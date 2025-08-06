The Rosa T Beard Debutante Club Membership Dues 2025-2026

ORIENTATION FEE
$50

ORIENTATION FEE must be paid by Friday, August 22, 2025.

Sub-Debutante Full Membership Dues
$450

Sub-Debutante Membership Dues Installment
$150

Debutante Full Membership Dues
$500

Debutante Membership Dues Installment
$150

NEW Debutante Full Membership Dues
$600

NEW Debutante Membership Dues Installment
$150

Debutante Membership Dues Balance
$50

