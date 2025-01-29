Tiger Dugout Club

Tiger Dugout Club

Tiger Dugout Club's Silent Auction

Embanato Field on Sunday, February 9, 2025 2-4 pm

100. BEAUTY BOX item
100. BEAUTY BOX
$75

Starting bid

Mickel Plastic Surgery: Facial with Rachel (GC), ZO products: Balancing Cleansing Emulsion, Brightalive Skin Brightener, Hydrating Crème, Sheer Fluid Broad-Spectrum Sunscreen SPF 50, Eye Brightening Crème; ZO t-shirt, Mickel towel, ZO umbrella, large tote and small bag, headband and wrist bands Terry cloth
101. THEY ALL ASKED FOR YOU (AT THE ZOO)! item
101. THEY ALL ASKED FOR YOU (AT THE ZOO)!
$60

Starting bid

LA PURCHASE GARDENS AND ZOO Package: 1 Year Family Zoo Membership, Shirley’s Story, Sloth painting, t-shirt, water bottle, hat, stuffed tiger, others.
102. SPREAD SOME SUNSHINE item
102. SPREAD SOME SUNSHINE
$60

Starting bid

SPREAD SOME SUNSHINE WITH THE TARVER BRADDOCK FOUNDATION: SWEATSHIRT, T-SHIRT, COOLER CUP, BEANIE, SLAP BRACELETS, VINTAGE BLUETOOTH SPEAKER, AND HUGGIES.
104. LUXE PACKAGE item
104. LUXE PACKAGE
$60

Starting bid

Cut and Color by Katie Stephens at Luxe Salon, Amica signature routine set (shampoo, conditioner, nourishing mask), joico youth lock shampoo/conditioner, Moroccan oil bag with N, wet brush, nail files, Chi Silk Infusion, Amina Rising Star finishing spray, Joico tumbler.
105. DIAMONDS & TIGERS, OH MY! item
105. DIAMONDS & TIGERS, OH MY!
$50

Starting bid

Tiger blouse, Kendra Scott diamond cross and earrings
106. GOLD LOOKS GOOD ON YOU, TIGER! item
106. GOLD LOOKS GOOD ON YOU, TIGER!
$50

Starting bid

Gold woven purse, Hausen Tiger blouse, black and gold bracelet and earrings
107. TIGERS IN THE NEWS item
107. TIGERS IN THE NEWS
$40

Starting bid

Tiger Shirt, N glitter hat, and Tiger print
108. TIGER TIME item
108. TIGER TIME
$60

Starting bid

Tiger print, $100 off any procedure at Professional Laser Center, wine carrier and bottle of wine.
109. GLITTER TIGER item
109. GLITTER TIGER
$50

Starting bid

Black denim jacket shirt with glitter Tiger, 6 month RocketFast Pass, Neville Fund U Pass Discount Card, two Tiger bracelets.
110. TRICK YOUR TRUCK item
110. TRICK YOUR TRUCK
$70

Starting bid

$300 to Extreme Pro Tint, Spray In Bedliner Ryan Chevrolet, 6 Month Rocket Fast Pass
111. WRAP IT UP TIGER item
111. WRAP IT UP TIGER
$50

Starting bid

Tiger Sweater, earrings, bracelet and DermaMediQ Gift certificate for 1 Deluxe facial
112. COZY TIGER item
112. COZY TIGER
$50

Starting bid

Tiger plush blanket, Tiger canvas by Hanlon Parker, Free Professional Whitening at Bayou Dental Group and Resting in Jesus (30 Day Walk with Mary and Martha) by April Barnhill
113. TIGER IN THE WILD item
113. TIGER IN THE WILD
$30

Starting bid

Tiger print, Acrylic Magnolia James frame, vest, and Voluspa Coconut Papaya
114. TIGER QUEEN item
114. TIGER QUEEN
$60

Starting bid

TWO Spa Nouvelle gift certificates (one hour massage and Dermaplaning) and antique tiger necklace
115. MARDI GRAS MAMBO item
115. MARDI GRAS MAMBO
$60

Starting bid

Mardi Gras Package: door mat, platter, serving tray, 6 gumbo bowls, wood cutting board and large silver bucket
116. TIGERS ARE HOT, HOT, HOT item
116. TIGERS ARE HOT, HOT, HOT
$70

Starting bid

Cool off with this Dewalt Cordless Fan, NHS Hoodie XL and 2 Neville hats. COMES WITH DEWALT BATTERY AND CHARGER FOR FAN! Also includes $100 gift certificate to The Toggery!
117. TIGERS LOVE SUE SARTOR & BOTOX item
117. TIGERS LOVE SUE SARTOR & BOTOX
$75

Starting bid

Sue Sartor $250 gift certificate and 15 units Botox Spa Terra.
119. TIGERS WILL ROCK YOU item
119. TIGERS WILL ROCK YOU
$125

Starting bid

THE JUNIORS HAVE ROCKED TIGER NATION WITH THIS BLACK TURTLEBOX SPEAKER!!
120. THROW ME SOMETHING TIGERS! item
120. THROW ME SOMETHING TIGERS!
$75

Starting bid

THE SOPHOMORES HAVE THROWN US SOMETHING WITH THIS MARDI GRAS TIGER DOOR HANGER, BODEN TIGER PAJAMAS, BEATRIZ BALZ SERVING PLATTER AND BOWL, ALEXIS PULZER TIGER QUEEN CUPS, TWO ST. LOUIS CATHEDRAL HAND TOWELS, MARDI GRAS BOWL AND KOOZIE, AND A CANVAS JUNGLE BAG.
121. TIGER QUEEN II item
121. TIGER QUEEN II
$60

Starting bid

Tiger jacket, print, acrylic frame and voluspa candle rose petal ice cream
122.FLOWER POWER item
122.FLOWER POWER
$60

Starting bid

Jon Guice photo of flower and $100 gift certificate to Southern Flower Exchange
123. INTERIOR DREAM item
123. INTERIOR DREAM
$70

Starting bid

Haven Harrod painting and $200 GC for consultation Functional Designs by Heather Grant
124. MAC DADDY item
124. MAC DADDY
$75

Starting bid

6 Month Family Membership to MAC and 2 group lessons for you and 3 friends at MAC Pickleball
125. TIGER SHARP item
125. TIGER SHARP
$70

Starting bid

Knife handmade by Dan Hooks. Handle is desert iron wood. Steel 80CRV20. Bolster Nickel Silver File Work on Spine. Pins are Nickel Silver. Handmade and stitched leather sheath. Blade is hollow grind.
126.TIGER TRIBE item
126.TIGER TRIBE
$60

Starting bid

Tribe 31 Training hat and 10 free classes (all girls) and $200 to H Mickel
127. CRACK YOUR BACK item
127. CRACK YOUR BACK
$100

Starting bid

Shell Chiropractic: exam and X-rays, 5 office visits, 1 hour massage, 5 sessions on decomp table. $1071 value
128. TIGER FACE item
128. TIGER FACE
$60

Starting bid

GC for facial or IV hydration from The Medical Spa at St Francis, $20 to River Outfitters, and Hydrafacial from Hopkins Derm
129. TIGER COUNTRY item
129. TIGER COUNTRY
$60

Starting bid

$25 to Dick’s, $100 to Trapp's, $100 to Crawfish City, and LSU/Coca Cola Grizzly 20 Hard Cooler
130. THROWIN BAGS item
130. THROWIN BAGS
$60

Starting bid

Busch Light cornhole boards with bags and Coke neon sign
131. AIN'T NO TIRED LIKE SENIOR MOM TIRED item
131. AIN'T NO TIRED LIKE SENIOR MOM TIRED
$70

Starting bid

EVERY TIRED MOM'S DREAM: Softee cardigan, $45 Thurmans, 2 $50 Randalls, $50 Podnuh’s, $50 Daq’s, Cane’s 3 Box combos, $50 Tonore’s, Marshmallow crew socks, Bamboo nest Classic Candle, $100 Massage at Spa Nouvelle, $100 Facial at Spa Nouvelle, scout cooler, whole pie or cake NJP, Moroccan oil shampoo and CromaTech Service, travel size Wet Brush, pink tiger tshirt, AND $50 Johnny's gift card.
133. PARTY LIKE A FRESHMAN! item
133. PARTY LIKE A FRESHMAN!
$100

Starting bid

ENJOY THE OUTDOORS WITH THIS FABULOUS PACKAGE FROM THE FRESHMAN CLASS. INCLUDES REVO COOLER, TUBER RUNNER MOTORIZED POOL TUBE, SOLO STOVE WITH FUEL, BLANKET, TIKI LIGHTS, DINNERWARE, UTENSILS, BEACH TOWELS AND SO MUCH MORE!
134. FRONT ROW JOE item
134. FRONT ROW JOE
$200

Starting bid

RESERVE YOUR PARKING SPACE AT EMBANATO FOR ALL HOME GAMES. YOUR SPACE WILL BE MARKED WITH A SIGN BEARING YOUR NAME. THERE ARE ONLY FOUR AVAILABLE. PLEASE DO NOT BID HERE-EMAIL AJARRELL@NZSSLAW TO RESERVE YOUR SPOT. FIRST COME, FIRST SERVE. EACH SPOT IS $200
135. BAIL MONEY item
135. BAIL MONEY
$40

Starting bid

BEARS CHICO'S BAIL BONDS JERSEY, COFFEE MUG AND THE SANDLOT QUOTE FRAMED.
136.TAME YOUR MANE! item
136.TAME YOUR MANE!
$40

Starting bid

BIOLAGE COLOR LAST SHAMPOO & CONDITIONER, AQUAGE FREEZING SPRAY, K18 NEXT LEVEL HAIR REPAIR KIT AND CRICKET BRUSH.
137. TIGER KING CAKE NO. 1 item
137. TIGER KING CAKE NO. 1
$25

Starting bid

CASTOR & CHICORY KING CAKE AND NEVILLE BASEBALL HAT
138. TIGER KING CAKE NO. 2 item
138. TIGER KING CAKE NO. 2
$25

Starting bid

CASTOR & CHICORY KING CAKE AND NEVILLE HAT
139. TIGER KING CAKE NO. 3 item
139. TIGER KING CAKE NO. 3
$25

Starting bid

CASTOR & CHICORY KING CAKE AND NEVILLE BASEBALL HAT

