Tie-Dye for Pride!🌈

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Your ticket will include:
🎨 Tie-dye
👕 River City Pride t-shirt (extras available for $10 day of while supplies last)
🌈 Community fun
🎉 Festival countdown
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This option is for those who want to tie dye their HCAD Proudest Neighborhood shirts!
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