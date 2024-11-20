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About this event

THUNDERBIRD CHALLENGE PROGRAM MERCHANDISE STORE

TCP CYCLE 65 CLASSBOOK item
TCP CYCLE 65 CLASSBOOK
$35

The TCP Classbook is the perfect keepsake for your Cycle 65 GRADUATE. This high quality, 100 page,full color classbook, highlights the amazing journey of TCP Cycle 65. From candidate to cadet to graduate, we've recorded where they've been and what they've accomplished!

*PLEASE PURCHASE BY C.O.B (4PM) 12/5/2025!

CYCLE 65 CLASS SHIRT (FRONT & BACK LOGO) item
CYCLE 65 CLASS SHIRT (FRONT & BACK LOGO)
$15

CYCLE 65 CLASS SHIRT
**THIS SHIRT WILL ONLY BE OFFERED FOR THIS CYCLE ONLY**
-FRONT & BACK PRINT ON A GILDAN SOFTSTYLE SHIRT
-Color/Design have NOT been confirmed
*Class shirts are intended for TCP Graduates only!

ONLY one class shirt purchase allowed per order.
**WE HAVE CADET SIZES**

TCP CADET PORTRAIT PACKAGE item
TCP CADET PORTRAIT PACKAGE
$20

CADET PORTRAIT PACKAGE INCLUDES:
-CADET PORTRAIT W/ CLASS A UNIFORM
-CADET PORTRAIT W/ GRADUATION CAP & GOWN
-PLATOON PORTRAIT
-COMPANY PORTRAIT
***PORTRAIT PACKAGES WILL BE DIGITAL DOWNLOAD AND DELIVERED BY EMAIL***

TCP LOGO CAP -RICHARDSON 112 item
TCP LOGO CAP -RICHARDSON 112 item
TCP LOGO CAP -RICHARDSON 112 item
TCP LOGO CAP -RICHARDSON 112
$25

*RICHARDSON 112-ADJUSTABLE SIZING W/ EMBROIDERED TCP LOGO (3 STYLES)
-BLACK FRONT/RED BILL/WHITE BACK
-BLACK FRONT/WHITE BACK
-BLACK FRONT/GREY BACK

TCP LOGO BEANIE (CUFFED) item
TCP LOGO BEANIE (CUFFED) item
TCP LOGO BEANIE (CUFFED)
$20

*SUPER WARM KNIT CAP W/ 3" CUFF -W/ TCP EMBROIDERED LOGO
-BLACK/BLACK CUFF
-BLACK/RED CUFF
-GREY/BLACK CUFF

TCP LOGO BEANIE (UNCUFFED) item
TCP LOGO BEANIE (UNCUFFED) item
TCP LOGO BEANIE (UNCUFFED) item
TCP LOGO BEANIE (UNCUFFED)
$20

*STRAIGHT KNIT BEANIE (NO CUFF) EMBROIDERED TCP LOGO
-BLACK
-HEATHER GREY
-CHARCOAL GREY

TCP LOGO HOODIE (ONE SIDE LOGO) item
TCP LOGO HOODIE (ONE SIDE LOGO) item
TCP LOGO HOODIE (ONE SIDE LOGO) item
TCP LOGO HOODIE (ONE SIDE LOGO)
$30

*GILDAN HOODIE W/ YOUR CHOICE OF COLOR/LOGO
-TCP SHIELD ON CHARCOAL HEATHER HOODIE
-TCP CLASSIC ON RED HOODIE
-TCP CHALLENGE ON HEATHER GREY OR GREEN
***(ADD $1 FOR EVERY X ON 2X AND UP, ON +SIZE OPTION)

LONG SLEEVE TCP LOGO TEE item
LONG SLEEVE TCP LOGO TEE item
LONG SLEEVE TCP LOGO TEE item
LONG SLEEVE TCP LOGO TEE
$24

*GILDAN SOFTSTYLE LONG SLEEVE TEE W/ YOUR CHOICE OF COLOR/LOGO:
-TCP CLASSIC ON RED LS TEE
-TCP CHALLENGE ON HEATHER GREY OR GREEN LS TEE

-TCP SHIELD ON CHARCOAL HEATHER LS TEE
***(ADD $1 FOR EVERY X ON 2X AND UP, ON +SIZE OPTION)

PRICE REDUCED FOR CLEARANCE! LIMITED QUANTITY!

TCP LOGO T-SHIRT (ONE SIDED PRINT) item
TCP LOGO T-SHIRT (ONE SIDED PRINT) item
TCP LOGO T-SHIRT (ONE SIDED PRINT) item
TCP LOGO T-SHIRT (ONE SIDED PRINT)
$20

*GILDAN SOFT STYLE T-SHIRT W/ YOUR CHOICE OF COLOR/LOGO
-TCP SHIELD ON CHARCOAL HEATHER T-SHIRT
-TCP CLASSIC ON RED T-SHIRT
-TCP CHALLENGE ON HEATHER GREY OR GREEN T-SHIRT
***(ADD $1 FOR EVERY X ON 2X AND UP, ON +SIZE OPTION)

BLACKOUT LOGO HOODIE (ONE SIDE LOGO) item
BLACKOUT LOGO HOODIE (ONE SIDE LOGO) item
BLACKOUT LOGO HOODIE (ONE SIDE LOGO) item
BLACKOUT LOGO HOODIE (ONE SIDE LOGO)
$30

*GILDAN HOODIE W/ BLACKOUT LOGO ON YOUR COLOR CHOICE
-BLACKOUT LOGO ON RED
-BLACKOUT LOGO ON GREEN
-BLACKOUT LOGO ON HEATHER
***(ADD $1 FOR EVERY X ON 2X AND UP, ON +SIZE OPTION)

TCP BLACKOUT LOGO LONG SLEEVE T-SHIRT (ONE SIDED PRINT) item
TCP BLACKOUT LOGO LONG SLEEVE T-SHIRT (ONE SIDED PRINT) item
TCP BLACKOUT LOGO LONG SLEEVE T-SHIRT (ONE SIDED PRINT) item
TCP BLACKOUT LOGO LONG SLEEVE T-SHIRT (ONE SIDED PRINT)
$24

*GILDAN SOFT STYLE LONG SLEEVE T-SHIRT W/ BLACKOUT LOGO ON YOUR COLOR CHOICE. (IMAGES SHOW DESIGN & COLOR...SHIRTS WILL BE LONG SLEEVED)
-BLACKOUT LOGO ON RED
-BLACKOUT LOGO ON GREEN
-BLACKOUT LOGO ON HEATHER
***(ADD $1 FOR EVERY X ON 2X AND UP, ON +SIZE OPTION)

PRICE REDUCED FOR CLEARANCE! LIMITED QUANTITY!

TCP BLACKOUT LOGO T-SHIRT (ONE SIDED PRINT) item
TCP BLACKOUT LOGO T-SHIRT (ONE SIDED PRINT) item
TCP BLACKOUT LOGO T-SHIRT (ONE SIDED PRINT) item
TCP BLACKOUT LOGO T-SHIRT (ONE SIDED PRINT)
$20

*GILDAN SOFT STYLE T-SHIRT W/ BLACKOUT LOGO ON YOUR COLOR CHOICE
-BLACKOUT LOGO ON RED
-BLACKOUT LOGO ON GREEN
-BLACKOUT LOGO ON HEATHER
***(ADD $1 FOR EVERY X ON 2X AND UP, ON +SIZE OPTION)


PLATOON MASCOT HOODIE (FR/BK/SLV RINT) item
PLATOON MASCOT HOODIE (FR/BK/SLV RINT) item
PLATOON MASCOT HOODIE (FR/BK/SLV RINT) item
PLATOON MASCOT HOODIE (FR/BK/SLV RINT)
$35

GILDAN SOFT STYLE PULL OVER HOODIE W/ PLATOON LOGO (4 CHOICE):
-1ST VALKYRIES RED W/BLACK LOGOS
-2ND SPARTANS GREY W/ BLACK LOGOS
-3RD GLADIATORS GOLD W/ BLACK LOGOS
-4TH VIKINGS MILITARY GREEN W/ BLACK LOGOS
***(ADD $1 FOR EVERY X ON 2X AND UP, ON +SIZE OPTION)

PLATOON MASCOT LONG SLEEVE T-SHIRT (FR/BK/SLV PRINT) item
PLATOON MASCOT LONG SLEEVE T-SHIRT (FR/BK/SLV PRINT) item
PLATOON MASCOT LONG SLEEVE T-SHIRT (FR/BK/SLV PRINT) item
PLATOON MASCOT LONG SLEEVE T-SHIRT (FR/BK/SLV PRINT)
$25

GILDAN SOFT STYLE LONG SLEEVE SHIRT W/ PLATOON LOGO (4 CHOICE):
-1ST VALKYRIES RED W/BLACK LOGOS
-2ND SPARTANS GREY W/ BLACK LOGOS
-3RD GLADIATORS GOLD W/ BLACK LOGOS
-4TH VIKINGS MILITARY GREEN W/ BLACK LOGOS
***(ADD $1 FOR EVERY X ON 2X AND UP, ON +SIZE OPTION)

LIMITED QUANTITY!

PLATOON MASCOT T-SHIRT (FRONT/BACK/SLEEVE PRINT) item
PLATOON MASCOT T-SHIRT (FRONT/BACK/SLEEVE PRINT) item
PLATOON MASCOT T-SHIRT (FRONT/BACK/SLEEVE PRINT) item
PLATOON MASCOT T-SHIRT (FRONT/BACK/SLEEVE PRINT)
$25

GILDAN SOFT STYLE SHIRT W/ PLATOON LOGO (4 CHOICE):
-1ST VALKYRIES RED W/BLACK LOGOS
-2ND SPARTANS GREY W/ BLACK LOGOS
-3RD GLADIATORS GOLD W/ BLACK LOGOS
-4TH VIKINGS MILITARY GREEN W/ BLACK LOGOS
***(ADD $1 FOR EVERY X ON 2X AND UP, ON +SIZE OPTION)

CREWNECK SWEATSHIRT (ONE SIDED LOGO) item
CREWNECK SWEATSHIRT (ONE SIDED LOGO) item
CREWNECK SWEATSHIRT (ONE SIDED LOGO)
$28

*GILDAN SOFTSTYLE CREWNECK W/ YOUR CHOICE OF COLOR/LOGO
-TCP CHALLENGE LOGO ON HEATHER GREY OR MILITARY GREEN
***(ADD $1 FOR EVERY X ON 2X AND UP, ON +SIZE OPTION)

BY POPULAR DEMAND!

TCP BASEBALL (FRONT SIDE LOGO) item
TCP BASEBALL (FRONT SIDE LOGO) item
TCP BASEBALL (FRONT SIDE LOGO) item
TCP BASEBALL (FRONT SIDE LOGO)
$15

*NEW LOGO DESIGN! PORT & CO. RAGLAN TEE (2 CHOICES)
-BLACK SLEEVES/GREY CHEST W/ BLACK LOGO
-RED SLEEVES/WHITE CHEST W/ RED LOGO
***(ADD $1 FOR EVERY X ON 2X AND UP, ON +SIZE OPTION)

PRICE REDUCED FOR CLEARANCE! LIMITED STOCK!

***2X UPCHARGE item
***2X UPCHARGE
$2

***2X UPCHARGE -$2 PER EVERY 2X ITEM ORDERED
(ADD EACH ITEM IN QTY. PLEASE)
NOTE: SOME BRAND CHANGES MAY HAVE TO BE ADJUSTED TO FULFILL ORDER

***3X UPCHARGE item
***3X UPCHARGE
$3

***3X UPCHARGE -$3 PER EVERY 3X ITEM ORDERED
(ADD EACH ITEM IN QTY. PLEASE)
NOTE: SOME BRAND CHANGES MAY HAVE TO BE ADJUSTED TO FULFILL ORDER

***4X UPCHARGE item
***4X UPCHARGE
$4

***4X UPCHARGE -$4 PER EVERY 4X ITEM ORDERED
(ADD EACH ITEM IN QTY. PLEASE)
NOTE: SOME BRAND CHANGES MAY HAVE TO BE ADJUSTED TO FULFILL ORDER

CHALLENGE COIN 30YR ANNIVESARY item
CHALLENGE COIN 30YR ANNIVESARY item
CHALLENGE COIN 30YR ANNIVESARY item
CHALLENGE COIN 30YR ANNIVESARY
$10

3" DIE STRUCK TCP 30YR ANNIVERSARY CHALLENGE COIN (W/ PLASTIC SLEEVE)
GREAT GIFT FOR A TCP GRADUATE, MENTOR, OR SUPPORTER OF THE TCP MISSION!

TCP CHALLENGE COIN item
TCP CHALLENGE COIN item
TCP CHALLENGE COIN
$10

3" DIE STRUCK TCP CHALLENGE COIN (W/ PLASTIC SLEEVE)
GREAT GIFT FOR A TCP GRADUATE, MENTOR, OR SUPPORTER OF THE TCP MISSION!

TCP GRADUATE TASSEL W/ MEDALLION item
TCP GRADUATE TASSEL W/ MEDALLION item
TCP GRADUATE TASSEL W/ MEDALLION
$20

8" RED & BLACK TASSEL W/ TCP LOGO MEDALLION
GREAT WAY TO COMMEMORATE THE ACHIEVEMENT OF GRADUATING TCP!

TCP LOGO DECALS item
TCP LOGO DECALS item
TCP LOGO DECALS
$4

4" LOGO DECAL:
-1ST PLT VALKYRIES
-2ND PLT SPARTANS
-3RD PLT GLADIATORS
-4TH PLT VIKINGS
-TCP SHIELD TRI-COLOR LOGO
-TCP 30YR LOGO
-TCP SHIELD BLACKOUT
-TCP GRADUATE LOGO

TCP LOGO DECAL ***3 FOR 10*** DEAL item
TCP LOGO DECAL ***3 FOR 10*** DEAL item
TCP LOGO DECAL ***3 FOR 10*** DEAL
$10

YOUR CHOICE OF 3 OF THE FOLLOWING 4" LOGO DECALS:
-1ST PLT VALKYRIES
-2ND PLT SPARTANS
-3RD PLT GLADIATORS
-4TH PLT VIKINGS
-TCP SHIELD TRI-COLOR LOGO
-TCP 30YR LOGO
-TCP SHIELD BLACKOUT
-TCP GRADUATE LOGO

CYCLE 65 CLASS BOOK/CLASS SHIRT DONATION item
CYCLE 65 CLASS BOOK/CLASS SHIRT DONATION
$5

It is our goal for every Cadet Graduate to receive a class book & class shirt. However, not every TCP family will be able to purchase these items. If you could donate to help us reach our goal, you can do so here.

You can donate in increments of $5, (use quantity tab to increase amount).

Thank you for your consideration in this matter!

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!