Thoughts Projected Mural Store

Offered by
About this shop
Handmade art designed and created by Sebastian Holden-Kersch
Hand Made art designed and created by Sebastian Holden-Kersch
Hand Made art designed and created by Sebastian Holden-Kersch
Hand Made art designed and created by Sebastian Holden-Kersch
Hand Made art designed and created by Sebastian Holden-Kersch
Handmade art designed and created by Sebastian Holden-Kersch
Hand Made art designed and created by Judith Nsimire
various colors (includes red chain not pictured). Hand Made art designed and created by Judith Nsimire
Hand Made art designed and created by Judith Nsimire
Hand Made art designed and created by Judith Nsimire
Hand Made art designed and created by Judith Nsimire
sold as a pair! Hand Made art designed and created by Kennedy Hopps.
Hand Made art designed and created by Kennedy Hopps.
various colors. Handmade art designed and created by Naoimy!
Handmade art designed and created by our intern Ashley!
Hand Made art designed and created by Ashley!
Handmade art designed and created by Ashley!
Hand Made art designed and created by Effie N!
various colors. proceeds help continue programming for our interns and participants!
various colors. proceeds help continue programming for our interns and participants!
proceeds help continue programming for our interns and participants!
handmade art done by our MYTURN teacher and dear friend Jane Rodolf!
Hand made, crafted with care.
These prints are made to order. Arrangements for drop off will be made by PSA staff.
An achieved artist of great repute. This is one of Yaz's favorites
These prints are made to order. Arrangements for drop off will be made by PSA staff.
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!