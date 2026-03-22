The Willmar Project

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50% dhammaan lacagaha la aruuriyaa waxay si toos ah ugu aadaan shuraakada deegaanka ee Willmar si ay u taageeraan howlaha bulshada.