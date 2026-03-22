The Neighborhood Theatre Project Inc

Hosted by

The Neighborhood Theatre Project Inc

About this event

The Willmar Project

See event date for venue location

Reserve your seat
Pay what you can

Sliding scale donation of $0 — $20. Give what feels good to you, and join us no matter what.


50% of all proceeds go directly to local partners in Willmar to support community initiatives.

-------------


Donación a escala variable de $0 — $20. Da lo que te parezca bien, y únete a nosotros sin importar qué.


El 50% de todos los ingresos van directamente a los socios locales en Willmar para apoyar iniciativas comunitarias.

-------------


Deeq heerka-socod ah oo u dhexeysa $0 — $20. Bixi waxa qalbigaagu ku raacsanyahay, noo soo biirse ha kala soocin.


50% dhammaan lacagaha la aruuriyaa waxay si toos ah ugu aadaan shuraakada deegaanka ee Willmar si ay u taageeraan howlaha bulshada.

Add a donation for The Neighborhood Theatre Project Inc

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!