The Strings czyli Sex, Drugs and Disco Polo!

177 Kent St

Brooklyn, NY 11222

Bilet VIP
$100
Miejsca VIP znajdują się w rzędach 1-2.
Bilet Silver
$85
Miejsca Silver znajdują się w rzędach 3-8
Bilet Normalny
$70
Miejsca znajdują się w rzędach 9-14
addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing