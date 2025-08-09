TIOGA ISD PTO SPONSORSHIP

White Level - Bulldog Buddy
$15

Sponsorship includes a Tioga bumper sticker! Perfect for showing your school spirit on the go!

Black Level - Paw-some Partner
$35

Sponsorship includes a Tioga bumper sticker & a Tioga PTO T-shirt! Perfect for showing your school spirit on the go!

Green Level - TOP DOG SPONSOR
$50

Sponsorship includes a: Tioga bumper sticker, Tioga PTO T-shirt, social media shoutout, & an entry into a special sponsor-only prize drawing

Be recognized as a true Top Dog—both in our community and online!

