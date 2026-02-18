Third Annual SWIG Scramble Golf Outing – 2026

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About this event
Foursome (4 golfers)
Foursome (4 golfers)
One tee sign
Individual golfer (will be placed with a foursome)
Premier placement on event sponsor banner
Two foursomes (8 golfers)
Two tee signs
Full-page ad in program guide
Social media recognition
Recognition at dinner
Placement on event sponsor banner
One foursome (4 golfers)
Two tee signs
½ page ad in program guide
Social media recognition
Recognition at dinner
Placement on event sponsor banner
One foursome (4 golfers)
One tee sign
¼ page ad in program guide
Social media recognition
Recognition at dinner
Sponsor signage displayed at food station
Sponsor signage displayed at beverage station
Tee sign displayed at tee box or green during event
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