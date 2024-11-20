THUNDERBIRD CHALLENGE PROGRAM MERCHANDISE STORE

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About this event
The TCP Classbook is the perfect keepsake for your Cycle 65 GRADUATE. This high quality, 100 page,full color classbook, highlights the amazing journey of TCP Cycle 65. From candidate to cadet to graduate, we've recorded where they've been and what they've accomplished!
*PLEASE PURCHASE BY C.O.B (4PM) 12/5/2025!
CYCLE 65 CLASS SHIRT
**THIS SHIRT WILL ONLY BE OFFERED FOR THIS CYCLE ONLY**
-FRONT & BACK PRINT ON A GILDAN SOFTSTYLE SHIRT
-Color/Design have NOT been confirmed
*Class shirts are intended for TCP Graduates only!
ONLY one class shirt purchase allowed per order.
**WE HAVE CADET SIZES**
CADET PORTRAIT PACKAGE INCLUDES:
-CADET PORTRAIT W/ CLASS A UNIFORM
-CADET PORTRAIT W/ GRADUATION CAP & GOWN
-PLATOON PORTRAIT
-COMPANY PORTRAIT
***PORTRAIT PACKAGES WILL BE DIGITAL DOWNLOAD AND DELIVERED BY EMAIL***
*RICHARDSON 112-ADJUSTABLE SIZING W/ EMBROIDERED TCP LOGO (3 STYLES)
-BLACK FRONT/RED BILL/WHITE BACK
-BLACK FRONT/WHITE BACK
-BLACK FRONT/GREY BACK
*SUPER WARM KNIT CAP W/ 3" CUFF -W/ TCP EMBROIDERED LOGO
-BLACK/BLACK CUFF
-BLACK/RED CUFF
-GREY/BLACK CUFF
*STRAIGHT KNIT BEANIE (NO CUFF) EMBROIDERED TCP LOGO
-BLACK
-HEATHER GREY
-CHARCOAL GREY
*GILDAN HOODIE W/ YOUR CHOICE OF COLOR/LOGO
-TCP SHIELD ON CHARCOAL HEATHER HOODIE
-TCP CLASSIC ON RED HOODIE
-TCP CHALLENGE ON HEATHER GREY OR GREEN
***(ADD $1 FOR EVERY X ON 2X AND UP, ON +SIZE OPTION)
*GILDAN SOFTSTYLE LONG SLEEVE TEE W/ YOUR CHOICE OF COLOR/LOGO:
-TCP CLASSIC ON RED LS TEE
-TCP CHALLENGE ON HEATHER GREY OR GREEN LS TEE
-TCP SHIELD ON CHARCOAL HEATHER LS TEE
***(ADD $1 FOR EVERY X ON 2X AND UP, ON +SIZE OPTION)
PRICE REDUCED FOR CLEARANCE! LIMITED QUANTITY!
*GILDAN SOFT STYLE T-SHIRT W/ YOUR CHOICE OF COLOR/LOGO
-TCP SHIELD ON CHARCOAL HEATHER T-SHIRT
-TCP CLASSIC ON RED T-SHIRT
-TCP CHALLENGE ON HEATHER GREY OR GREEN T-SHIRT
***(ADD $1 FOR EVERY X ON 2X AND UP, ON +SIZE OPTION)
*GILDAN HOODIE W/ BLACKOUT LOGO ON YOUR COLOR CHOICE
-BLACKOUT LOGO ON RED
-BLACKOUT LOGO ON GREEN
-BLACKOUT LOGO ON HEATHER
***(ADD $1 FOR EVERY X ON 2X AND UP, ON +SIZE OPTION)
*GILDAN SOFT STYLE LONG SLEEVE T-SHIRT W/ BLACKOUT LOGO ON YOUR COLOR CHOICE. (IMAGES SHOW DESIGN & COLOR...SHIRTS WILL BE LONG SLEEVED)
-BLACKOUT LOGO ON RED
-BLACKOUT LOGO ON GREEN
-BLACKOUT LOGO ON HEATHER
***(ADD $1 FOR EVERY X ON 2X AND UP, ON +SIZE OPTION)
PRICE REDUCED FOR CLEARANCE! LIMITED QUANTITY!
*GILDAN SOFT STYLE T-SHIRT W/ BLACKOUT LOGO ON YOUR COLOR CHOICE
-BLACKOUT LOGO ON RED
-BLACKOUT LOGO ON GREEN
-BLACKOUT LOGO ON HEATHER
***(ADD $1 FOR EVERY X ON 2X AND UP, ON +SIZE OPTION)
GILDAN SOFT STYLE PULL OVER HOODIE W/ PLATOON LOGO (4 CHOICE):
-1ST VALKYRIES RED W/BLACK LOGOS
-2ND SPARTANS GREY W/ BLACK LOGOS
-3RD GLADIATORS GOLD W/ BLACK LOGOS
-4TH VIKINGS MILITARY GREEN W/ BLACK LOGOS
***(ADD $1 FOR EVERY X ON 2X AND UP, ON +SIZE OPTION)
GILDAN SOFT STYLE LONG SLEEVE SHIRT W/ PLATOON LOGO (4 CHOICE):
-1ST VALKYRIES RED W/BLACK LOGOS
-2ND SPARTANS GREY W/ BLACK LOGOS
-3RD GLADIATORS GOLD W/ BLACK LOGOS
-4TH VIKINGS MILITARY GREEN W/ BLACK LOGOS
***(ADD $1 FOR EVERY X ON 2X AND UP, ON +SIZE OPTION)
LIMITED QUANTITY!
GILDAN SOFT STYLE SHIRT W/ PLATOON LOGO (4 CHOICE):
-1ST VALKYRIES RED W/BLACK LOGOS
-2ND SPARTANS GREY W/ BLACK LOGOS
-3RD GLADIATORS GOLD W/ BLACK LOGOS
-4TH VIKINGS MILITARY GREEN W/ BLACK LOGOS
***(ADD $1 FOR EVERY X ON 2X AND UP, ON +SIZE OPTION)
*GILDAN SOFTSTYLE CREWNECK W/ YOUR CHOICE OF COLOR/LOGO
-TCP CHALLENGE LOGO ON HEATHER GREY OR MILITARY GREEN
***(ADD $1 FOR EVERY X ON 2X AND UP, ON +SIZE OPTION)
BY POPULAR DEMAND!
*NEW LOGO DESIGN! PORT & CO. RAGLAN TEE (2 CHOICES)
-BLACK SLEEVES/GREY CHEST W/ BLACK LOGO
-RED SLEEVES/WHITE CHEST W/ RED LOGO
***(ADD $1 FOR EVERY X ON 2X AND UP, ON +SIZE OPTION)
PRICE REDUCED FOR CLEARANCE! LIMITED STOCK!
***2X UPCHARGE -$2 PER EVERY 2X ITEM ORDERED
(ADD EACH ITEM IN QTY. PLEASE)
NOTE: SOME BRAND CHANGES MAY HAVE TO BE ADJUSTED TO FULFILL ORDER
***3X UPCHARGE -$3 PER EVERY 3X ITEM ORDERED
(ADD EACH ITEM IN QTY. PLEASE)
NOTE: SOME BRAND CHANGES MAY HAVE TO BE ADJUSTED TO FULFILL ORDER
***4X UPCHARGE -$4 PER EVERY 4X ITEM ORDERED
(ADD EACH ITEM IN QTY. PLEASE)
NOTE: SOME BRAND CHANGES MAY HAVE TO BE ADJUSTED TO FULFILL ORDER
3" DIE STRUCK TCP 30YR ANNIVERSARY CHALLENGE COIN (W/ PLASTIC SLEEVE)
GREAT GIFT FOR A TCP GRADUATE, MENTOR, OR SUPPORTER OF THE TCP MISSION!
3" DIE STRUCK TCP CHALLENGE COIN (W/ PLASTIC SLEEVE)
GREAT GIFT FOR A TCP GRADUATE, MENTOR, OR SUPPORTER OF THE TCP MISSION!
8" RED & BLACK TASSEL W/ TCP LOGO MEDALLION
GREAT WAY TO COMMEMORATE THE ACHIEVEMENT OF GRADUATING TCP!
4" LOGO DECAL:
-1ST PLT VALKYRIES
-2ND PLT SPARTANS
-3RD PLT GLADIATORS
-4TH PLT VIKINGS
-TCP SHIELD TRI-COLOR LOGO
-TCP 30YR LOGO
-TCP SHIELD BLACKOUT
-TCP GRADUATE LOGO
YOUR CHOICE OF 3 OF THE FOLLOWING 4" LOGO DECALS:
-1ST PLT VALKYRIES
-2ND PLT SPARTANS
-3RD PLT GLADIATORS
-4TH PLT VIKINGS
-TCP SHIELD TRI-COLOR LOGO
-TCP 30YR LOGO
-TCP SHIELD BLACKOUT
-TCP GRADUATE LOGO
It is our goal for every Cadet Graduate to receive a class book & class shirt. However, not every TCP family will be able to purchase these items. If you could donate to help us reach our goal, you can do so here.
You can donate in increments of $5, (use quantity tab to increase amount).
Thank you for your consideration in this matter!
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!