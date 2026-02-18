SWIG Foundation Inc.

Hosted by

SWIG Foundation Inc.

About this event

Third Annual SWIG Scramble Golf Outing – 2026

168 Lentz Rd

Latrobe, PA 15650, USA

GENERAL FOURSOME
$400

Foursome (4 golfers)

CORPORATE FOURSOME
$500

Foursome (4 golfers)

One tee sign

INDIVIDUAL GOLFER
$125

Individual golfer (will be placed with a foursome)

🏆 PLATINUM EVENT SPONSOR
$2,500

Premier placement on event sponsor banner

Two foursomes (8 golfers)

Two tee signs

Full-page ad in program guide

Social media recognition

Recognition at dinner

🥇 GOLD CO-EVENT SPONSOR
$1,500

Placement on event sponsor banner

One foursome (4 golfers)

Two tee signs

½ page ad in program guide

Social media recognition

Recognition at dinner

🥈 SILVER SPONSOR
$750

Placement on event sponsor banner

One foursome (4 golfers)

One tee sign

¼ page ad in program guide

Social media recognition

Recognition at dinner

🍽 FOOD SPONSOR
$200

Sponsor signage displayed at food station

🥤 BEVERAGE SPONSOR
$200

Sponsor signage displayed at beverage station

⛳ TEE SIGN
$150

Tee sign displayed at tee box or green during event

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!