Thoughts Projected Mural Store

Sebastian's & Judith Long Chain item
Sebastian's & Judith Long Chain
$65

Handmade art designed and created by Sebastian Holden-Kersch

Sebastian - Orange Chain item
Sebastian - Orange Chain
$10

Hand Made art designed and created by Sebastian Holden-Kersch

Sebastian - Red Chain item
Sebastian - Red Chain
$20

Hand Made art designed and created by Sebastian Holden-Kersch

Sebastian - Purple item
Sebastian - Purple
$35

Hand Made art designed and created by Sebastian Holden-Kersch

Sebastian - Blue Chain item
Sebastian - Blue Chain
$10

Hand Made art designed and created by Sebastian Holden-Kersch

Sebastian - Pink Chain item
Sebastian - Pink Chain
$10

Handmade art designed and created by Sebastian Holden-Kersch

Judith's PomPom Braidchain item
Judith's PomPom Braidchain
$50

Hand Made art designed and created by Judith Nsimire

Judith - Small Braid Chains item
Judith - Small Braid Chains
$10

various colors (includes red chain not pictured). Hand Made art designed and created by Judith Nsimire

Judith -Medium Braid Chains
$20

Hand Made art designed and created by Judith Nsimire

Judith - Large Braids item
Judith - Large Braids
$30

Hand Made art designed and created by Judith Nsimire

Judith's Flowers item
Judith's Flowers
$20

Hand Made art designed and created by Judith Nsimire

Kennedy's Twin Chains item
Kennedy's Twin Chains
$10

sold as a pair! Hand Made art designed and created by Kennedy Hopps.

Kennedy's Braid Chain item
Kennedy's Braid Chain
$5

Hand Made art designed and created by Kennedy Hopps.

Naiomy's Flowers item
Naiomy's Flowers
$15

various colors. Handmade art designed and created by Naoimy!

Ashley's Braided Bowl item
Ashley's Braided Bowl
$60

Handmade art designed and created by our intern Ashley!

Ashley's Braided Vase item
Ashley's Braided Vase
$40

Hand Made art designed and created by Ashley!

Ashley's Braided Vase
$30

Handmade art designed and created by Ashley!

Effie's Braid Chain item
Effie's Braid Chain
$10

Hand Made art designed and created by Effie N!

Braid Chains for Donation
$10

various colors. proceeds help continue programming for our interns and participants!

Braid Chains for Donation
$20

various colors. proceeds help continue programming for our interns and participants!

Small Braid Chains for Donation
$5

proceeds help continue programming for our interns and participants!

Miss Jane's Self Portrait item
Miss Jane's Self Portrait
$100

handmade art done by our MYTURN teacher and dear friend Jane Rodolf!

Bracelets by Keesha item
Bracelets by Keesha
$10

Hand made, crafted with care.

Concept Design by Kevin item
Concept Design by Kevin
$120
Concept Design by Kevin (Print) item
Concept Design by Kevin (Print)
$45

These prints are made to order. Arrangements for drop off will be made by PSA staff.

Concept Design by Kennedy item
Concept Design by Kennedy
$145
Concept Design by item
Concept Design by
$120
Concept Design by Ashley item
Concept Design by Ashley
$150
Concept Design by Naiomy item
Concept Design by Naiomy
$150
Concept Design by Sebastian item
Concept Design by Sebastian
$200
Concept Design by A Rochez item
Concept Design by A Rochez
$150
Concept Design by item
Concept Design by
$120
Concept Design by Dee item
Concept Design by Dee
$80
Concept Design by Yasamin item
Concept Design by Yasamin
$325
Night Pharaohs by Dennis item
Night Pharaohs by Dennis
$120

An achieved artist of great repute. This is one of Yaz's favorites

Art by Ewan item
Art by Ewan
$40
Concept by Yara item
Concept by Yara
$100

These prints are made to order. Arrangements for drop off will be made by PSA staff.

Concept Design by A Rochez item
Concept Design by A Rochez
$90
Concept Design by Ev'anique item
Concept Design by Ev'anique
$90
Various Prints
$45
Concept by Judith item
Concept by Judith
$90
Concept by Anthony item
Concept by Anthony
$200
Purse by Kristy item
Purse by Kristy
$75
Bookmarks by Kristy item
Bookmarks by Kristy
$2
Bracelets by Kristy item
Bracelets by Kristy
$5
Romper by Kristy item
Romper by Kristy
$25
Shorts by Kristy item
Shorts by Kristy
$20
Jeans by Kristy item
Jeans by Kristy
$25
Machine Learning 1 by Deb item
Machine Learning 1 by Deb
$150
Machine Learning 2 by Deb item
Machine Learning 2 by Deb
$50

