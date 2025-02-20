St. Lucie Cultural Alliance
The Vault Art Gallery: Chapter's & Chords shop
Language of Design
$210
Artist: Barbara Fugazzotto
WORSHIPING
$500
Artist: Caridad Faust
WORSHIPPING GOD
$500
Artist: Caridad Faust
ADORACION
$500
Artist: Caridad Faust
I Read...
$109
Artist: Cathy Estremera
Dancing on Keys
$425
Artist: Cathleen Sullivan
Electric Guitar
$73
Artist: Cathy Estremera
Music on My Mind
$99
Artist: Cathy Estremera
Vintage Notes
$150
Artist: Debi Hedges
Minuet in G
$420
Artist: Ethel Rowland
Allegory 1
$120
Artist: Gina Carra
Songs from the Ether
$170
Artist: Janet Roessler
What Touches Me
$350
Artist: Janet Roessler
The Darkside Of The Blues
$285
Artist: Jason Houtrides
Music Comes From The Soul
$125
Artist: Jason Houtrides
Literary Somnium
$250
Artist: J.A. Riley
Musically Broken
$250
Artist: J.A. Riley
It's a Prada
$45
Artist: Judith Coffman
I'll Sing for My Dinner
$166
Artist: Judith Coffman
Bird Song
$45
Artist: Judith Coffman
Weaving Vivaldi’s Garden
$150
Artist: Kathryn “Kitt” Grof-Tisza
Coconut Tree Song in the Breeze
$65
Artist: Linda VonCino
La Plena
$125
Artist: LuLuStar
Reminiscing
$175
Artist: LuLuStar
Culture Rebel
$85
Artist: Nolli
Red Hot First Love
$85
Artist: Nolli
Rebel Sun
$550
Artist: Maricel Ruiz
BOMBA Y PLENA
$1,000
Artist: Nancy Torres
Heat Wave
$300
Artist: Susan Miiller
Saint Dick and Saint Casey
$500
Artist: Tom Prestopnik
Fazola
$100
Artist: Tom Prestopnik
Sentinel
$850
Artist: Torenzo Gann
Guardian at the Gate
$1,000
Artist: Torenzo Gann
Tipping Point
$1,200
Artist: Torenzo Gann
