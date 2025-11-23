Tis the Season Holiday Auction (Pottery and Lanterns)

Hosted by
About this event
111 Orange Ave, Fort Pierce, FL 34950, USA
Starting bid
Handmade paper
14"
Starting bid
Handmade Paper
25"
Starting bid
Handmade Paper
Starting bid
Handmade Paper
14"
Starting bid
Handmade Paper
14"
Starting bid
Handmade Paper
25"
Starting bid
Ceramics
9x9x1
Ceramic hand-build tray/dish food safe.
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!