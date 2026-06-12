TMAC Membership Dues 2026 - 2027

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Valid until June 29
Adult Regular Member (41 - 61 years old) - Includes national, district and local dues
Valid until June 30
Adult Life Member - Includes national, district and local dues
Valid until June 30
Adult Senior Member (62 years old and older) - Includes national, district and local dues
Valid until June 30
Young Adult (35 years old and under) - Includes national, district and local dues
Valid until June 29
New Members - Includes national, district and local dues
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