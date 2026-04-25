River City Pride Inc

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About this event

Tie-Dye for Pride!🌈

1022 SE 2nd St

Evansville, IN 47713, USA

Small
$20

Your ticket will include:

🎨 Tie-dye

👕 River City Pride t-shirt (extras available for $10 day of while supplies last)

🌈 Community fun

🎉 Festival countdown

Medium
$20

Your ticket will include:

🎨 Tie-dye

👕 River City Pride t-shirt (extras available for $10 day of while supplies last)

🌈 Community fun

🎉 Festival countdown

Large
$20

Your ticket will include:

🎨 Tie-dye

👕 River City Pride t-shirt (extras available for $10 day of while supplies last)

🌈 Community fun

🎉 Festival countdown

X-Large
$20

Your ticket will include:

🎨 Tie-dye

👕 River City Pride t-shirt (extras available for $10 day of while supplies last)

🌈 Community fun

🎉 Festival countdown

2X-Large
$20

Your ticket will include:

🎨 Tie-dye

👕 River City Pride t-shirt (extras available for $10 day of while supplies last)

🌈 Community fun

🎉 Festival countdown

BYOS - Bring Your Own Shirt (Haynie's Corner Pride Shirt!)
$10

This option is for those who want to tie dye their HCAD Proudest Neighborhood shirts!

Your ticket will include:

🎨 Tie-dye

🌈 Community fun

🎉 Festival countdown

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