Think Like Christ Ministries

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About this event

Think Like Christ Mariage Conference 2026

940 W Mt Vernon Rd

Mt Vernon, IA 52314, USA

Couple Early-Bird
$150
Available until Oct 1
This is a group ticket, it includes 2 tickets

Early-Bird 2026 Marriage Conference Couples Registration

Table Sponsor Early-Bird
$450
Available until Oct 1
This is a group ticket, it includes 6 tickets

Early-Bird Table Sponsor. This will include 6 tickets for the 2026 Marriage Conference.

Early-Bird Single
$75
Available until Oct 1

Early-Bird 2026 Marriage Conference Singles Registration

Table Sponsor
$540
Available until Oct 1
This is a group ticket, it includes 6 tickets

Be a Table Sponsor. This will include 6 tickets for the 2026 Marriage Conference.

Couple
$180
This is a group ticket, it includes 2 tickets

2026 Marriage Conference Couples Registration

Single
$90

2026 Marriage Conference Singles Registration

Event Sponsor + 3 couples
$1,000
This is a group ticket, it includes 6 tickets

Be a sponsor for this event. This will also include 6 tickets to the 2026 Marriage Conference

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