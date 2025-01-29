TLC PTO Inc
eventClosed
TLC Movie Night : Feb 2025 @ After Maghrib
Banquet Hall
465 Santana Way, Corona, CA 92881, USA
addExtraDonation
$
Adult Movie Ticket (18+ yrs old)
$2
Adult Ticket for 18 years old or above
Adult Ticket for 18 years old or above
seeMoreDetailsMobile
closed
Child Movie Ticket (2-18 yrs old)
$2
Child Ticket for 2 years and older (Under 2 don't need a ticket). Comes with child activity sheet.
Child Ticket for 2 years and older (Under 2 don't need a ticket). Comes with child activity sheet.
seeMoreDetailsMobile
closed
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout