logo recognition on website 
  • Podium recognition during dinner
Dinner Sponsor
$7,500

Includes 2 Foursomes


Benefits include:

  • Recognition as a partner in developing RI future nursing workforce 
  • Logo placement in dinner program 
  • Logo placement at dinner tables 
  • Logo placement in event program 
  • Recognition at event check-in 
  • Website recognition (Name only) 
  • Social media recognition (Name only) 
  • Podium recognition during dinner
Gold Sponsor
$6,000

Includes 3 Foursomes


Available Gold Sponsorships:

• Driving Range Sponsor
• Putting Green Sponsor

Benefits include:

  • Recognition as a partner in developing RI future nursing workforce 
  • Logo placement in event program 
  • Prominent signage at sponsor activity area (Driving range or putting green) 
  • Website recognition (Name only) 
  • Social media recognition (Name only)
Raffle Sponsor
$5,000

Includes 1 Foursome


Benefits include:

  • Recognition as a partner in developing RI future nursing workforce 
  • Logo placement in event program 
  • Logo on raffle ticket sheets 
  • Logo placement at raffle prize display 
  • Website recognition (Name only) 
  • Social media recognition (Name only) 
  • Opportunity to draw the winning ticket
Silver Sponsor
$3,500

Includes 2 Foursomes


Benefits include:

  • Recognition as a partner in developing RI future nursing workforce 
  • Logo placement in event program 
  • Scoring tent signage 
  • Website recognition (Name only) 
  • Social media recognition (Name only)
Bronze Sponsor
$2,000

Includes 1 Foursome


Benefits include:

  • Recognition as a partner in developing RI future nursing workforce 
  • Logo placement in event program 
  • Website recognition (Name only) 
  • Social media recognition (Name only)
Tee Sign Sponsor
$300

Benefits include:

  • Recognition as a partner in developing RI future nursing workforce 


Friends of RINI
$100

Benefits include:

  • Recognition as a partner in developing RI future nursing workforce 


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