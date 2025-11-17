St. Lucie Cultural Alliance

Hosted by

St. Lucie Cultural Alliance
Sales closed

Tis the Season Holiday Silent Auction

Pick-up location

111 Orange Ave, Fort Pierce, FL 34950, USA

Home in Naples Florida by Linda Relis item
Home in Naples Florida by Linda Relis
$125

Starting bid

18 x 14

Oil

Port St. Lucie Botanical Gardens by Linda Relis item
Port St. Lucie Botanical Gardens by Linda Relis
$100

Starting bid

12x9

Oil

Historic House in Ft. Pierce by Linda Relis item
Historic House in Ft. Pierce by Linda Relis
$175

Starting bid

12x9

Oil

Bring in the Clowns by Linda Relis item
Bring in the Clowns by Linda Relis
$75

Starting bid

9x12

Oil

Cabbage Palms by Linda Relis item
Cabbage Palms by Linda Relis
$100

Starting bid

8x10

Oil

A Glimpse of the River by Linda Relis item
A Glimpse of the River by Linda Relis
$125

Starting bid

9x12

Oil

Spanish Moss by Linda Relis item
Spanish Moss by Linda Relis
$175

Starting bid

14x11

Oil

Sailboat by Maricel Ruiz item
Sailboat by Maricel Ruiz
$40

Starting bid

12x12

Acrylic on canvas

Crotons and Friends by Barbara Fugazzotto item
Crotons and Friends by Barbara Fugazzotto
$75

Starting bid

14x18

Acrylic on canvas board

Artist- Valerie Johnson item
Artist- Valerie Johnson
$200

Starting bid

Fiber art Jacket

5ftx3ft Jacket

Simply Senuous by Rita Schwab item
Simply Senuous by Rita Schwab
$350

Starting bid

Mixed Media

24 x 47 (2)

Mish Mash by Robin Marshall item
Mish Mash by Robin Marshall
$100

Starting bid

Mixed Media

18x24

Ooh-La-La by Robin Marshall item
Ooh-La-La by Robin Marshall
$100

Starting bid

Mixed Media

20x20

Tango in Blue by Maria Ferry item
Tango in Blue by Maria Ferry
$50

Starting bid

Acrylic and Ink

16x20

Hot in Havana by Maria Ferry item
Hot in Havana by Maria Ferry
$50

Starting bid

11x14

Rough Rowboat by Mark Stall item
Rough Rowboat by Mark Stall
$50

Starting bid

Photography

20x16

Fishy Bones by Gina Carra item
Fishy Bones by Gina Carra
$50

Starting bid

6x4

Linotype

Great by Gina Carra item
Great by Gina Carra
$150

Starting bid

10x8

Linotype

Catchin' Z's by Gina Carra item
Catchin' Z's by Gina Carra
$50

Starting bid

6x4

Linotype

Van Gogh by Tom Prestopnik item
Van Gogh by Tom Prestopnik
$50

Starting bid

Collage/Acrylic Paint

12x12

Delightful Tropical Beauties by Gina Duffy item
Delightful Tropical Beauties by Gina Duffy
$65

Starting bid

High Quality Print

20x20

A Ballerina's Tender Dance by Gina Duffy item
A Ballerina's Tender Dance by Gina Duffy
$225

Starting bid

Oil on Canvas Board

20x16

Arctic Gliding on the Calm Seas by Gina Duffy item
Arctic Gliding on the Calm Seas by Gina Duffy
$350

Starting bid

Oil on Belgium Linen

24x30

The Hotel Terrace in San Antonio by Gina Duffy item
The Hotel Terrace in San Antonio by Gina Duffy
$95

Starting bid

High Quality print

26x32

Luminous Orange by Gina Duffy item
Luminous Orange by Gina Duffy
$95

Starting bid

High Quality print


32x26

Tapestry of Leaves by Gina Duffy item
Tapestry of Leaves by Gina Duffy
$45

Starting bid

Oil on 10 oz Canvas

16x20


Cassis Provence by Gina Duffy item
Cassis Provence by Gina Duffy
$100

Starting bid

High Quality Print

32x26

Cyanotype Monotype Print by Cathleen Sullivan item
Cyanotype Monotype Print by Cathleen Sullivan
$20

Starting bid

Cyanotype monotype print

11x14

This is a donation of 4 cyanotype monotype prints, mounted in mats and archival bags.

Croton Varieties by Barbara Fugazzotto item
Croton Varieties by Barbara Fugazzotto
$75

Starting bid

14x18

acrylic on canvas board

A Garden of Dragonflies by Cathleen Sullivan item
A Garden of Dragonflies by Cathleen Sullivan
$100

Starting bid

Mixed Media, Raku pottery, panel, bas relief sculpture resin

11x13

This hand-built ceramic bas relief is a tapestry of technique—layered with carved and dimensional textures, painted with raku glazes, and transformed by the alchemy of flame. Because traditional raku color fades over time, I developed my own resin-sealing process to preserve its shimmer and depth. Mounted on a cradled wood panel, the piece captures and holds the luminous energy of the fire permanently.

Abstracts in Color by Cathleen Sullivan item
Abstracts in Color by Cathleen Sullivan item
Abstracts in Color by Cathleen Sullivan item
Abstracts in Color by Cathleen Sullivan
$110

Starting bid

acrylic paintings on cradled panels

6x6x2


Tiny in size but rich in spirit, these 6" x 6" abstracts pulse with color, rhythm, and motion. Layers of paint, unexpected textures, and graphic forms create little universes of their own—bright, bold, and full of life.

In Flight by Tina Pfeiffer item
In Flight by Tina Pfeiffer
$100

Starting bid

Oil 14x18

Lighthouse (1946) by Heino Breilmann item
Lighthouse (1946) by Heino Breilmann
$25

Starting bid

Signed print

25x32

Harbor (1946) by Heino Breilmann item
Harbor (1946) by Heino Breilmann
$25

Starting bid

Signed Print

25x32

Blue Paint Pour (Anonymous) item
Blue Paint Pour (Anonymous)
$10

Starting bid

Acrylic

11x14

Apple Girls by Christopher Gunkel item
Apple Girls by Christopher Gunkel
$375

Starting bid

Acrylic

18x24

Indian River Lagoon by Susan Miller item
Indian River Lagoon by Susan Miller
$100

Starting bid

Indian River Lagoon with Wabasso Bridge

Oil

12x9

Indian River Reflections by Susan Miller item
Indian River Reflections by Susan Miller
$300

Starting bid

Oil

20x24

Goodnight Seagull by Jennifer Sky item
Goodnight Seagull by Jennifer Sky
$100

Starting bid

Photography

16x20

Untitled #2 by VonCino item
Untitled #2 by VonCino
$50

Starting bid

Paper and Acrylic

25x25

The Door at the Top by LuLuStar item
The Door at the Top by LuLuStar
$475

Starting bid

Acrylic on Canvas

16x20

Together by Peter Azzopardi item
Together by Peter Azzopardi
$50

Starting bid

1.5" construction pine and acrylic paint

20x20

Blue Hydrangeas by Cheryl Phillips item
Blue Hydrangeas by Cheryl Phillips
$50

Starting bid

Oil on canvas

24x18

Seagull Friends by Debby Hall item
Seagull Friends by Debby Hall
$75

Starting bid

Watercolor

13.25x16.25

Pacific Winters by Wendy Ryals item
Pacific Winters by Wendy Ryals
$50

Starting bid

Oil and Cold Wax

24x20

Paris Street by Caroline C Burnett item
Paris Street by Caroline C Burnett
$25

Starting bid

Oil

24x28

Metal Fish Sculpture by Ben Flanagan item
Metal Fish Sculpture by Ben Flanagan
$50

Starting bid

Metal Steel Drum

Winter by Marta Lopez-Teigeiro item
Winter by Marta Lopez-Teigeiro
$50

Starting bid

Mixed Media Collage

Tropic Vibe by Lisa Jill Allison item
Tropic Vibe by Lisa Jill Allison
$200

Starting bid

Acrylic

24x36

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!