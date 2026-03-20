The RINI Golf Invitational 2026

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Includes 4 Foursomes
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Includes 2 Foursomes
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Includes 3 Foursomes
Available Gold Sponsorships:
• Driving Range Sponsor
• Putting Green Sponsor
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Includes 1 Foursome
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Includes 2 Foursomes
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Includes 1 Foursome
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