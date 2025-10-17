The Strength of A People

Long Beach, CA 90805, USA
Royal Ticket Holders will receive:
General Admissions Ticket
3 Course Meal
1 Raffle Ticket
(@ Discounted Rate)
Royal Ticket Holders will receive:
General Admissions Ticket
3 Course Meal (Child Edition)
1 Raffle Ticket
(@ Discounted Rate)
Premium Royal Ticket Holders will receive:
General Admissions Ticket
Prime Seating
3 Course Meal
Special Goodies
Multiple Raffle Tickets
5% Off Discount w/ Participating Vendors
(@ Discounted Rate)
Premium Royal Ticket Holders will receive:
General Admissions Ticket
Prime Seating (with Purchasing Adult)
3 Course Meal
Special Goodies
Multiple Raffle Tickets
5% Off Discount w/ Participating Vendors
(@ Discounted Rate)
Premium Royal Group of 4 or More will receive:
General Admission Ticket
Prime Seating
3 Course Meal
Special Goodies
Multiple Raffle Tickets
10% Off Discount w/ Participating Vendors
(@ Discounted Rate)
Young Premium Royal Group of 4 or More will receive:
General Admission Ticket
Prime Seating (with Purchasing Adult)
3 Course Meal
Special Goodies
Multiple Raffle Tickets
10% Off Discount w/ Participating Vendors
(@ Discounted Rate)
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!