The Williamsbridge Club NANBPWC, Inc.'s Joining Fee

Offered by
About the memberships
No expiration
This amount includes the National, District and Local Fees. This payment ialso ncludes Induction fees and 2026 Adult Member Dues.
Fees paid and applications received by December 26 2025 will receive a $75 rebate.
No expiration
This amount includes the National, District, Local and induction Fees. Your second payment will include 2026 Adult Member Dues June 2026.
Fees paid and applications received by December 26 2025 will receive a $75 rebate.
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!